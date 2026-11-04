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Las revistas del corazón esta semana: la visita privada de Rania de Jordania a Madrid y el nuevo proyecto de Christian Gálvez en Estados Unidos

Este miércoles, 4 de noviembre, las portadas también se hacen eco del homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, la nueva casa de Gloria Camila y el tercer Balón de Oro de Alexia Putellas

Portadas de las revistas 4 de noviembre de 2026.
Portadas de las revistas 4 de noviembre de 2026.
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Un miércoles más, las principales revistas del corazón llegan al quiosco con nuevas historias sobre los protagonistas de la actualidad social.

La visita privada de Rania de Jordania a Madrid, el futuro profesional de Christian Gálvez al otro lado del Atlántico y la nueva etapa inmobiliaria de Gloria Camila comparten protagonismo con otras noticias que han marcado los últimos días, desde la despedida al periodista Raúl Triguero hasta el triunfo de Alexia Putellas en el Balón de Oro.

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¡HOLA!

Portada revista HOLA del 4 de noviembre de 2026.
Portada revista HOLA del 4 de noviembre de 2026.

La revista ¡HOLA! lleva a su portada a Rania de Jordania, que ha regresado a España tres años después de su última visita oficial. La soberana ha viajado a Madrid acompañada por su hija Iman, su yerno, Jameel Alexander Thermiotis, y la pequeña Amina, de año y medio. Según publica la cabecera, el desplazamiento tiene también un motivo médico: la reina se ha trasladado al Ruber Internacional para tratarse de un dolor lumbar que padece desde hace años.

Junto a esta visita, la revista recoge las imágenes de Felipe VI y Letizia en el hospital Universitario de Toledo, donde acudieron el pasado jueves para acompañar a algunos de los heridos en el trágico accidente ferroviario de Urda. Una visita marcada por la cercanía de los reyes con las víctimas y sus familiares.

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Semana

Portada revista Semana del 4 de noviembre de 2026.
Portada revista Semana del 4 de noviembre de 2026.

La revista Semana dedica espacio a Belén Esteban y Terelu Campos, que han despedido a Raúl Triguero, periodista de ¡De Viernes! fallecido en el accidente ferroviario. Tras el homenaje que le rindieron sus compañeros de programa, familiares, amigos y rostros conocidos que compartieron trabajo con él le han dado el último adiós.

Otra de las protagonistas de la portada es Gloria Camila, que ha adquirido una vivienda a las afueras de Madrid, cerca de la casa de su padre, José Ortega Cano. Según la publicación, se trata de un chalet unifamiliar de 170 metros cuadrados con jardín, una nueva adquisición con la que la hija del torero inicia una nueva etapa.

Diez Minutos

Portada revista Diez Minutos del 4 de noviembre de 2026.
Portada revista Diez Minutos del 4 de noviembre de 2026.

Christian Gálvez y Patricia Pardo protagonizan la portada de Diez Minutos con unas imágenes en familia junto a su hijo Luca, que cumplirá tres años el próximo 22 de diciembre. La pareja podría afrontar próximamente un importante cambio profesional si sale adelante el proyecto que el presentador tiene entre manos en Estados Unidos.

Hace unas semanas, Christian viajó a Los Ángeles para grabar dos pilotos, en inglés y español, de una adaptación de El Rosco destinada al público estadounidense. La posibilidad de mudarse al otro lado del Atlántico no está descartada. “Quién sabe. Yo he vivido ya tantas cosas que no me esperaba en los últimos años…”, ha comentado Patricia. Su marido tampoco oculta la ilusión que le haría esta aventura: “Sería bastante absurdo decirte que no me haría ilusión”.

La portada también incluye a María del Monte, que en una entrevista con Valeria Vegas asegura que su mujer y ella han “sumado alegría”, además de la boda de Andrea Duro con Guillermo Sánchez, celebrada durante el pasado fin de semana.

Lecturas

Portada revista Lecturas del 4 de noviembre de 2026.
Portada revista Lecturas del 4 de noviembre de 2026.

Por último, Lecturas apuesta por el deporte y convierte a Alexia Putellas en protagonista de su portada. La futbolista ha conquistado su tercer Balón de Oro en una gala celebrada en el London Palladium, en la que el Barça también tuvo motivos para celebrar. Lamine Yamal y Vicky López fueron los primeros en subir al escenario para recoger sus galardones en la categoría de Jóvenes Talentos.

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