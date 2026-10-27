La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Harry Kane y Alexia Putellas con el Balón de Oro. (Reuters/Matthew Childs)

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Harry Kane y Alexia Putellas fueron los grandes protagonistas de la noche de ayer. Ambos levantaron en Londres el Balón de Oro que los posiciona como los mejores futbolistas. El delantero del Bayern de Múnich conquistó el primero de su carrera. La centrocampista española sumó el tercero, tras los de 2021 y 2022, e igualó a Aitana Bonmatí. Y a pesar de esa diferencia, existen dos realidades económicas muy distintas.

En primer lugar, levantar el trofeo más prestigioso del fútbol no significa llevarse un cheque. France Football y la UEFA entregan solo la estatuilla, una esfera de latón con acabado dorado sobre una base de pirita, obra de la joyería francesa Mellerio. Lo mismo ocurre con los premios a los jóvenes talentos y a los mejores porteros, que recayeron en Lamine Yamal, Vicky López, Unai Simón y Cata Coll.

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Pero no se van con las manos vacías. El dinero llega por otras vías: los salarios con los clubes, las primas por objetivos y los acuerdos con las marcas. Ahí es donde se aprecia la distancia entre el fútbol masculino y el femenino.

El gesto de Lamine Yamal en el discurso de Harry Kane en la entrega del Balón de Oro

Kane y Alexia, dos nóminas

Capology, la base de datos en línea especializada en recopilar, analizar y estimar los salarios y contratos de futbolistas profesionales de las principales ligas del mundo, estima el salario de Harry Kane para la temporada 2026/27 en torno a los 25 millones de euros (31,25 si se dan todas las variables).

En cambio, Putellas, quien este año ha dejado el FC Barcelona tras 14 años y ha fichado por el London City Lionesses, le calcula unos 850.000 euros al año. Con los complementos por rendimiento y los derechos de imagen, la cifra puede subir hasta los 1,7 millones, el nivel más alto de la Women’s Super League, por encima de Aitana Bonmatí, la mejor pagada del Barça, pero por debajo de Trinity Rodman, estrella del Washington Spirit, que renovó hasta 2028 por más de 2 millones de dólares.

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Si se comparan los salarios base, la distancia entre Kane y Putellas supera los 24 millones de euros anuales.

La fiesta de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro

Las primas dependen de cada contrato

Aunque la organización no pague, hay precedentes de futbolistas que negociaron bonificaciones. Según Football Leaks, el contrato de Mbappé con el PSG contemplaba en 2018 una prima de 500.000 euros netos por ganar el Balón de Oro.

En 2017, Le Parisien informó de que Neymar podía recibir cerca de tres millones si era elegido mejor jugador del mundo. Con las marcas ocurre algo parecido: El Confidencial publicó que el contrato de Modrić con Nike incluía incentivos ligados a sus éxitos individuales de hasta 800.000 euros.

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La reacción de Kylian Mbappé ante la premiación a Harry Kane como Mejor Futbolista en el Balón de Oro

Lamine Yamal, Unai Simón y las jóvenes del Barça

Los demás premiados cobran según sus contratos, y aquí las fuentes se separan bastante. Lamine Yamal, que volvió a ganar el Kopa y tiene contrato con el Barça hasta 2031, tiene un salario de 22,92 millones y un potencial de 33,34 con variables.

Con Unai Simón, ganador del Yashin, ocurre algo similar. Capology le calcula 8,33 millones fijos y 10,41 con primas, uno de los sueldos de referencia en San Mamés.

En la categoría femenina, Vicky López fue distinguida como mejor joven y Cata Coll como mejor portera. Coll se sitúa en torno a los 200.000 euros brutos y Vicky López en unos 140.000, con incrementos anuales por titularidad y presencia internacional.

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