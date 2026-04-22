Entrenamiento de fuerza o HIIT: la mejor rutina que recomienda una nutricionista para perder peso

La variedad de ejercicios y hábitos activos protege la salud en el largo plazo (Freepik)

En el contexto actual, donde la preocupación por la salud física y la composición corporal ha crecido notablemente, muchas personas exploran alternativas de entrenamiento para perder grasa de forma eficiente.

La apuesta por un método de entrenamiento específico para perder grasa corporal enfrenta a numerosas personas cada año, especialmente entre quienes buscan optimizar su salud, composición física y rendimiento diario.

La experta en nutrición y psicología Sonia Lucena ha planteado en declaraciones a Men’s Health cuál de las dos disciplinas, el entrenamiento de fuerza o el HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad), resulta más eficaz para lograr este objetivo.

Nutrición y ejercicio

Según la explicación de la psiconutricionista Sonia Lucena, la clave para perder grasa corporal y aumentar la masa muscular reside en una combinación de ejercicio y nutrición. Asegura que una alimentación ajustada en hidratos de carbono y proteínas, que permita disponer tanto de aminoácidos como de glucógeno, es imprescindible para que el rendimiento físico y el crecimiento muscular se optimicen durante cualquier modalidad de entrenamiento.

Indica que la proporción adecuada de estos nutrientes favorece la disponibilidad energética y la recuperación muscular, constituyendo una base que no debe descuidarse cuando el objetivo es la eliminación de grasa preservando o aumentando la masa muscular.

Una mujer se concentra mientras realiza una sentadilla frontal con barra en un gimnasio moderno, demostrando fuerza y dedicación al entrenamiento de pesas. (Crédito: Freepik)

En el análisis de Lucena, el HIIT presenta ventajas específicas a corto plazo. Este método favorece una quema rápida y efectiva de calorías, contribuyendo a acelerar el metabolismo y facilitando la reducción de tejido graso.

Por otro lado, el entrenamiento de fuerza incentiva el desarrollo muscular, lo cual —según la comparación de la especialista— se asemeja a aumentar la potencia de un motor: una mayor masa muscular eleva el gasto energético del organismo no sólo en el momento inmediato sino también en el largo plazo.

Mujer realizando un entrenamiento de Hiit (Adobe Stock)

Este aumento de la musculatura tiene además efectos protectores sobre la estructura ósea y articular, ya que promueve el crecimiento y fortalecimiento tanto de los huesos como de los cartílagos. De acuerdo con Lucena, esta adaptación contribuye a prevenir enfermedades como la sarcopenia, la osteopenia y la osteoporosis.

Rutinas variadas y enfoque integral

Por tanto, la experta enfatiza que, aunque ambos entrenamientos muestran beneficios propios, la elección de uno sobre otro resulta artificial. Lucena sostiene que excluir una modalidad y basar el entrenamiento únicamente en fuerza o únicamente en HIIT limita las adaptaciones del cuerpo.

En su análisis, recuerda que el organismo humano está preparado para realizar esfuerzos de distinta índole, combinando tanto movimientos de levantamiento de pesos como ejercicios aeróbicos. La integración de ambas disciplinas activa no solo el metabolismo, sino también el sistema cardiovascular, la función respiratoria y la capacidad cognitiva.

Entrenamiento de fuerza en TikTok

Más allá de la composición corporal, la especialista aconseja no perder de vista los indicadores de salud mental y bienestar general. Así, recomienda complementar el ejercicio estructurado dentro del gimnasio con actividades al aire libre, como caminar, por su efecto beneficioso sobre el estado anímico y la conexión con el entorno.

Según detalla Sonia Lucena, entrenar con la única motivación de adelgazar o conseguir mayor definición física supone una visión limitada, ya que el cuerpo está diseñado para una vida activa y el movimiento regular resulta una demanda inherente a la biología humana.

Con esta visión integral, Sonia Lucena concluye que la unión de fuerza y HIIT, apoyada en hábitos de vida activos y una nutrición equilibrada, ofrece las mejores garantías tanto para disminuir la grasa corporal como para potenciar la musculatura y proteger la salud a largo plazo.