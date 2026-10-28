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Óscar Puente ve “inexplicable” que el centro de control de Atocha permitiera la reanudación de la marcha del AVE Renfe tras el fallo del sistema LZB: “Se tomó la decisión con luz roja”

“La decisión de reanudar la circulación corresponde al centro de control y es quien toma la decisión”, ha explicado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece tras el accidente ferroviario en Urda. (Eduardo Parra / Europa Press)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece tras el accidente ferroviario en Urda. (Eduardo Parra / Europa Press)
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Óscar Puente ha comparecido pasadas las dos de la tarde desde el centro de control de Adif, en la estación de Atocha de Madrid. Tras el accidente de Adamuz, el titular de Transportes apenas tardó dos horas en dar explicaciones, pero hoy, tras el choque de dos trenes en Toledo que han dejado, por el momento, 64 muertos, se ha hecho esperar. Y es que esta vez, Puente ve este accidente “verdaderamente inverosímil” e “inexplicable”.

En torno a las 8:30 horas de la mañana se ha producido un fallo en el sistema LZB, el dispositivo que controla automáticamente la distancia entre trenes y los frena en caso de peligro. En ese momento, seis trenes de la línea Madrid-Sevilla que estaban en un tramo de 63 kilómetros se quedan sin funcionar. “Se paran todos los trenes del tramo —cuenta Puente— y a partir de ahí, con los trenes detenidos y sin el sistema LZB entra a tomar el mando el centro de control, desde Atocha”, apunta.

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Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

Puente no ha señalado directamente a responsables, pero sí confirma el error humano y que se toma desde el centro de control de Atocha. “Era un tren que tenía que detenerse, no podía reanudar la marcha con normalidad”, asevera. En el momento en el que se ha producido el fallo en el sistema LZB, el centro de control se pone en contacto con los trenes detenidos y “a las 8:36 se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”, señala. “¿Es esto correcto?“, pregunta. Y él mismo responde que el tren tenía que detenerse y que ”no podía reanudar la marcha con normalidad”.

“A pesar de eso, se autoriza al AVE siniestrado que reanude la marcha entre las 8:36 y 8:56 el tren recorre un lapso de 25 kilómetros con el Iryo detenido, alcanzando una velocidad que desconocemos, pero que puede ser de 200 kilómetros, y acaba impactando con el Iryo, con el resultado que ustedes conocen”, afirma el responsable de Transportes. Así, señala al operario que toma la decisión.

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Sobre el sistema LZB, dice que puede caer, que en ese momento asume el mando el centro de control. Puente explica que incluso uno de los maquinistas avisa al centro de control que la marcha no puede reanudarse con normalidad, sino que tiene ser “marcha a la vista”, es decir, a 40 kilómetros por hora como máximo para poder reaccionar por si algo ocurre.

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