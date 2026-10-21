Las revistas del corazón esta semana: las imágenes de Leonor en la universidad y los besos de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias

Portadas de las revistas 21de octubre de 2026

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Un miércoles más, la actualidad lleva a las principales cabeceras del corazón al kiosco, que en esta ocasión han elegido como protagonistas a algunos de los nombres más destacados del panorama social español. Las imágenes de la princesa Leonor en la universidad, la romántica escapada de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias y la inesperada ruptura de Tana Rivera y Roca Rey acaparan buena parte de las portadas de esta semana.

Las revistas también reservan espacio para otros asuntos de interés, desde los proyectos profesionales de figuras conocidas hasta los cambios en la vida sentimental de algunos miembros de la familia del rey Juan Carlos. Además, la infanta Sofía protagoniza nuevas fotografías en París, mientras Los Javis celebran el éxito internacional de su última película. Estas son las principales historias que recoge cada publicación.

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¡HOLA!

Portada revista HOLA del 21 de octubre 2026

La revista ¡HOLA! apuesta esta semana por las exclusivas sentimentales y sitúa entre sus grandes protagonistas a Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. Los actores viven su relación con naturalidad y ya no esconden su complicidad: las fotografías que publica la cabecera los muestran durante una romántica escapada, con gestos de cariño y apasionados besos en plena calle y a la luz del día. Una historia de amor que parece avanzar con paso firme y que vuelve a despertar el interés por una de las parejas más comentadas del momento.

En el extremo opuesto se encuentra Tana Rivera, cuya relación con el torero Roca Rey habría llegado a su fin después de semanas en las que los rumores de boda habían cobrado fuerza. La publicación profundiza en los detalles de una ruptura inesperada que ha cambiado el rumbo de una relación que parecía consolidarse. Además, ofrece las primeras fotografías de la infanta Sofía en París, donde afronta una nueva etapa universitaria.

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La cabecera completa sus contenidos con una entrevista a Sara Carbonero e Isabel Jiménez, que comparten confidencias sobre su vida y sus proyectos, y con un acercamiento al universo creativo de Ana Cristina Portillo. También destaca María del Monte, que publica su primer libro y repasa las luces y sombras de su trayectoria, así como Mireia Lalaguna, que anuncia su embarazo. Igor Yebra habla de su experiencia tras revelar que padece esclerosis múltiple y Ania Iglesias cuenta que prepara su boda en plena lucha contra el cáncer.

Diez Minutos

Portada revista Diez Minutos del 21 de octubre 2026

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias vuelven a ocupar un lugar destacado en Diez Minutos, que publica en exclusiva nuevas imágenes de la pareja. Desde que compartieron un fin de semana en Trujillo el pasado agosto, los actores no se habían dejado ver juntos, lo que alimentó las dudas sobre la continuidad de su relación. Sin embargo, las fotografías tomadas el pasado 13 de octubre despejan las incógnitas y muestran que la complicidad entre ambos sigue intacta.

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Las imágenes recogen cómo Maxi acude a casa de su pareja después de participar en un acto solidario de Solán de Cabras. Juntos cargan las maletas en el coche para emprender un viaje fuera de Madrid y, antes de marcharse, protagonizan un beso que confirma la buena sintonía que existe entre ellos. Una secuencia romántica que se convierte en uno de los grandes reclamos de la revista.

La publicación también dedica espacio a Sara Carbonero, que reflexiona sobre el duelo por la muerte de su madre y asegura que “el cariño cura, llega y sana”. A ello se suman unas fotografías exclusivas de Pocholo Martínez-Bordiú junto a su novia durante un paseo por el centro de Madrid.

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Lecturas

Portada revista Lecturas del 21 de octubre 2026

Lecturas pone el foco en el éxito internacional de La bola negra, la película de Los Javis que ha dado el salto a Estados Unidos después de triunfar en España. Su estreno en salas estadounidenses ha despertado una enorme expectación, con entradas agotadas en numerosos cines y unos resultados que la han situado entre los estrenos más destacados de una película de habla no inglesa en el país.

El Academy Museum de Los Ángeles acogió una presentación a la altura del fenómeno, con Javier Calvo y Javier Ambrossi acompañados por varios de los protagonistas del filme: Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Carlos González y Milo Quifes. El grupo se convirtió en uno de los focos de atención de la velada, marcada por el entusiasmo y la celebración de un proyecto que continúa ampliando sus fronteras.

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Semana

Portada revista Semana 21 de octubre 2026

La princesa Leonor protagoniza una de las grandes exclusivas de Semana, que publica nuevas imágenes de la heredera al trono en la Universidad Carlos III de Madrid. Después de las especulaciones sobre una posible ausencia de las aulas y la opción de estudiar a distancia, la revista muestra fotografías de la princesa en el campus de Getafe más allá de las que se difundieron durante su primer día de clase.

Las imágenes reflejan a Leonor en su rutina universitaria y acompañada por un pequeño grupo de compañeros, con los que también comparte momentos fuera de clase. De este modo, la publicación ofrece una nueva mirada a una etapa de su vida marcada por la formación académica y por una mayor independencia.

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La portada incluye, además, otros nombres destacados de la actualidad social. Isabel Preysler muestra su apoyo a Pablo Motos, mientras Irene Urdangarin vuelve a llamar la atención por las imágenes en las que presenta a su nueva pareja al rey Juan Carlos. La revista también aborda la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey, otra de las noticias sentimentales que marcan el kiosco de esta semana.