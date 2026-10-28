Así ha sido el accidente de tren en Toledo: un AVE Renfe que sale de Atocha a las 8 de la mañana y una hora más tarde choca con un Iryo

Imagen del lugar en el que se ha producido el accidente de tren entre un AVE Renfe y un Iryo. (Montaje Infobae)

Guardar

Nueva tragedia en las vías de tren de España. Un tren AVE de Renfe ha embestido por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía, minutos antes de las nueve de la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. El punto exacto de la colisión se ubica entre los términos municipales de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo, un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora. El impacto provocó el descarrilamiento de al menos tres vagones y la caída de dos de ellos a un terraplén adyacente a la vía.

8.00 horas, el AVE sale de Madrid rumbo a Sevilla

El tren de Renfe partió de la estación de Atocha alrededor de las 8:00 horas con destino a la estación de Santa Justa, en Sevilla. El convoy, modelo AVE 2080, llevaba a bordo 397 pasajeros. Por delante circulaba, en la misma dirección y sentido sur, el Iryo 6076, con 147 personas, entre ellas un bebé, según ha confirmado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. En total, 544 personas viajaban en ambos trenes.

PUBLICIDAD

Dos vagones de un tren han caído por un terraplén, de momento hay 50 muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8.54 horas, el AVE alcanza al Iryo detenido en la vía

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha fijado la hora exacta del choque a las 8:54 horas. El sistema público de seguimiento de trenes disponible en la web de Renfe mostraba a esa hora al convoy detenido, a 130 kilómetros de Madrid y a unos ocho kilómetros de Urda, la localidad donde más tarde se habilitaron zonas de atención para los servicios sanitarios.

Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque una de las hipótesis apunta a un posible fallo humano. “Podría haber sido un fallo del maquinista o de quien regula el tráfico, pero aún es pronto para saberlo y no podemos confirmar qué ha sucedido exactamente”, indica a Infobae la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez.

PUBLICIDAD

9.00 horas, primeros avisos y suspensión de la circulación

Diez minutos después del impacto, Adif ha informado a través de sus redes sociales de la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía “por un alcance” entre dos trenes. Las imágenes difundidas desde el lugar difundidas por la agencia Efe mostraban ya al menos tres vagones fuera de la vía, dos de ellos del Iryo, volcados sobre el terraplén.

Imagen del accidente de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en España. EFE/Ismael Herrero

Un pasajero del AVE, identificado como Jesús, relató en la Cadena Ser que notó “una especie de frenazo, una desaceleración”, antes de que la gente “saliese volando”. “Hay muchos heridos y hay muertos”, ha descrito. “Estamos en medio del campo y es complicado, pero es una situación de emergencia absoluta”, aseguraba.

PUBLICIDAD

9.15 horas, la Junta activa el plan de emergencia

La Junta de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 para la provincia de Toledo. Al lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles. La Guardia Civil desplegó a todo su personal disponible para colaborar en la evacuación de los afectados.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). (EFE/Ismael Herrero)

10.00 horas: se confirma el rebase de señal como hipótesis principal

Las primeras informaciones, aún sin confirmación oficial, apuntan a que el AVE habría sobrepasado una señal que le ordenaba detenerse, como una señal en rojo, y que el centro de control le habría autorizado a continuar pese a esa indicación. Este tipo de incidentes, los rebases de señal no autorizados, se registran de forma obligatoria y la normativa europea los clasifica como precursores de accidentes, es decir, episodios que podrían haber derivado en un siniestro mayor.

PUBLICIDAD

En España, estos casos representaron en 2024 el 23% de todos los precursores de accidentes registrados en el sistema ferroviario. La cifra se mantuvo estable durante quince años, pero creció de forma constante desde 2022 hasta alcanzar los 168 casos en 2024, el máximo de toda la serie histórica, según datos publicados por El País.

Imagen aérea del accidente de tren en Toledo. (Guardia Civil)

En torno a las 10.00 horas, el Hospital Universitario de Toledo ha anunciado que suspende su programación quirúrgica para disponer de todos sus quirófanos ante la llegada de heridos, mientras el centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, también fue puesto en alerta.

PUBLICIDAD

El balance de víctimas se dispara

El Gobierno de España ha confirmado un primer balance de diez víctimas mortales a las 10:06 horas, más tarde, sobre las 12:15 horas, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha ha aclarado que la cifra asciende a 30, 24 fallecidos en el AVE Renfe y 6 en el Iryo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se dirigió al centro de control de Atocha tras la cancelación de la agenda política del Ejecutivo. No obstante,se espera que sean muchos más.