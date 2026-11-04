España

La obra de la vía del accidente de Adamuz vuelve a registrar deformaciones en un tramo cercano

Los peritos judiciales piden a Adif los controles realizados antes y después del siniestro ferroviario

Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España).
Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España).
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La obra de renovación de la vía vinculada al accidente ferroviario de Adamuz ha vuelto a presentar deformaciones en otro tramo cercano, según el informe remitido por los tres peritos judiciales a la jueza que instruye la causa. Las incidencias no se localizaron en el punto exacto donde se produjo la rotura investigada, sino en dos desvíos incluidos en el mismo proyecto de obras.

Los expertos han solicitado que Adif aporte informes de auscultación de la infraestructura antes y después del siniestro del 18 de enero, que dejó 46 muertos y más de 120 heridos. También han reclamado documentación sobre la obra de emergencia posterior al accidente y sobre el suministro de balasto utilizado en la renovación de desvíos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

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El escrito, fechado el 28 de octubre y al que ha accedido Europa Press, responde a la petición de Adif para ejecutar tareas de mantenimiento en la cabecera norte de la estación de Adamuz, en Córdoba. La empresa pública quiere realizar trabajos de bateo para corregir deformaciones detectadas en los aparatos de vía 631 y 632, entre los kilómetros 316,900 y 317,500.

Dudas sobre la misma obra

Los peritos consideran que los trabajos pueden realizarse porque no interfieren con el análisis del lugar concreto en el que ocurrió el accidente. Aun así, entienden que la intervención plantea cuestiones que deben ser aclaradas dentro de la investigación.

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Los desvíos 631 y 632 formaron parte del proyecto de Renovación de Desvíos, fase 2, de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esa actuación también incluyó el aparato A645, donde se produjo la rotura de una soldadura en el carril de la vía 1, a la altura del kilómetro 318,681.

Imágenes de las obra de reparación de la vía en Adamuz tras el siniestro. (Madero Cubero - Europa Press)
Imágenes de las obra de reparación de la vía en Adamuz tras el siniestro. (Madero Cubero - Europa Press)

La actuación prevista por Adif busca corregir alteraciones de la rasante mediante el bateo de la vía. Los controles identificaron dos puntos con nivel de intervención y otro con nivel de alerta, de acuerdo con el informe de los peritos.

Los especialistas subrayan que esas deformaciones presentan similitudes con los registros de octubre de 2025 en las proximidades del punto donde se produjo la rotura. En aquel caso, los valores del hilo 2 de la vía 1 habían alcanzado el nivel de alerta y se acercaban al umbral de intervención.

Piden más controles sobre la renovación

La comparación ha llevado a los peritos a reclamar información sobre la ejecución de la renovación, cuya recepción se formalizó el 19 de diciembre de 2025, apenas 30 días antes del accidente ferroviario.

El contrato aún se encuentra en plazo de garantía, según el pliego de cláusulas administrativas particulares citado por los expertos. Por ese motivo, piden conocer las condiciones de los trabajos realizados y los controles aplicados sobre la infraestructura.

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado. (Pedro Funes - Europa Press)
Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado. (Pedro Funes - Europa Press)

La petición incluye los informes de auscultación efectuados entre los kilómetros 321,098 y 315,974 de las vías 1 y 2. Los peritos ponen el foco en las mediciones previas a la recepción de la obra, las realizadas durante la ejecución del contrato y las posteriores a la reparación de emergencia que se llevó a cabo tras el siniestro.

Hasta ahora, el equipo técnico dispone de los resultados de octubre de 2025, aunque no de los controles anteriores efectuados durante las obras ni de los posteriores a la actuación de emergencia.

Reclaman los documentos de la reparación de emergencia

Los peritos también requieren el expediente completo de la obra de emergencia que permitió rehacer la infraestructura. En su escrito indican que no han recibido documentación sobre esa intervención.

Además, solicitan los documentos relativos al suministro y transporte de balasto para la renovación de desvíos. Explican que recibieron información del expediente principal y del lote 2, correspondiente a la base de Calatrava, pero necesitan el lote 3, vinculado a la base de Hornachuelos.

El requerimiento abarca el expediente administrativo, el pliego de prescripciones técnicas, el plan de control de calidad y los ensayos de recepción de materiales realizados por la unión temporal de empresas, Adif o la asistencia de control de obra.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

La jueza trasladó el 20 de octubre a los peritos la solicitud de Adif para realizar las tareas de mantenimiento y les concedió tres días para pronunciarse. En marzo, el juzgado había impuesto a la empresa pública la obligación de avisar con 15 días de antelación y pedir permiso judicial antes de efectuar intervenciones que afectaran a la red ferroviaria de este tramo.

La medida se adoptó después de que Adif notificara, con un día de margen, su intención de sustituir un carril de 36 metros en el kilómetro 317,264 de la vía 2, en sentido Madrid.

La instructora ya había ordenado en febrero que no se extrajera ni trasladara material relevante para la causa. La decisión llegó después de un informe de la Guardia Civil que alertó de que personal de Adif había retirado elementos de la zona y realizado pruebas durante la madrugada, cuatro días después del accidente, sin aviso previo al juzgado.

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