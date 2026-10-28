España

La tarifa de la luz en España para este jueves

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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Este es el precio de la luz es el país para este jueves 29 de octubre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 29 de octubre

Precio medio: 229.9 euros por megavatio hora

Precio más alto: 322.2 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 117.85 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 29 de octubre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 246.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 241.34 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 234.22 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 231.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 228.11 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 231.91 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 252.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 290.42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 313.19 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 258.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 133.81 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 117.85 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 133.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 163.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 251.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 260.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 314.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 319.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 322.2 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 292.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 270.0 euros por megavatio hora.

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