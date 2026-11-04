Barcelona prevé devolver 10.000 pisos turísticos al mercado del alquiler: el plan de Collboni para recuperar viviendas

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Alberto Paredes - Europa Press

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantiene su apuesta por retirar las licencias de los pisos turísticos en 2028, una medida que permitirá que unas 10.000 viviendas regresen al mercado residencial y puedan destinarse al alquiler habitual. Collboni considera que esta intervención es necesaria para evitar que el crecimiento económico y la popularidad internacional de la ciudad terminen perjudicando a quienes viven en ella.

Durante la clausura del Forbes AI Forward Summit, celebrada este miércoles, el socialista defendió la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario para que los beneficios del éxito de Barcelona repercutan también en sus residentes. En el encuentro participó también la exalcaldesa de París Anne Hidalgo, con quien compartió reflexiones sobre los desafíos de las grandes ciudades.

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A juicio de Collboni, las urbes que atraen más visitantes, inversiones y actividad económica se enfrentan a una contradicción cada vez más evidente: su atractivo puede acabar convirtiéndose en un problema para sus propios habitantes. Por eso, advirtió de que “el éxito se puede volver en contra de los residentes” si las administraciones no adoptan medidas para garantizar el acceso a la vivienda, según recoge Europa Press.

10.000 viviendas más en el mercado residencial

La retirada de las licencias de los pisos turísticos constituye una de las principales apuestas del Gobierno municipal para ampliar la oferta de vivienda. Según explicó el alcalde, la decisión de no renovar estos permisos en 2028 permitirá que 10.000 inmuebles se incorporen “de golpe” al mercado residencial, una cantidad que equiparó a la vivienda que podría construirse durante diez años.

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El regidor también reivindicó los efectos de la regulación del alquiler impulsada por su Ejecutivo. Barcelona registra actualmente una renta media de 1.240 euros mensuales, una cifra que, según sus cálculos, habría superado los 1.500 euros sin las medidas de intervención aplicadas.

La vivienda se ha convertido así en uno de los principales frentes políticos del Ayuntamiento, que busca contener los precios y recuperar inmuebles para el uso residencial en una ciudad sometida a una fuerte presión inmobiliaria.

El Boletín Oficial del Estado publica los dos Reales Decretos de Vivienda vueltos a aprobar por el Consejo de Ministros, después de que fueran tumbados en el Parlamento. (Fuente: Europa Press/Congreso/La Moncloa)

Anne Hidalgo reivindica la inversión en vivienda social

La exalcaldesa de París compartió durante el encuentro su experiencia al frente de la capital francesa y explicó que su estrategia para afrontar el problema habitacional se apoyó principalmente en la inversión pública y la construcción de vivienda social.

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Los resultados de esa política se reflejan, según Hidalgo, en la evolución del parque residencial protegido de París. Durante su etapa al frente del consistorio, el porcentaje de vivienda social pasó del 13% registrado en 2001 al 25% actual.

“Decidimos que fuera una prioridad absoluta”, recordó la exregidora, que destacó el esfuerzo económico realizado durante su primer mandato de seis años. En ese periodo, el Ayuntamiento parisino destinó más de 3.000 millones de euros a construir, renovar y crear vivienda social.

Hidalgo alerta del malestar social y la desinformación

Más allá de la política de vivienda, Hidalgo también abordó las protestas sociales registradas en Francia durante las últimas semanas. La exalcaldesa aseguró comprender el malestar de una parte de la ciudadanía ante la incertidumbre provocada por los cambios económicos y sociales, aunque marcó distancias con cualquier episodio de violencia.

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En su análisis, las movilizaciones reúnen reivindicaciones de distinta naturaleza, desde las dificultades para llegar a fin de mes hasta las demandas de mejores salarios y una educación de mayor calidad. “Se han puesto juntas muchas reivindicaciones; algunas, muy concretas, de vivir mejor, tener mejores sueldos y mejorar el sistema educativo”, señaló.

La exalcaldesa de París, Anne Hidalgo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La dirigente francesa también puso el foco en el riesgo de la manipulación informativa y la influencia que pueden ejercer otros países a través de las redes sociales. “Estas manipulaciones van a crecer mucho más, y hay que proteger a la población con educación y espíritu crítico, y con medios de comunicación que tengan otro papel que el que están teniendo hoy. Deberían elevar su nivel de responsabilidad”, añadió.

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Collboni reivindica la protesta dentro de la democracia

Por su parte, el alcalde de Barcelona rechazó cualquier forma de violencia, pero defendió que la protesta, la disidencia y la crítica son elementos indispensables de una sociedad democrática. A su entender, las instituciones deben garantizar que estas expresiones tengan cabida sin poner en riesgo la convivencia.

Collboni también alertó sobre el deterioro del debate público y el peso creciente de las informaciones manipuladas en las plataformas digitales. En este contexto, sostuvo que “no hay democracia sin verdad y sin dato”.

El alcalde lamentó que la verdad se haya convertido en un concepto relativo como consecuencia de la desinformación que circula en las redes sociales. Una preocupación que compartió con Hidalgo.

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