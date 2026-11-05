La llegada de una borrasca atlántica traerá un nuevo cambio de tiempo a España: la Aemet prevé lluvias y una subida de las temperaturas

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas, a 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)

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En buena parte del interior de la mitad norte peninsular habrá amanecido con heladas de nuevo, siendo estas más intensas en zonas de montaña y de la meseta norte, pues Burgos, León o Zamora han descendido hasta los 3 o 4 grados bajo cero.

Esta situación seguirá así hasta el sábado, pues las temperaturas nocturnas continuarán siendo frías con heladas en amplias zonas del norte y centro peninsular, pudiendo llegar a ser localmente intensas. Mientras tanto, ya este jueves subirán las máximas, situándose en valores más propios de la época del año.

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Con respecto a las precipitaciones, en los próximos días la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un predominio del tiempo estable en amplias zonas, aunque todavía durante esta jornada se producirán lluvias: estas han podido ser muy fuertes de madrugada en el sureste peninsular; por la tarde se desplazarán al nordeste y también a Baleares, mientras que en Canarias también es posible que se produzcan lluvias ya más débiles.

En total, cuatro comunidades autónomas están en alerta por lluvias este jueves: en Andalucía, las provincias de Almería y Granada, hasta las 08.00 horas; en las islas Baleares, Ibiza, Formentera y Mallorca; en Cataluña, Tarragona, y en la Comunidad Valenciana, Castellón. Además, hasta las 10.00 horas Lugo contará con un aviso amarillo por nieblas.

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Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, a 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

Nuevo cambio de tiempo este fin de semana

El viernes también será de tiempo en general estable en todo el país, pero por la tarde se producirán precipitaciones en Galicia y en zonas próximas a Asturias y el oeste de Castilla y León. También seguirá lloviendo en las islas más montañosas del archipiélago canario.

Con respecto a las temperaturas, las mínimas seguirán dejando noches frías con heladas, mientras que las diurnas subirán de forma generalizada a máximas de entre 15 y 18 grados en el interior, o superando los 20 grados en el área mediterránea y los valles del Guadiana y Guadalquivir, donde se acercarán a 25 grados.

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De cara al fin de semana, es probable que empiece a influir en el tiempo de España una serie de borrascas atlánticas que traerán aire más templado y que dejarán precipitaciones en el oeste de la Península. Esto será especialmente el domingo, aunque en los días siguientes se extenderían a otras zonas del territorio.

Este cambio en el patrón atmosférico ya comenzará a percibirse el sábado. La presencia de una profunda borrasca atlántica favorecerá la llegada de vientos del sur, vientos templados, por lo que las temperaturas nocturnas experimentarán una acusada subida y desaparecerán las heladas, salvo en zonas de alta montaña.

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“En zonas del norte de la península, de hecho, el ascenso de las temperaturas mínimas puede ser de hasta 8 grados con respecto al viernes”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “Las temperaturas máximas subirán por el sur, pero bajarán por el nordeste”.

Este día habrá precipitaciones en Galicia y en zonas próximas, sin que se descarte que se extiendan por el Cantábrico y por Castilla y León. Ya el domingo y el lunes la borrasca atlántico se irá acercando más a la Península, dejando lluvias en el oeste el primer día y en la mayor parte del territorio, excepto el Cantábrico y el Mediterráneo, el segundo.

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“Las precipitaciones, además, podrían ser fuertes y persistentes en zonas de Galicia, norte de Extremadura, sur de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid y en Andalucía occidental, con acumulados importantes, sobre todo a partir del lunes y que continuarían en los días siguientes”.