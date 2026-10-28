España

Cuál es el ejercicio de piernas que quema más calorías: los músculos generen fuerza para impulsar el cuerpo hacia arriba

El principal atractivo de los squat jumps es que trabajan simultáneamente la musculatura de las piernas y el sistema cardiovascular

Fortalecer la musculatura de las piernas es fundamental para la salud general (Magnific)
Fortalecer la musculatura de las piernas es fundamental para la salud general (Magnific)
Guardar

Mover las piernas no solo sirve para fortalecer los músculos y mejorar la resistencia física, puesto que algunos ejercicios permiten, además, elevar rápidamente la frecuencia cardíaca y aumentar el gasto energético durante el entrenamiento. Entre ellos destacan las sentadillas con salto, conocidas como squat jumps, un movimiento explosivo que combina fuerza, potencia y trabajo cardiovascular en un mismo ejercicio.

A diferencia de las sentadillas tradicionales, que se realizan manteniendo los pies apoyados en el suelo, esta variante incorpora un salto al final de cada repetición. El gesto obliga al cuerpo a generar una mayor cantidad de fuerza en poco tiempo y activa diferentes grupos musculares. Por esa razón, se ha convertido en una opción habitual en las rutinas de entrenamiento de alta intensidad, los circuitos funcionales y los programas destinados a mejorar la condición física.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no existe un ejercicio de piernas que queme más calorías en todas las circunstancias, ya que el gasto energético depende de factores como el peso corporal, la intensidad, la duración del entrenamiento y la condición física de cada persona. Aun así, las sentadillas con salto figuran entre los movimientos que pueden elevar considerablemente el consumo de energía en periodos cortos, especialmente cuando se integran en una sesión exigente y se ejecutan con una técnica adecuada.

Ejercicio explosivo para tren inferior
Ilustración sentadilla con salto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuerza y cardio en un solo movimiento

El principal atractivo de los squat jumps es que trabajan simultáneamente la musculatura de las piernas y el sistema cardiovascular. Durante el movimiento participan los cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales y los músculos de la pantorrilla. También intervienen los músculos abdominales y otros estabilizadores del tronco, que ayudan a mantener el equilibrio durante el despegue y el aterrizaje.

PUBLICIDAD

La fase explosiva del ejercicio exige que los músculos generen fuerza para impulsar el cuerpo hacia arriba. Después, al caer, deben controlar el impacto y estabilizar las articulaciones. Esta combinación permite desarrollar potencia muscular y coordinación, además de contribuir a mejorar la capacidad para realizar esfuerzos intensos.

En términos de gasto calórico, la ventaja reside en la intensidad. Al encadenar varias repeticiones, la frecuencia cardíaca aumenta y la respiración se acelera, lo que convierte el movimiento en una alternativa eficaz para los entrenamientos por intervalos de alta intensidad, conocidos como HIIT. No obstante, el número de calorías consumidas varía de una persona a otra y no puede establecerse una cifra universal por repetición.

Además, las sentadillas con salto no garantizan por sí solas la pérdida de grasa. Para reducir el tejido adiposo es necesario mantener un déficit energético sostenido, combinar una alimentación adecuada con actividad física regular y favorecer la recuperación. Los squat jumps pueden contribuir a ese objetivo, pero conviene alternarlos con ejercicios de fuerza, actividad aeróbica y periodos de descanso.

Por su impacto y exigencia, tampoco son la mejor opción para todo el mundo. Las personas con molestias en las rodillas o los tobillos, lesiones previas o dificultades de equilibrio deberían valorar alternativas de menor impacto y consultar a un profesional si tienen dudas sobre su práctica. Dominar primero la sentadilla convencional es una buena forma de preparar el cuerpo antes de incorporar saltos.

Una mujer hace una sentadilla en casa (Magnific)
Una mujer hace una sentadilla en casa (Magnific)

Cómo hacer sentadillas con salto correctamente

Para realizar una sentadilla con salto, hay que colocarse de pie, con los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros y las puntas ligeramente orientadas hacia fuera. La espalda debe permanecer en una posición neutra, el abdomen activo y la mirada al frente.

Desde esa posición, se flexionan las rodillas y se llevan las caderas hacia atrás, como en una sentadilla tradicional. Después, se impulsa el cuerpo hacia arriba mediante una extensión explosiva de las piernas y se despegan los pies del suelo. Los brazos pueden acompañar el movimiento para facilitar el impulso y mantener el equilibrio.

El aterrizaje es una de las partes más importantes: hay que caer sobre ambos pies de manera controlada, con las rodillas ligeramente flexionadas y alineadas con los pies, amortiguando el impacto antes de iniciar la siguiente repetición. No conviene bloquear las rodillas ni dejar que se hundan hacia dentro.

Quienes empiezan pueden probar con dos o tres series de entre cinco y ocho repeticiones, descansando lo suficiente para conservar una técnica correcta. Si el salto resulta demasiado exigente, pueden sustituirse por una elevación rápida de talones o una sentadilla sin despegar los pies del suelo. La prioridad debe ser ejecutar cada repetición con control, no acumular saltos a cualquier precio.

Temas Relacionados

Fitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEjercicio FísicoActividad FísicaFitnessEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Resultados del Super Once del 28 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 28 octubre

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 64 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El Gobierno de Castilla-La Mancha calcula que hay más de 80 heridos y augura que la cifra de muertos crecerá

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 64 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

Las televisiones refuerzan la cobertura de la tragedia con emisiones extraordinarias que desplazan a programas de entretenimiento y ficción, desde ‘La Promesa’ hasta ‘El Hormiguero’

El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: autorizaron la marcha “contra la normativa”

El Ministerio de Transportes atribuye el choque a la reanudación de la circulación a velocidad normal tras un fallo del sistema de seguridad LZB, pese a que la normativa exigía que los trenes avanzaran a un máximo de 40 kilómetros por hora

El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: autorizaron la marcha “contra la normativa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Los expertos no se explican el accidente de Toledo: “Es imposible que un tren alcance a otro. El sistema no da órdenes al maquinista, sino que toma las riedas”

La exministra Fátima Báñez viajaba en el Iryo accidentado en Toledo y aún no ha sido localizada

El exjuez Sáenz de Tejada admite que habló de “eliminar” a Beatriz Biedma con Cintia Rocho, pero dice que se refería a “apartarla de una causa judicial”

Mapa del accidente de tren en Toledo: dónde se ha producido el choque entre el AVE y el Iryo

ECONOMÍA

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”