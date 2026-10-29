España

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: la Guardia Civil continúa trabajando en la zona en busca de más posibles víctimas

El siniestro, ocurrido el miércoles entre Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos

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Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

Este jueves, continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona del accidente entre dos trenes de alta velocidad, que ha tenido lugar este miércoles en torno a las 08.54 horas entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

El siniestro ferroviario, ocurrido solamente nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), ha dejado al menos 68 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de distinta gravedad.

Se han habilitado distintos teléfonos de asistencia para los afectados y familiares de víctimas del accidente: 900 10 10 20 (Renfe), 900 001 403 (Iryo) y 900 122 112 (Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha).

07:32 hsHoy

72 personas pasan la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo

Un total de 72 personas, entre familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y personal del dispositivo, han sido derivados en la noche de este miércoles al jueves a la Casa Sacerdotal de Toledo.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado de que en total la Guardia Civil ha derivado a la Casa Sacerdotal de Toledo a 59 familiares y trece personas del dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario.

El objetivo es que puedan esperar en ese lugar hasta que se les pueda dar información de sus familiares.

*Nota informativa de EFE

07:31 hsHoy

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

El mensaje de condolencias enviado se da dos semanas después de la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla, un viaje que reactivó las diferencias históricas entre Madrid y Rabat

El rey Mohamed VI de Marruecos trasladó sus condolencias a Felipe VI tras el choque de trenes en Toledo ((AP Foto/Manu Fernández) / Composición)
El rey Mohamed VI de Marruecos trasladó sus condolencias a Felipe VI tras el choque de trenes en Toledo ((AP Foto/Manu Fernández) / Composición)

El accidente de Toledo ya es una de las mayores catástrofes en los últimos años en España. El choque de los dos trenes ha provocado al menos 68 muertos. Las impactantes imágenes recorren los medios de todo el mundo, mientras que los mensajes de condolencias llegan desde figuras políticas, culturales o deportistas. Entre esta larga lista de pésames se ha producido el de Mohamed VI, con un mensaje dirigido a Felipe VI y Letizia.

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07:27 hsHoy

15 personas permanecen en la UCI en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, de los más de 50 pasajeros que continúan hospitalizados, en torno a 15 se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha señalado esta mañana Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, en La Hora de La 1.

07:23 hsHoy

“No podemos afirmar que no quede ninguna persona fallecida”

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha señalado esta mañana en La Hora de La 1 que “todavía no podemos afirmar que no quede ninguna persona más fallecida” entre los restos de los cuatro vagones afectados por el choque ocurrido en Urda (Toledo).

Según el balance provisional, son al menos 68 las personas fallecidas por el accidente, mientras que más de un centenar de pasajeros han resultados heridos.

07:17 hsHoy

Los centros de donación de sangre se preparan para una nueva jornada

Los centros de donación de sangre trabajarán hoy también a pleno rendimiento, después de que ayer el llamamiento urgente realizado por varias comunidades autónomas movilizase a la sociedad, que acudió a los distintos puntos habilitados.

En la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha o en distintas provincias de Andalucía, las colas para donar sangre mostraron la manera en la que la población se volcó con los afectados por el accidente de Urda.

Varias personas donan sangre en un autobús de la Cruz Roja situado en Gran Vía tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad. (Nahia Peciña/EFE)
Varias personas donan sangre en un autobús de la Cruz Roja situado en Gran Vía tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad. (Nahia Peciña/EFE)

Este jueves, la doctora Elena Madrigal, coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia (RHHH) de Castilla-La Mancha ha recordado en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha que esta movilización “tiene que ser todos los días”, pues hay hospitalizadas 180 personas y se espera que sigan siendo necesarias estas donaciones.

07:10 hsHoy

Más de 500 efectivos durante la noche

Más de 500 personas han trabajado durante la noche en la zona de la antigua estación de Urda, unas labores que se han intensificado en las primeras horas del día. Allí se encuentran efectivos de la UME, bomberos, personal sanitario y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los medios de Emergencias de Madrid que están colaborando en el operativo trabajaron hasta las 04.30 horas de la madrugada ayudando en la elevación de los convoyes para comprobar si hay víctimas.

*Con información de Europa Press

07:05 hsHoy

México busca a un ciudadano desaparecido

Según ha confirmado este jueves el Gobierno de México, al menos uno de sus ciudadanos se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve por el accidente de Urda.

La Embajada de México en Madrid, que activó el protocolo de protección consular desde el primer momento, ha precisado que los siete connacionales localizados a bordo de los trenes involucrados ya han sido dados de alta tras recibir atención médica.

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo mexicano ha expresado sus “más sentidas condolencias” a las familias de los fallecidos y su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España.

Respecto al ciudadano cuyo paradero aún no ha sido confirmado, el encargado de la sección consular ha presentado el aviso correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia. El personal diplomático mantiene un contacto estrecho y prioritario con la familia del desaparecido.

*Con información de Europa Press

06:57 hsHoy

Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

El sindicato Semaf, que convocó el 16 de octubre, se declara “fuertemente consternado” por el accidente en Urda

Trenes de Ouigo, Iryo y Renfe en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)
Trenes de Ouigo, Iryo y Renfe en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dio inicio a las 00:01 horas de este jueves a una huelga de 24 horas en Renfe para exigir mejoras estructurales de seguridad y el cumplimiento de compromisos pendientes desde hace meses. La convocatoria se mantuvo pese al accidente este miércoles en Urda (Toledo), por el que la organización se declaró “fuertemente consternada”.

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06:51 hsHoy

Varios ciudadanos japoneses y surcoreanos entre los pasajeros afectados

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros de los trenes involucrados en el accidente de Urda se encuentran ciudadanos del país, que han resultado heridos. Así, la embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar de los hechos para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha informado de que dos ciudadanos de su país figuran en la lista de pasajeros, sin especificar su estado.

Los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente ferroviario.

*Con información de Europa Press

06:36 hsHoy

Los antecedentes que pueden ser cruciales para la investigación de un accidente ferroviario: diferencias entre los siniestros de Arévalo, Angrois y Toledo

El balance de la tragedia de Toledo ya ha superado en número las muertes al siniestro de Adamuz, ocurrido hace nueve meses

Imágenes de dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo. (Guardia Civil)

A las 8:54 horas de la mañana del miércoles 28 de octubre, la red ferroviaria ha vuelto al foco mediático después de que un tren AVE y un Iryo colisionaran en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla entre Yébenes y Urda, en Toledo. El accidente ha dejado, al cierre de esta información, 68 víctimas mortales y 80 heridos. El balance de esta tragedia ya ha superado en número las muertes al siniestro de Adamuz, ocurrido hace nueve meses.

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