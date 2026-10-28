El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid pide perdón a China tras las declaraciones de Mbappé

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El Real Madrid se ha sumado a las disculpas presentadas por Kylian Mbappé y pidió perdón al pueblo chino por el malestar generado tras las declaraciones del delantero francés sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong. El club difundió un comunicado en el que asegura mantener “un profundo respeto” por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos. La disculpa del club blanco llega después de que el propio Mbappé emitiera un comunicado en tres idiomas y de que LaLiga, a través de su presidente Javier Tebas, pidiera perdón en nombre de la competición y de sus clubes.

En su texto, el Real Madrid expresó sus disculpas “al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras” de Mbappé. El club remarcó que mantiene “un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”. La entidad madridista se sumó de forma explícita a las disculpas públicas del propio jugador, en las que este “ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino”. El club cerró su comunicado con un mensaje de compromiso: reafirmó los valores de “respeto, convivencia y entendimiento entre culturas” y expresó su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad con China y sus ciudadanos.

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El pronunciamiento del Real Madrid se produjo después de que Mbappé emitiera un comunicado oficial en chino, francés e inglés, firmado el martes en París. En ese mensaje, el delantero reconoció que sus palabras “han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”. El futbolista explicó que había “reaccionado a una imagen” suya en una entrevista reciente y calificó su comentario de “desafortunado”. Cerró su comunicado con una disculpa directa: “Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha reunido este martes con el embajador de China en España, Yao Jing, para buscar "soluciones" para la polémica suscitada por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé por sus declaraciones sobre el exlíder chino Mao Zedong, y ha recalcado que el país asiático "es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", deseando que "un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos".

La disculpa de Mbappé que precedió al comunicado del club

La polémica se originó cuando Mbappé, preguntado por su meme favorito, dijo que el que más le hacía reír era uno en el que usaban su cara “en un dictador chino”. Aunque el jugador no mencionó a ningún dirigente, en redes sociales circulaba desde hacía meses una imagen con su rostro superpuesto al retrato del exlíder Mao Zedong. En China, las sátiras sobre antiguos líderes vinculados al Partido Comunista Chino (PCCh) están perseguidas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”, en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

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Antes de la disculpa del Real Madrid, la crisis había escalado con la suspensión por parte de la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de LaLiga y de los partidos de Mbappé. Empresas como Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaron sus contratos publicitarios con el futbolista, mientras que la plataforma Xiaohongshu y el portal deportivo Dongqiudi también tomaron distancia del jugador. Tebas, por su parte, había advertido que LaLiga “no puede permitir que unas declaraciones individuales empañen” la relación de la competición con China y anunció un protocolo de sensibilización para clubes y jugadores.

El episodio se suma a otros incidentes recientes entre el fútbol español y la sensibilidad china. En septiembre, medios oficiales chinos habían criticado al propio Real Madrid por un mensaje que mencionaba conjuntamente a Nepal y el Tíbet tras una riada. En abril, el FC Barcelona había pedido disculpas tras la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional. En febrero, el Real Madrid ya había difundido disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen por republicar en Instagram un contenido calificado de racista hacia los ciudadanos asiáticos.

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