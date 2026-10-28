Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

El personal de rescate trabaja en el lugar del accidente. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Iberia ha anunciado este miércoles que establecerá un tope máximo a los precios de todos sus vuelos con origen o destino en Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre tras el accidente ferroviario registrado en Urda, Toledo. La medida fija un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y de 149 euros en tarifa business. La aerolínea, según recoge Europa Press, ha activado además flexibilidad para los pasajeros que vieran alterado su viaje a raíz del suceso y habilita el teléfono 900 111 500 para gestionar cambios de billetes. La compañía ha añadido además que próximamente dará detalles sobre un plan de refuerzo de vuelos y plazas adicionales para mejorar la conexión con la región.

Iberia ha sumado además una conexión adicional entre Madrid y Málaga para este miércoles, con salida desde la capital a las 20:00 horas y vuelta desde la ciudad andaluza a las 22:00 horas, una medida con la que busca reforzar la oferta de plazas ante la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía.

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Mientras las compañías ferroviarias no han confirmado aún qué trenes quedarán suspendidos ni cuándo volverá a la normalidad la circulación, los pasajeros con viajes programados para los próximos días ya buscan alternativas de transporte. “Sobre mi billete de tren todavía no tengo ningún tipo de información, solo los comunicados oficiales de Renfe de que no saben cuándo se restablecerá la línea”, relata a Infobae una viajera que tenía previsto un trayecto Madrid-Sevilla para este jueves.

La tragedia no ha impedido, en un primer momento, que la alta demanda de billetes inflase los precios ante la falta de oferta. La pasajera señala que las billetes “pasaron en cuestión de minutos de 30 euros a casi 300 euros” antes de que Iberia limitara las tarifas y que, menos de una hora después las plazas para este trayecto, “ya están agotadas”.

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Facua recordó que la ley limita las subidas abusivas tras la catástrofe de Adamuz

No es la primera vez que un accidente ferroviario dispara los precios del transporte alternativo en España. Tras el siniestro de Adamuz, Córdoba, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 muertos, los vuelos entre Málaga y Madrid llegaron a superar los 800 euros por persona, con varias escalas, mientras que las empresas de alquiler de coches también incrementaron sus tarifas en los trayectos afectados.

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

La organización Facua advirtió entonces a aerolíneas y compañías de alquiler que “está prohibido aplicar subidas abusivas de precios en sus servicios cuando se producen situaciones de catástrofes”, mientras que Podemos pidió al Gobierno que interviniera ante lo que calificó de “auténtica vergüenza”. Iberia respondió en esa ocasión con un tope de 150 euros por trayecto en clase turista para los vuelos entre Madrid y varios aeropuertos andaluces, además de sumar miles de plazas adicionales mediante vuelos extraordinarios y el refuerzo de sus aeronaves con modelos de mayor capacidad.

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El número de muertos llega a las 64 personas

El accidente se produjo a las 8:54 de este miércoles, cuando el tren AVE 2080, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, chocó contra el tren Iryo 6076 que circulaba por delante, lo que provocó el descarrilamiento de los dos últimos vagones de este último convoy. Con al menos 64 fallecimientos confirmados en apenas unas horas, ambas compañías han puesto en marcha sus protocolos de emergencia.

En los dos convoyes viajaban 544 personas en total, 397 en el AVE y 147 en el Iryo, entre ellos un bebé. Según fuentes del Gobierno, el tren de Iryo se encontraba detenido en la vía cuando fue embestido por el AVE, que circulaba a más de 100 kilómetros por hora. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo humano combinado con un error en el sistema de señalización: un operario del centro de control de Atocha habría autorizado al maquinista del AVE a continuar la marcha pese a que la señal se encontraba en rojo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó que analiza sus sistemas y la secuencia de los hechos para esclarecer las causas exactas del siniestro, mientras la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida.

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