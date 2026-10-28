El accidente ferroviario de Toledo cambia la programación de las cadenas: cancelaciones en todas las cadenas y especiales informativos

El personal de rescate trabaja en el accidente de tren sucedido en Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo ha alterado los planes de las principales cadenas de televisión. La necesidad de ofrecer información actualizada sobre la tragedia ha llevado a RTVE, Atresmedia y Mediaset a reorganizar sus parrillas, con cancelaciones de programas previstos y ampliaciones de espacios informativos a lo largo del día.

Los cambios afectan tanto a la programación de tarde como al horario de máxima audiencia. La 1 ha suspendido varias de sus ficciones y espacios habituales, mientras que Antena 3 ha decidido prescindir de El Hormiguero. laSexta y Cuatro también han modificado su oferta para dar más protagonismo a la actualidad, con programas especiales que ocuparán buena parte de la noche.

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RTVE ha introducido importantes modificaciones en la programación de La 1 para dedicar más tiempo a la información sobre el accidente. La cadena pública suspende las emisiones previstas de Valle Salvaje, La Promesa, Malas lenguas y Aquí la Tierra, que ceden su espacio a distintos bloques informativos.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La cobertura extraordinaria incluye un avance a las 11:00 horas y un especial a las 14:15 horas, antes del Telediario 1. Por la tarde, Directo al grano arrancará a las 16:00 horas, mientras que otro especial informativo comenzará a las 18:30 horas y se prolongará hasta la segunda edición del Telediario.

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Por el momento, la parrilla nocturna también ha cancelado La Revuelta, prevista para las 22:00 horas, así como El túnel, que tenía su emisión programada a las 23:15 horas. La programación podría experimentar nuevos ajustes en función de cómo evolucione la información.

Antena 3 retira ‘El Hormiguero’ y laSexta apuesta por Ana Pastor

Antena 3 también modifica su oferta de prime time. La cadena ha cancelado la emisión de El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos, para dar paso a un especial informativo centrado en el accidente ferroviario. La decisión supone un cambio en una de las principales apuestas de entretenimiento de la cadena para la noche del miércoles.

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Ana Pastor, en 'El Objetivo'. (Atresmedia)

En laSexta, la actualidad también gana terreno. La cadena prepara una edición especial de El objetivo, con Ana Pastor al frente, que sustituirá a El intermedio y Cara al show, el espacio de Marc Giró. Además, la cobertura se refuerza durante la mañana con una emisión especial de ‘Al rojo vivo’.

Telecinco amplía sus magacines y prepara una noche informativa

Telecinco ha reorganizado su programación desde primera hora de la mañana. El programa de Ana Rosa alarga su emisión hasta las 13:15 horas, momento en el que Isabel Jiménez presenta un avance de Informativos Telecinco. A continuación, a las 13:25 horas, Patricia Pardo se pone al frente de Vamos a ver, que adelanta así su comienzo.

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Los cambios continúan por la tarde. Después de Informativos Telecinco 15:00h, El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat, ofrecerá una edición especial entre las 15:50 y las 19:00 horas, con más espacio para seguir la última hora del siniestro.

La cobertura se trasladará también a la noche. Ángeles Blanco presentará desde Toledo el informativo de las 21:00 horas, mientras que Carlos Franganillo hará lo propio desde Madrid. Ambos continuarán después con un especial informativo previsto hasta las 23:15 horas.

Cuatro prolonga ‘Todo es mentira’ y amplía ‘Horizonte’

La colisión de dos trenes en Urda, Toledo. (Europa Press)

Cuatro también apuesta por reforzar sus espacios de actualidad. Tras Noticias Cuatro 1, con Alba Lago, Todo es mentira ampliará su duración hasta las 20:00 horas. El programa de Risto Mejide dedicará así más tiempo a la información antes de dar paso a Noticias Cuatro 2, presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

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La principal modificación nocturna llegará con Horizonte. El espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter ofrecerá una edición especial a partir de las 21:10 horas, con una duración prevista hasta la 01:00 de la madrugada. De este modo, el programa ocupará buena parte del prime time y del late night.