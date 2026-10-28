Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Varios trabajadores en la obra de construcción de vivienda residencial. (REUTERS/Mike Blake)

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Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en un desafío en España. Con los precios al alza, comprar una casa exige mirar más allá del anuncio y echar cuentas: comparar zonas, valorar el estado del inmueble y estudiar alternativas. Una de ellas es construir desde cero, una opción que suele asociarse a un menor desembolso, pero que ya no siempre es la más barata. En algunos municipios, el precio del suelo cambia tanto las cuentas que comprar una vivienda ya terminada puede salir más rentable que levantarla.

Es el caso de Antequera, en Málaga, donde el arquitecto Juan Goñi sitúa el precio de compra en una media de 1.668 euros por metro cuadrado, frente a los 2.000 euros por metro cuadrado a partir de los que calcula el coste de construir una casa unifamiliar.

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Goñi explica el fenómeno por el comportamiento de dos variables que no evolucionan igual: el coste de la obra y el precio del terreno. “Construir no entiende de municipios. Construir más o menos vale lo mismo en un municipio o en otro”, sostiene. Aunque admite que puede haber diferencias en la mano de obra, considera que estas no suelen cambiar sustancialmente el presupuesto.

La clave está en el suelo. “El suelo vale mucho más cerca de la costa que en el interior”, afirma el arquitecto. En las zonas donde el terreno es más caro, este representa una parte importante del precio de la vivienda terminada. En cambio, en localidades del interior, donde el suelo puede costar menos, el precio de una casa existente puede quedar por debajo del presupuesto necesario para levantar otra nueva. “En la costa estás pagando suelo, mientras que en el interior, sobre todo estás pagando obra, estás pagando menos el suelo, aunque también pagas suelo”, agrega.

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Sube el precio de la vivienda construida y de la obra

La diferencia entre municipios se aprecia también en los precios de compraventa. En septiembre de 2026, el metro cuadrado anunciado en España alcanzó los 2.930 euros, un 11,8% más que un año antes, según Idealista. En el segundo trimestre de ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística registró una subida interanual del 12,2% en los precios de compraventa, con un incremento del 12,9% en la vivienda de segunda mano y del 7,4% en la nueva.

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres. (Fuente: La Moncloa)

Los costes de construcción también han aumentado. Según UVE Valoraciones, el coste de ejecución por contrata de la vivienda plurifamiliar subió un 32,18% entre 2020 y 2025, hasta los 1.105 euros por metro cuadrado. Por su parte, la Sociedad de Tasación situó el coste medio de construcción de obra nueva en 1.323 euros por metro cuadrado en septiembre de 2025. Son referencias diferentes y no equivalen necesariamente al presupuesto completo de una casa unifamiliar.

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La paradoja se repite en Ciudad Real o Galicia

El fenómeno tampoco se limita a Antequera. Idealista identificó en diciembre de 2025 veinte municipios españoles donde el precio anunciado de la vivienda usada no alcanzaba los 550 euros por metro cuadrado. Entre ellos figuran Almadén, en Ciudad Real, con 335 euros por metro cuadrado, y Leiro, en Ourense, con 478 euros. Estas cifras ilustran la distancia entre algunos mercados de vivienda usada y los costes de construir, aunque no permiten concluir que ambas opciones sean directamente equivalentes.

Además, el precio de la obra no es el único gasto que hay que considerar: construir requiere sumar, según el proyecto, la parcela, los honorarios técnicos, las licencias, los impuestos y las acometidas, entre otras partidas. También hay que valorar las reformas que pueda necesitar una vivienda usada. Por eso, antes de iniciar una obra, Goñi recomienda estudiar primero las propiedades disponibles. “Un pueblo como Antequera, antes de construir, mira lo que hay en venta”, aconseja.

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