Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

El jugador del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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Atenas volvió a exponer a Vinicius. El brasileño tiene pocas ocasiones para reivindicar su lugar en el equipo y una de ellas es la Champions, dada la sanción en la competición doméstica. El duelo ante el AEK se presentaba como la oportunidad perfecta, con una titularidad y el brazalete de capitán, para acumular sensaciones. Todo estaba de su lado para que volviera a sentir esa confianza que le permite regatear y romper a los rivales, pero no supo aprovecharla. Volvió a firmar un plano partido, muy alejado de lo que espera de él.

Vinicius no consiguió dejar su sello en la visita del Real Madrid a Atenas. El brasileño estaba llamado a ser uno de los principales argumentos ofensivos de José Mourinho, pero terminó firmando una actuación por debajo de las expectativas. El planteamiento del AEK consiguió neutralizar buena parte de sus virtudes y convirtió su participación en una sucesión de intentos sin demasiada recompensa. El extremo madridista tuvo dificultades para intervenir en zonas peligrosas y nunca encontró la continuidad necesaria para convertirse en una amenaza real.

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El equipo griego tenía claro dónde debía concentrar sus esfuerzos defensivos. Cada vez que el balón le llegaba a Vinicius, aparecían varios futbolista para recudir las opciones de que la jugada del brasileño pudiera progresar. Esa incesante vigilancia colectiva le obligó a jugar lejos de las posiciones en las que más cómodo se siente y dónde más daños consigue hacer. Sin espacios para ejecutar la aceleración y con pocos duelos individuales favorables, Vinicius perdió el poco protagonismo que pudo llegar a tener. Las acciones individuales también brillaron por su ausencia en el partido del brasileño, que no terminó de entrar en materia.

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