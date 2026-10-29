Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

Este jueves, continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona del accidente entre dos trenes de alta velocidad, que ha tenido lugar este miércoles en torno a las 08.54 horas entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

El siniestro ferroviario, ocurrido solamente nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), ha dejado al menos 68 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de distinta gravedad.

Se han habilitado distintos teléfonos de asistencia para los afectados y familiares de víctimas del accidente: 900 10 10 20 (Renfe), 900 001 403 (Iryo) y 900 122 112 (Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha).