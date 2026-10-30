Andrea Duro comparte las fotografías de su boda civil con Guillermo Sánchez: una novia con traje de chaqueta y falda

Andrea Duro ha compartido imágenes de su boda en redes sociales. (Instagram @andreaduro)

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Andrea Duro ha dado una sorpresa a sus seguidores al anunciar que ya se ha casado con Guillermo Sánchez. La actriz ha compartido en sus redes sociales una fotografía de sus alianzas con la que ha revelado que ha contraído matrimonio civil con Guillermo Sánchez, su pareja desde hace aproximadamente dos años. Una noticia inesperada que llega apenas 48 horas antes de la cita en la que celebrará su amor con sus familaires y amigos.

“Un poco de luz entre tanta oscuridad. Hoy ha sido mi boda civil”, escribía la intérprete en un post de Instagram junto a una imagen en la que aparece su mano y la de su marido con las alianzas. Y es que este día, uno de los más importantes de su vida, ha coincidido en el tiempo con el grave accidente de tren de Toledo.

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La ceremonia se celebró en Madrid, según adelantaba Vanitatis, a primera hora de la mañana de este jueves 29 de octubre y se desarrolló en la más estricta intimidad, lejos de los focos y sin grandes celebraciones.

Andrea Duro ha compartido imágenes de su boda en redes sociales. (Instagram @andreaduro)

Y aunque ya son marido y mujer, Andrea y Guillermo tienen previsto celebrar este sábado 31 de octubre una segunda ceremonia en la localidad madrileña de Aranjuez, donde estarán acompañados por sus familiares y amigos. Será la celebración que habían preparado para compartir su felicidad con sus seres queridos.

Una relación discreta que comenzó hace dos años

Guillermo Sánchez, profesional del sector audiovisual, ha mantenido una relación discreta con la actriz desde que comenzaron su historia de amor. A diferencia de otras etapas de su vida sentimental, Andrea ha optado por preservar buena parte de su intimidad, aunque en ocasiones sí ha compartido pequeños detalles de su relación en redes sociales.

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Andrea Duro ha compartido imágenes de su boda en redes sociales. (Instagram @andreaduro)

La noticia de su compromiso llegó en octubre de 2025. Fue entonces cuando la intérprete publicó una fotografía tomada en Granada en la que mostraba su anillo y anunciaba que había recibido la propuesta de matrimonio. “En Granada siempre pasan cosas bonitas”, escribió en aquella ocasión. Un año después, la pareja ha cumplido su deseo de pasar por el altar, aunque ha decidido hacerlo en dos momentos diferentes: primero, con el trámite civil y en privado; después, con una celebración más amplia.

La elección de estas dos fechas convierte esta semana en una de las más especiales para la actriz, que ha querido reservarse una ceremonia íntima antes de compartir el acontecimiento con su entorno. El anuncio ha despertado numerosas felicitaciones entre sus seguidores y compañeros de profesión, sorprendidos por la noticia de que el enlace civil ya se había celebrado.

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Andrea Duro ha compartido imágenes de su boda en redes sociales. (Instagram @andreaduro)

La segunda cita tendrá lugar este sábado en la Finca La Montaña, un espacio situado en Aranjuez que, según ha publicado la revista ¡Hola!, será el escenario de la boda. Se trata de una finca con construcciones del siglo XVIII y jardines que se extienden por más de 20.000 metros cuadrados, protegida por el Patrimonio Histórico de la ciudad.

El lugar cuenta además con una curiosidad que puede hacerlo especialmente significativo para Andrea. En sus instalaciones se han rodado escenas de distintas producciones audiovisuales, entre ellas Los protegidos, Gran Reserva y Física o Química: el reencuentro, una ficción muy vinculada a la trayectoria de la actriz.

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