La tarifa de la luz en España para este jueves

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este jueves 29 de octubre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 29 de octubre

Precio medio: 229.9 euros por megavatio hora

Precio más alto: 322.2 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 117.85 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 29 de octubre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 246.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 241.34 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 234.22 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 231.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 228.11 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 231.91 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 252.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 290.42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 313.19 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 258.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 133.81 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 117.85 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 133.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 163.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 251.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 260.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 314.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 319.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 322.2 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 292.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 270.0 euros por megavatio hora.