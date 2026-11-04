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España se queda sin margen para gastar: la AIReF alerta de que no hay dinero para afrontar inversiones en infraestructuras

Inés Olóndriz señala que la deuda pública seguirá cerca del 95% del PIB en 2031 y reclama una estrategia fiscal para ordenar las prioridades de gasto ante las crecientes presiones sobre las cuentas públicas

Estación de Sevilla-Santa Justa (Adobe Stock).
Estación de Sevilla-Santa Justa (Adobe Stock).
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España afronta un escenario de recursos públicos limitados para abordar nuevas inversiones en infraestructuras. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha advertido este miércoles de las dificultades para acometer grandes proyectos de inversión en un contexto marcado por el elevado endeudamiento y el aumento de las necesidades de gasto de las administraciones. “Mucho margen fiscal, a políticas constantes, no parece haber”, ha resumido durante la presentación de las nuevas proyecciones macroeconómicas y fiscales del organismo.

Las previsiones de la institución apuntan a que la deuda pública se mantendrá en niveles elevados durante los próximos años. Aunque su trayectoria será descendente, la AIReF calcula que todavía representará alrededor del 95% del producto interior bruto (PIB) en 2031, una situación que condiciona la capacidad del Estado para financiar nuevas iniciativas sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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A esta situación se suman las crecientes necesidades presupuestarias en ámbitos muy distintos. Infraestructuras, defensa, lucha contra el cambio climático y envejecimiento de la población son algunas de las áreas que exigirán mayores recursos en los próximos años. Ante este escenario, Olóndriz considera imprescindible que el Gobierno disponga de una hoja de ruta que permita decidir dónde concentrar el esfuerzo inversor.

La AIReF reclama una estrategia para ordenar el gasto público

La institución lleva tiempo defendiendo la elaboración de una estrategia fiscal a medio plazo que permita establecer prioridades y anticipar las necesidades financieras del país. Su presidenta ha recordado que la AIReF no determina qué partidas deben recibir más financiación, sino que analiza la sostenibilidad de las cuentas y recomienda herramientas para mejorar la planificación.

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“AIReF nunca se pronuncia sobre qué partidas de gastos son las que se tienen que impulsar y por eso lo que nosotros siempre recomendamos es esa elaboración de esa estrategia fiscal para que el gobierno de turno pueda ordenar las prioridades”, ha explicado Olóndriz en declaraciones recogidas por Europa Press.

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Cada euro de gasto, bajo la lupa de la eficiencia

La presidenta ha insistido en que la escasez de margen presupuestario hace necesario evaluar con mayor rigor el impacto de las inversiones y los programas públicos. “Es muy necesario que cada euro que se gaste, se gaste con mucho conocimiento de cuál es el impacto que tiene y si las políticas públicas son eficientes”, ha señalado.

En esa misma línea, ha defendido que la evaluación de las políticas públicas debe ocupar un lugar central en la planificación económica. “Por eso también insistimos cada vez más en la necesidad de evaluar las políticas públicas, precisamente porque los márgenes fiscales son muy limitados”, ha subrayado.

A las dificultades derivadas del endeudamiento se añade otro problema institucional: la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Olóndriz ha alertado de que la prolongación de las cuentas públicas no solo impide conocer con claridad las prioridades del Ejecutivo, sino que también complica el funcionamiento diario de la Administración General del Estado.

La prórroga presupuestaria, un problema para la Administración

La responsable de la AIReF ha recordado que la prórroga presupuestaria es un mecanismo legal diseñado para resolver retrasos temporales en la aprobación de las cuentas, no para mantenerse durante varios ejercicios consecutivos. A su juicio, prolongar esta situación durante años constituye una deficiencia que debe corregirse “lo antes posible”.

Además, la falta de nuevos presupuestos ha provocado un incremento significativo de las modificaciones presupuestarias, según ha apuntado Olóndriz. Estos cambios permiten adaptar las cuentas a las necesidades que surgen durante el ejercicio, pero evidencian también las dificultades de gestionar el gasto sin una planificación presupuestaria actualizada.

Imágenes de dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo. (Guardia Civil)

La AIReF ofrece actualizar su informe sobre infraestructuras

En cuanto a las inversiones en infraestructuras, Olóndriz ha recordado que la institución ya elaboró un informe específico en 2020, aunque ha reconocido que sus conclusiones han quedado desactualizadas por el paso del tiempo y los cambios económicos registrados desde entonces.

Pese a ello, la AIReF mantiene su disposición a volver a analizar este ámbito si el Ejecutivo solicita una nueva evaluación. La presidenta ha asegurado que el organismo está “abierto” a recibir ese encargo y actualizar el diagnóstico sobre las necesidades y prioridades de inversión.

“Si el Gobierno llama a que actualicemos el informe sobre las infraestructuras, pues estaremos encantados de realizarlo”, ha recalcado. La oferta llega en un momento en el que España debe afrontar importantes necesidades de inversión, pero con unas cuentas públicas que, según la autoridad fiscal, dejan poco espacio para aumentar el gasto sin una estrategia clara.

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