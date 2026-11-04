Tres ideas de canapés de boniato originales para salir de los entrantes típicos y darle un toque otoñal a tus comidas

Boniato con queso de cabra, cebolla caramelizada y nueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del otoño, el boniato se convierte en uno de los ingredientes estrella de la cocina de temporada. Su textura tierna y su sabor dulce permiten incorporarlo a multitud de recetas, tanto en platos principales como en aperitivos. También es una buena alternativa para salir de los canapés de siempre y dar un toque diferente a la mesa.

Asado, en rodajas o convertido en una pequeña base sobre la que combinar otros ingredientes, este alimento ofrece muchas posibilidades. Estas tres ideas de canapés de boniato son fáciles de preparar, tienen sabores muy distintos y resultan perfectas para sorprender a los invitados en una comida especial o durante las celebraciones navideñas.

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Canapés de boniato con queso de cabra y cebolla caramelizada

La combinación del dulzor del boniato y la cebolla caramelizada con el sabor intenso del queso de cabra convierte estos montaditos en un aperitivo lleno de matices. Su preparación es sencilla y apenas requiere unos pasos, por lo que son una buena opción para preparar en casa cuando se busca un entrante diferente.

Para elaborarlos, basta con cortar el boniato en rodajas y colocarlas sobre una bandeja de horno. Después, se pincelan por ambas caras con una mezcla de aceite y especias al gusto y se hornean hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Mientras tanto, se prepara la cebolla caramelizada, que aportará un toque dulce al conjunto.

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@platillosdua Montaditos de boniato con queso de cabra y cebolla caramelizada 🤤 Ingredientes: . 2 boniatos medianos . Queso de cabra en rulo . 1 cebolla . Nueces al gusto . Aceite de oliva . Tomillo . Ajo en polvo . Sal Preparación: . Lavamos el boniato y lo cortamos en rodajas. . Colocamos las rodajas en una bandeja y las pincelamos con una mezcla de aceite de oliva, tomillo, ajo en polvo y sal. . Llevamos al horno hasta que el boniato esté tierno y ligeramente dorado (40 min aprox. a 180ºC) . Mientras tanto, cortamos la cebolla y la cocinamos a fuego lento con un poco de aceite hasta que quede bien caramelizada. . Una vez listo el boniato, colocamos una rodaja de queso de cabra y un poquito de cebolla caramelizada encima de cada montadito. . Horneamos 5 minutos más para que el queso se funda ligeramente. . Terminamos con unas nueces troceadas por encima. ¡Y ya estarán listos para disfrutar! 🥰 ♬ Autumn Kitchen Waltz - Junior Flores

Una vez que las rodajas de boniato estén listas, se coloca sobre cada una un poco de queso de cabra y cebolla caramelizada. Se introducen de nuevo en el horno durante unos cinco minutos, hasta que el queso se funda ligeramente. Para terminar, se añaden unas nueces troceadas, que aportan un contraste crujiente y completan estos canapés otoñales.

Canapés de boniato con aguacate y salmón ahumado

El boniato asado también sirve como base para combinar ingredientes frescos y salados. En esta versión, el aguacate y el salmón ahumado aportan cremosidad y un sabor más intenso, mientras que unas gotas de limón ayudan a equilibrar el dulzor de la hortaliza. Es una alternativa sin queso que encaja tanto en una comida especial como en una mesa de aperitivos navideños.

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Para prepararlos, se corta el boniato en rodajas y se colocan en una bandeja de horno con un poco de aceite de oliva y sal. Se hornean a 200 °C durante unos 20-25 minutos, hasta que estén tiernas por dentro y doradas por fuera. Mientras tanto, se aplasta el aguacate con unas gotas de zumo de limón, pimienta negra y una pizca de sal.

Xanapés de boniato, aguacate y queso ahumado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listas las rodajas, se reparte el aguacate sobre cada una y se añade un pequeño trozo de salmón ahumado. Para terminar, se pueden incorporar unas semillas de sésamo o un poco de eneldo fresco.

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Canapés de boniato con brie y miel

En esta propuesta, el queso brie y la miel se funden sobre las rodajas asadas para crear un aperitivo suave, con un contraste de sabores que se completa con unas nueces por encima.

Para prepararlos, se corta el boniato en rodajas de un grosor similar y se colocan en una bandeja de horno con un poco de aceite de oliva. También se hornean a 200 °C durante unos 20-25 minutos, buscando que queden tiernas y ligeramente doradas. A continuación, se añade una porción de queso brie sobre cada rodaja y se hornea durante cinco minutos más, hasta que comience a fundirse.

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Antes de servir, se incorpora un hilo de miel y unas almendras picadas. El resultado es un canapé sencillo, con una textura cremosa y un punto crujiente, ideal para completar una mesa de aperitivos.