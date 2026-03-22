Jordi Cruz, cocinero: “Hay dos formas básicas de descongelar los alimentos, y lo más importante es hacerlo con tiempo”

Montaje de Infobae en el que aparece Jordi Cruz

Congelar alimentos es uno de los métodos de conservación más eficaces en la cocina, principalmente porque permite alargar la vida útil de los alimentos y tener siempre recursos disponibles en casa. Sin embargo, es muy importante saber cómo descongelarlos.

Jordi Cruz, uno de los cocineros más reconocidos de la gastronomía española, ha explicado en su cuenta de TikTok (@jordicruzof) los pasos que debes seguir para descongelar alimentos. El método más recomendable, especialmente para carnes, pescados y mariscos, es el descongelado en frío. Consiste en pasar el alimento del congelador a la nevera y dejar que se descongele de forma progresiva durante 12 a 24 horas.

Este proceso lento permite que el producto conserve mejor su textura, sabor y propiedades nutricionales. Al evitar cambios bruscos de temperatura, se reduce el riesgo de que la carne se endurezca o que el pescado pierda su consistencia. Aunque se necesita planificar con cierta antelación, es sin duda la opción más segura y la que mejores resultados ofrece en la cocina.

El método rápido: agua fría

Para quienes no tienen tanto tiempo, existe una alternativa más rápida: el uso de agua fría. En este caso, el alimento debe colocarse en una bolsa hermética, preferiblemente al vacío o con cierre tipo zip, y sumergirse en agua fría.

Tal y como señala Jordi Cruz, el agua es uno de los mejores transmisores de temperatura, por lo que acelera el proceso de descongelación sin dañar el alimento. Eso sí, es importante cambiar el agua cada 30 minutos para mantener la eficacia del método.

Qué alimentos admiten otros métodos

No todos los alimentos requieren el mismo tratamiento. Algunos productos permiten una descongelación más directa sin comprometer su calidad. Por ejemplo, caldos, cremas o fumets pueden introducirse en agua caliente sin problema, ya que su estructura no se ve afectada por el calor. En el caso de las verduras congeladas, se pueden añadir directamente al agua de cocción sin necesidad de descongelarlas previamente.

Errores comunes que debes evitar

Uno de los fallos más habituales es descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Aunque puede parecer una solución rápida, favorece la proliferación de bacterias y puede comprometer la seguridad alimentaria.

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Otro error frecuente es utilizar agua caliente para carnes o pescados, ya que puede empezar a cocinarlos por fuera mientras el interior sigue congelado, afectando tanto a la textura como al sabor. También conviene evitar el microondas para descongelar este tipo de productos, salvo en casos muy puntuales, ya que el resultado suele ser irregular.

Descongelar correctamente no es complicado, pero sí requiere cierta previsión. Organizar las comidas con antelación y elegir el método adecuado para cada alimento es lo que marca la diferencia en el resultado final.

Como resume Jordi Cruz, si se quiere sacar el máximo partido a los productos congelados, lo mejor es optar por un descongelado lento en nevera o, en su defecto, utilizar agua fría de forma controlada. De este modo, no solo se conserva la calidad del alimento, sino que también se mejora el resultado de cualquier receta.