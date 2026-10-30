España

Muere Raúl Triguero, reportero de ‘¡De viernes!’, en el accidente de tren de Toledo

El periodista, que trabajaba en Mandarina Producciones, viajaba en el AVE con destino a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano

El periodista Raúl Triguero también trabajó en 'Sálvame'. (Mediaset)
El periodista Raúl Triguero también trabajó en 'Sálvame'. (Mediaset)
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La confirmación de la muerte de Raúl Triguero ha convertido la preocupación de las últimas horas en una noticia especialmente dolorosa para el mundo de la televisión. El periodista, que formaba parte del equipo de ¡De viernes! y con una trayectoria anterior como reportero de Sálvame, viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente ferroviario de Urda. Su fallecimiento ha sido confirmado después de que durante el miércoles se difundieran informaciones sobre su desaparición y sus allegados permanecieran pendientes de noticias sobre su paradero.

Triguero se encontraba a bordo del AVE que tenía como destino Sevilla. Allí había quedado con un cámara del equipo para continuar juntos hasta el domicilio de Amador Mohedano, donde tenían previsto grabar una entrevista para el programa de Telecinco. El encuentro formaba parte del trabajo que el espacio preparaba después de las declaraciones de Rosa Benito durante su participación en Supervivientes All Stars 3.

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El viaje respondía a una jornada de trabajo que el periodista tenía programada con sus compañeros. Sin embargo, el accidente ferroviario truncó esos planes y dio paso a unas horas de incertidumbre para su familia y para las personas de su entorno profesional. Finalmente, se ha confirmado la noticia de su muerte, tal y como ha avanzado El confidencial.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Diego Radamés / Europa Press)
Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Diego Radamés / Europa Press)

Una trayectoria ligada a la crónica social en televisión

Raúl Triguero había desarrollado buena parte de su carrera en el periodismo televisivo, especialmente en el ámbito de la actualidad del corazón. Su trabajo como reportero le permitió acercarse a algunos de los protagonistas habituales de la crónica social y formar parte de distintos equipos dedicados a contar sus historias.

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Durante años estuvo vinculado a Sálvame, uno de los formatos más reconocibles de la televisión española en el terreno del entretenimiento y la información sobre famosos. Su labor delante de las cámaras lo convirtió en un profesional conocido para los espectadores que seguían el programa y sus contenidos.

El periodista Raúl Triguero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @raulgtriguero)
El periodista Raúl Triguero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @raulgtriguero)

En la actualidad trabajaba en Mandarina Producciones, compañía responsable de ¡De viernes!, el espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Formaba parte del equipo que trabaja detrás de cada emisión y de los contenidos que el programa prepara con sus protagonistas. La entrevista que tenía previsto realizar a Amador Mohedano era uno de esos encargos profesionales.

Su fallecimiento supone una gran pérdida para el equipo con el que trabajaba en el día a día y para quienes habían coincidido con él a lo largo de su recorrido en televisión.

Horas de preocupación para sus familiares y compañeros

Antes de conocerse el desenlace, la desaparición del periodista había generado una profunda preocupación entre sus allegados. Las informaciones publicadas por las revistas ¡Hola! y Lecturas durante el miércoles dieron cuenta de que no se tenía noticias de él después de que se supiera que viajaba en uno de los trenes afectados por el accidente.

El periodista Raúl Triguero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @raulgtriguero)
El periodista Raúl Triguero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @raulgtriguero)

La confirmación de su fallecimiento ha cerrado esas horas de espera de la manera más dolorosa. La noticia ha golpeado especialmente a quienes compartían con él el trabajo en Mandarina Producciones y a los profesionales que habían formado parte de sus anteriores etapas en televisión.

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