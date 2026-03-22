España

Jordi Cruz, cocinero: “Hay dos formas básicas de descongelar los alimentos, y lo más importante es hacerlo con tiempo”

El chef explica los métodos más eficaces para descongelar sin perder sabor ni textura

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece Jordi Cruz

Congelar alimentos es uno de los métodos de conservación más eficaces en la cocina, principalmente porque permite alargar la vida útil de los alimentos y tener siempre recursos disponibles en casa. Sin embargo, es muy importante saber cómo descongelarlos.

Jordi Cruz, uno de los cocineros más reconocidos de la gastronomía española, ha explicado en su cuenta de TikTok (@jordicruzof) los pasos que debes seguir para descongelar alimentos. El método más recomendable, especialmente para carnes, pescados y mariscos, es el descongelado en frío. Consiste en pasar el alimento del congelador a la nevera y dejar que se descongele de forma progresiva durante 12 a 24 horas.

Este proceso lento permite que el producto conserve mejor su textura, sabor y propiedades nutricionales. Al evitar cambios bruscos de temperatura, se reduce el riesgo de que la carne se endurezca o que el pescado pierda su consistencia. Aunque se necesita planificar con cierta antelación, es sin duda la opción más segura y la que mejores resultados ofrece en la cocina.

El método rápido: agua fría

Para quienes no tienen tanto tiempo, existe una alternativa más rápida: el uso de agua fría. En este caso, el alimento debe colocarse en una bolsa hermética, preferiblemente al vacío o con cierre tipo zip, y sumergirse en agua fría.

Tal y como señala Jordi Cruz, el agua es uno de los mejores transmisores de temperatura, por lo que acelera el proceso de descongelación sin dañar el alimento. Eso sí, es importante cambiar el agua cada 30 minutos para mantener la eficacia del método.

Qué alimentos admiten otros métodos

No todos los alimentos requieren el mismo tratamiento. Algunos productos permiten una descongelación más directa sin comprometer su calidad. Por ejemplo, caldos, cremas o fumets pueden introducirse en agua caliente sin problema, ya que su estructura no se ve afectada por el calor. En el caso de las verduras congeladas, se pueden añadir directamente al agua de cocción sin necesidad de descongelarlas previamente.

Errores comunes que debes evitar

Uno de los fallos más habituales es descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Aunque puede parecer una solución rápida, favorece la proliferación de bacterias y puede comprometer la seguridad alimentaria.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

Otro error frecuente es utilizar agua caliente para carnes o pescados, ya que puede empezar a cocinarlos por fuera mientras el interior sigue congelado, afectando tanto a la textura como al sabor. También conviene evitar el microondas para descongelar este tipo de productos, salvo en casos muy puntuales, ya que el resultado suele ser irregular.

Descongelar correctamente no es complicado, pero sí requiere cierta previsión. Organizar las comidas con antelación y elegir el método adecuado para cada alimento es lo que marca la diferencia en el resultado final.

Como resume Jordi Cruz, si se quiere sacar el máximo partido a los productos congelados, lo mejor es optar por un descongelado lento en nevera o, en su defecto, utilizar agua fría de forma controlada. De este modo, no solo se conserva la calidad del alimento, sino que también se mejora el resultado de cualquier receta.

Temas Relacionados

CongeladorCarnePescadoEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La pasarela suspendida sobre un lago perfecta para hacer senderismo a una hora de Milán

La construcción se ubica en el lago Comabbio, en la provincia de Varese, y su itinerario permite la visita a través de varias localidades

La pasarela suspendida sobre un

Cuando el perfume, las curvas y el chismorreo “alteraban el sabor de los platos”: las ‘Belles Perdrix’, un símbolo de rebeldía femenina en la Francia de entreguerras

Un centenar de hombres expusieron los motivos por los que las mujeres no podían acceder a los restaurantes de alta cocina en una revista francesa en 1928. Pero ellas no se quedaron relegadas en casa

Cuando el perfume, las curvas

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

“La clave es poder demostrarlo o, mejor aún, construir una prueba tan coherente que la versión empresarial se derrumbe por sí sola”

Este es el truco que

Adrián Conde, veterinario: “Es ridículo que la comunidad de vecinos decida si puede haber un perro en tu casa”

El experto cuestiona las restricciones en comunidades y defiende el derecho a convivir con mascotas

Adrián Conde, veterinario: “Es ridículo

Cinco trucos para preparar tu terraza para la primavera y aprovechar todo el espacio con el buen tiempo

Ideas sencillas y económicas para transformar balcones y terrazas en ambientes cómodos y funcionales antes de la llegada del calor

Cinco trucos para preparar tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez exige la apertura

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

Cuatro detenidos por lanzar trozos de adoquines contra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciempozuelos, Madrid, y subirlo a redes sociales

Una aseguradora deberá pagar el tratamiento psiquiátrico e indemnizar a una mujer por la muerte de su perra atropellada con un total de 3.600 euros

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

El hermano de Carlos Alcaraz

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami