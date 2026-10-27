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Evitar supermercados y grandes cadenas hasta el 11 de noviembre: así es la huelga de compras que se suma al reclamo de la vivienda

El Sindicato de Inquilinas, Facua y Justicia Alimentaria piden a la ciudadanía que no realicen compras ni en tiendas ni por internet los miércoles 28 de octubre y 4 de noviembre, como antesala de la huelga general

Alimentos Supermercado
Una mujer en el pasillo de un supermercado. (Shutterstock)
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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Justicia Alimentaria y Facua-Consumidores en Acción impulsan una huelga de compras que comenzará este miércoles 28 y que se repetirá cada semana hasta la jornada de huelga general por la vivienda y el aumento del coste de la vida que tendrá lugar el 11 de noviembre. La propuesta plantea que, cada miércoles, los consumidores eviten las compras en supermercados, hipermercados y grandes cadenas, de forma que las organizaciones recomiendan adquirir alimentos y otros productos en mercados municipales, comercios de barrio, cooperativas o de forma directa a quienes los producen.

La campaña plantea dos demandas centrales, explica a Infobae Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La primera es avanzar hacia una mayor transparencia en la cadena de comercialización, ya que consideran que los productos que vienen del campo “deberían tener un doble etiquetado para que el consumidor conozca el margen de especulación que hay de por medio”. La segunda demanda apunta a una intervención estatal en aquellos mercados donde los precios de productos y servicios esenciales aumentan sin que exista una competencia efectiva. Según Sánchez, esas subidas “provocan una devaluación del poder adquisitivo de los consumidores”.

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Justicia Alimentaria también propone una cesta de productos básicos a precio justo y sostiene que las rebajas deberían financiarse con los beneficios de la gran distribución, sin trasladar el coste a los productores.

Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. (Europa Press)
Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. (Europa Press)

El 11 de noviembre, la convocatoria será más amplia: las entidades llaman a no realizar compras de ningún tipo, ni en establecimientos físicos ni por internet. Ese día, además, el comercio de proximidad podrá adherir mediante el cierre de sus persianas.

Una opción para quienes no pueden parar su actividad laboral

Las organizaciones presentan la huelga de compras como una herramienta de movilización para quienes no tienen la posibilidad de secundar una huelga en su empleo. “La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacerla en el trabajo”, indican en un comunicado.

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La medida apunta a facilitar la participación de personas con empleos precarios, autónomas, desempleadas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras. La CSI, Justicia Alimentaria y FACUA insisten en que la acción no está dirigida contra las trabajadoras de los supermercados ni contra los pequeños comercios, a cuyos empleados invitan a participar de la huelga general.

El objetivo, aseguran, es concentrar durante determinadas jornadas el consumo fuera de las grandes superficies y dirigirlo hacia circuitos comerciales locales y cooperativos. La campaña busca vincular el encarecimiento de la alimentación con el aumento de los alquileres, la energía y el transporte, por lo que las organizaciones también piden mecanismos de control sobre estos precios.

Los salarios no crecen al ritmo de los precios

Las entidades convocantes sostienen que el aumento del coste de vida ha reducido la capacidad de compra de los hogares. Según indican, la cesta de la compra cuesta más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio aumentó un 21,9 % en ese período, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, anuncia la construcción de una huelga general para defender el derecho a la vivienda. Destaca que es la única herramienta para que se respondan las demandas ciudadanas, gobierne quien gobierne.

También recuerdan que la inflación general cerró septiembre en el 4,9% y cuestionan que los precios de productos esenciales continúen al alza mientras las grandes cadenas de distribución registran beneficios elevados.

Como ejemplo, las organizaciones convocantes mencionan que Mercadona obtuvo 1.729 millones de euros de ganancias en 2025, un 25% más que el año previo. También citan datos del índice de precios en origen y destino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG): en abril de 2025, la cebolla se pagó a 0,30 euros por kilo al agricultor y alcanzó los 2,25 euros en los puntos de venta.

Colectivos, sindicatos, asociaciones, cooperativas, comercios y otras entidades pueden sumarse a la iniciativa mediante el formulario habilitado en huelgaporlavivienda.org/compras. Las organizaciones indican que difundirán antes del 11 de noviembre el listado de adhesiones y las acciones previstas para la campaña.

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