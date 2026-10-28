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Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Todo apunta a que el accidente se ha producido por causas humanas

Rescue personnel vehicles at the site of the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Ana Beltran
Rescue personnel vehicles at the site of the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Ana Beltran
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El trágico accidente ferroviario ocurrido a primera hora de la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo —el segundo siniestro en esa línea de AVE en menos de un año tras lo ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero— está dejando un balance devastador. Según los últimos datos oficiales, al menos 68 personas han perdido la vida después de que un tren de alta velocidad de Renfe se chocara con otro convoy de Iryo que estaba parado en la vía, a la espera de entrar en la estación del municipio toledano de Urba.

Todo apunta a que el accidente se ha producido por causas humanas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado el suceso como “inexplicable” e “inverosímil”, dando a entender que se trata de un error en la toma de decisiones desde el centro de control de Atocha. “Era un tren que tenía que detenerse, no podía reanudar la marcha con normalidad”, ha asegurado en una rueda de prensa desde el centro de mando.

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El accidente se ha producido alrededor de las 8.30 horas de la mañana, y ambos trenes habían salido desde Madrid en dirección a Sevilla. En total había 544 personas a bordo, 397 en el AVE de Renfe y 147 en el Iryo.

A última hora de la tarde del miércoles se han empezado a confirmar las identidades de algunas de las víctimas mortales.

José Manuel, guardia civil que viajaba en uno de los trenes

Desde la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de José Manuel, un guardia civil que viajaba este miércoles en uno de los trenes afectados. Desde el cuerpo han expresado “sentido pésame a familiares, amigos y compañeros”.

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Además, también han añadido que envían “un fuerte abrazo a todas las víctimas y familiares y deseamos una pronta recuperación de todas las personas heridas”.

Publicación de la Guardia Civil dando el pésame a la familia de José Manuel, fallecido en el accidente de Toledo. (X)
Publicación de la Guardia Civil dando el pésame a la familia de José Manuel, fallecido en el accidente de Toledo. (X)

Antonio Montero Domínguez, reconocido inspector de Hacienda

Otra figura destacada que se encuentra entre los fallecidos del accidente ferroviario es Antonio Montero Domínguez, reconocido inspector de Hacienda y especialista en materia fiscal. Una noticia que ha causado conmoción entre sus compañeros de profesión y de la editorial Lefebvre, que le han rendido un sentido homenaje, así como entre profesionales del sector, entre ellos el economista Francisco de la Torre.

Antonio Montero Domínguez, reconocido inspector de Hacienda, se encuentra entre las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. (X)
Antonio Montero Domínguez, reconocido inspector de Hacienda, se encuentra entre las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. (X)

*Noticia en constante actualización.

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