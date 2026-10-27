España Deportes

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Ganar el Balón de Oro no significa que France Football o la UEFA doten al ganador de una compensación económica. El dinero depende del contrato con los clubes y las marcas

Harry Kane y Alexia Putellas con el Balón de Oro. (Reuters/Matthew Childs)
Harry Kane y Alexia Putellas con el Balón de Oro. (Reuters/Matthew Childs)
Guardar

Harry Kane y Alexia Putellas fueron los grandes protagonistas de la noche de ayer. Ambos levantaron en Londres el Balón de Oro que los posiciona como los mejores futbolistas. El delantero del Bayern de Múnich conquistó el primero de su carrera. La centrocampista española sumó el tercero, tras los de 2021 y 2022, e igualó a Aitana Bonmatí. Y a pesar de esa diferencia, existen dos realidades económicas muy distintas.

En primer lugar, levantar el trofeo más prestigioso del fútbol no significa llevarse un cheque. France Football y la UEFA entregan solo la estatuilla, una esfera de latón con acabado dorado sobre una base de pirita, obra de la joyería francesa Mellerio. Lo mismo ocurre con los premios a los jóvenes talentos y a los mejores porteros, que recayeron en Lamine Yamal, Vicky López, Unai Simón y Cata Coll.

PUBLICIDAD

Pero no se van con las manos vacías. El dinero llega por otras vías: los salarios con los clubes, las primas por objetivos y los acuerdos con las marcas. Ahí es donde se aprecia la distancia entre el fútbol masculino y el femenino.

El gesto de Lamine Yamal en el discurso de Harry Kane en la entrega del Balón de Oro

Kane y Alexia, dos nóminas

Capology, la base de datos en línea especializada en recopilar, analizar y estimar los salarios y contratos de futbolistas profesionales de las principales ligas del mundo, estima el salario de Harry Kane para la temporada 2026/27 en torno a los 25 millones de euros (31,25 si se dan todas las variables).

En cambio, Putellas, quien este año ha dejado el FC Barcelona tras 14 años y ha fichado por el London City Lionesses, le calcula unos 850.000 euros al año. Con los complementos por rendimiento y los derechos de imagen, la cifra puede subir hasta los 1,7 millones, el nivel más alto de la Women’s Super League, por encima de Aitana Bonmatí, la mejor pagada del Barça, pero por debajo de Trinity Rodman, estrella del Washington Spirit, que renovó hasta 2028 por más de 2 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Si se comparan los salarios base, la distancia entre Kane y Putellas supera los 24 millones de euros anuales.

La fiesta de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro

Las primas dependen de cada contrato

Aunque la organización no pague, hay precedentes de futbolistas que negociaron bonificaciones. Según Football Leaks, el contrato de Mbappé con el PSG contemplaba en 2018 una prima de 500.000 euros netos por ganar el Balón de Oro.

En 2017, Le Parisien informó de que Neymar podía recibir cerca de tres millones si era elegido mejor jugador del mundo. Con las marcas ocurre algo parecido: El Confidencial publicó que el contrato de Modrić con Nike incluía incentivos ligados a sus éxitos individuales de hasta 800.000 euros.

La reacción de Kylian Mbappé ante la premiación a Harry Kane como Mejor Futbolista en el Balón de Oro

Lamine Yamal, Unai Simón y las jóvenes del Barça

Los demás premiados cobran según sus contratos, y aquí las fuentes se separan bastante. Lamine Yamal, que volvió a ganar el Kopa y tiene contrato con el Barça hasta 2031, tiene un salario de 22,92 millones y un potencial de 33,34 con variables.

Con Unai Simón, ganador del Yashin, ocurre algo similar. Capology le calcula 8,33 millones fijos y 10,41 con primas, uno de los sueldos de referencia en San Mamés.

En la categoría femenina, Vicky López fue distinguida como mejor joven y Cata Coll como mejor portera. Coll se sitúa en torno a los 200.000 euros brutos y Vicky López en unos 140.000, con incrementos anuales por titularidad y presencia internacional.

Temas Relacionados

Balón de OroFútbolFútbol EspañaFútbol FemeninoSalarios EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

El fabricante japonés está recopilando información con el fin de mejorar de cara al año que viene

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

Tras fichar por el London City Lionesses y cerrar 14 años en el Barça, la centrocampista destrona a Aitana Bonmatí cuatro años después de su rotura de rodilla

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”

José Rodríguez recuerda su debut en la Champions con el Real Madrid, el 4 de diciembre de 2012, y cómo el técnico portugués lo relajó antes de saltar al Bernabéu

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”

Volkanovski vuelve a abrir la posibilidad de una revancha con Ilia Topuria antes de retirarse: “Me encantaría volver a ponerme a prueba contra él”

Ilia Topuria todavía no tiene rival para su próximo enfrentamiento, aunque son muchos los candidatos

Volkanovski vuelve a abrir la posibilidad de una revancha con Ilia Topuria antes de retirarse: “Me encantaría volver a ponerme a prueba contra él”

Un exjugador habla sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Yo tuve de entrenador a Simeone, y yo me voy al Barcelona”

Maxi López analizó la situación que vivió el delantero argentino con el club rojiblanco durante el verano

Un exjugador habla sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Yo tuve de entrenador a Simeone, y yo me voy al Barcelona”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

La jueza ve la protesta de Blocus “vacía de contenido” y orientada al saqueo en los disturbios de Barcelona

Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El informe que rastrea a Blocus: del plan de saqueos en Telegram al uso de códigos para eludir controles

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”

Volkanovski vuelve a abrir la posibilidad de una revancha con Ilia Topuria antes de retirarse: “Me encantaría volver a ponerme a prueba contra él”

Un exjugador habla sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Yo tuve de entrenador a Simeone, y yo me voy al Barcelona”