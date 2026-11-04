La película que ‘predijo’ que Texas se volvería demócrata puede verse en Prime Video: una historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico

"Rojo, blanco y sangre azul" (Prime Video)

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Ver para creer. Las elecciones de medio mandato, las midterms, de Estados Unidos han dejado una imagen inaudita. El estado de Texas, uno de los bastiones conservadores por antonomasia del país, se ha teñido de azul. Por primera vez en más de 30 años, los demócratas han arrebatado el gobierno del Estado a los republicanos: la abogada y política de origen latino Gina Hinojosa sucederá en el cargo a Greg Abbott. En el Senado, el candidato James Talarico ha puesto fin a 38 años de hegemonía republicana.

Un giro político que pocos habrían imaginado hace apenas unos años, pero que ya había ocurrido en la ficción. O si no, que se lo digan a los espectadores de Rojo, blanco y sangre azul, la adaptación de la novela homónima de Casey McQuiston, publicada en 2019 y que llegó a Prime Video en 2023. “Lo más descabellado de todo esto es que Texas se vuelva azul”. “Debe ser agradable teñir Texas de azul”. “¡Antes de que Texas se vuelva azul, los cerdos volarán!“. Estas y otras tantas reseñas inundaron Letterboxd tras el estreno de la película en agosto de 2023. ¿El motivo? Una comedia romántica que es mucho más que una comedia romántica.

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Dos mundos diferentes, una historia de amor para todos los tiempos. La novela best seller "Rojo, blanco y sangre azul" se convierte en película con las actuaciones de Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine. (Prime Video)

En el libro y ficción dirigida por Matthew Lopez, Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) es el hijo de la primera presidenta de Estados Unidos, la demócrata Ellen Claremont (Uma Thurman). Su vida da un vuelco cuando se cruza con el príncipe Henry de Inglaterra (Nicholas Galitzine), y aunque en un principio ambos se llevan de todo menos bien, un incidente diplomático les obliga a fingir una amistad. Pero lo que comienza como una estrategia para evitar un conflicto entre la Casa Blanca y la Casa de Windsor termina convirtiéndose en una relación sentimental que ambos intentan mantener en secreto. Todo ello mientras la madre de Alex se enfrenta a una campaña electoral para conseguir la reelección como presidenta de Estados Unidos... Tal y como lo cuentan las reseñas, no es difícil imaginarse qué ocurrió con Texas, ¿verdad?

Una fantasía con secuela en camino

Incluso la propia autora ha reaccionado a la victoria del Estado en su Instagram. “Todo estaba en la carpeta”, escribió McQuiston en respuesta a la publicación del medio Vulture en Instagram que mostraba una foto de Zakhar Perez como Alex con el pie de foto “Historia, ¿eh? #iykyk”. En la novela, Alex prepara un programa conocido como el “informe de Texas” para conseguir el voto demócrata en el estado que históricamente ha sido republicano.

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"Rojo, blanco y sangre azul" (Prime Video)

Más allá de su inesperada coincidencia con la realidad política estadounidense, Rojo, blanco y sangre azul tuvo una muy buena acogida entre los espectadores, pero también entre la crítica. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 75% de valoraciones positivas de la prensa especializada, sobre un total de 122 reseñas, mientras que la aprobación del público asciende al 92%, con más de 5.000 valoraciones. El consenso de la plataforma la define como una comedia romántica “divertida y entrañable” que, pese a seguir las fórmulas habituales del género, apuesta por la inclusión sin recurrir a los estereotipos. Lo mejor de todo es que, pese a que la novela no cuenta con segunda parte, sí lo hará la adaptación: Red, White & Royal Wedding, dirigida por Jamie Babbit (But I’m a Cheerleader) y con Casey McQuiston involucrada en el guion. La película terminó su rodaje en marzo de 2026.