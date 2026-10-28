Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

Quedan 32 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este miércoles se publican en el BOE las listas al Congreso y al Senado, aunque la proclamación definitiva no llegará hasta el 3 de noviembre. Las encuestas auguran una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, que cerró un pacto de candidaturas al Senado para hacer frente al pacto PSOE-Frente Amplio. Para Podemos, esta concentración de alianzas en dos grandes bloques es “bipartidismo 2.0”.
La precampaña avanza en un clima social marcado por la tensión. El sábado 24 de octubre, una convocatoria difundida por perfiles anónimos vinculados a la plataforma Blocus derivó en saqueos y disturbios sin reivindicación política en el centro de Barcelona. El lunes hubo otra tanda en Bilbao. El Partido Popular y Vox atribuyen la responsabilidad política al Gobierno y a la “extrema izquierda”, y los de Abascal, en la línea de ACOM -que lo llamaba “intifada”-, también al “islamoizquierdismo”. Distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con la plataforma y señalan, a su vez, a la ultraderecha como posible responsable.
Este miércoles, el Parlamento vasco celebra a las 09:30 una sesión plenaria dedicada a la seguridad tras los disturbios de Bilbao. A las 10:00, se publica una entrevista a Pedro Sánchez en el pódcast Keep it Cutre. A las 10:15, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ofrece una rueda de prensa en Murcia. A las 12:00, Alberto Núñez Feijóo visita Barcelona para mostrar su apoyo a los comerciantes afectados por los saqueos, acompañado del cabeza de lista por la provincia, Xavier García Albiol. Por la tarde, a las 18:30, el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, presenta en la capital catalana a los candidatos socialistas al Congreso y al Senado. Santiago Abascal cierra la jornada con un mitin en Valladolid a las 19:00.
En pocas líneas:
Iustitia Europa ha vuelto a acudir al Tribunal Supremo para intentar ampliar el alcance de la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’ de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que extienda las restricciones a quienes, después de adquirir la nacionalidad española y figurar inscritos como residentes en el extranjero, trasladaron su domicilio a España y pasaron a formar parte del censo electoral nacional. Al mismo tiempo, reclama suspender temporalmente los efectos electorales de la totalidad de los electores que obtuvieron la nacionalidad por el Anexo III de la Ley de Memoria Democrática y que figuren tanto en el censo de residentes en España como en el del exterior.
La cercanía de Frente Amplio al PSOE frustró la candidatura unitaria con Podemos, según Rufián y Montero
La candidata de Podemos, Irene Montero, y el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, han asegurado que el fracaso de la unidad con Frente Amplio se debió a la cercanía de la coalición al PSOE y al pacto alcanzado entre ambas formaciones para el Senado. Así lo explicaban anoche Gabriel Rufián e Irene Montero en La Revuelta.
“Se intentó, pero esto no iba de que todos estuviéramos en el PSOE o muy cerquita del PSOE, sino de que hay muchísima gente muy progresista y muy consciente de lo que va a pasar si no se frena (a PP y Vox) que no quiere votar al PSOE”, ha explicado Rufián, que en el primer mitin celebrado en tándem con Montero expresaba el objetivo de “someter al PSOE por su izquierda”.
“Lo hemos intentado. Y al final ha habido una cosa que no nos ha permitido ponernos de acuerdo, que es fundamentalmente el pacto con el PSOE”, ha señalado Montero. Pese a ello, Rufián ha defendido que quiere que el PSOE vuelva a gobernar “controlado y sometido por formaciones como Podemos, ERC, Bildu, BNG, Compromís o Frente Amplio”.
El candidato de ERC, tras lamentar no haber sido “capaces” de articular una candidatura de unidad “mucho más simple” a la izquierda del PSOE, ha lanzado un llamamiento a los votantes: “Que voten a quien quieran, pero que voten izquierda y voten progresismo, porque lo que viene es salvaje”.
Rufián ha dejado claro que sigue siendo independentista, aunque ha defendido que esa postura no es incompatible con que “a todo el mundo le vaya bien” en España. Montero, por su parte, ha defendido el derecho de Cataluña a decidir su futuro. El único punto de discrepancia entre ambos durante la entrevista ha sido la inmigración, que Rufián ha calificado de “reto” en una consideración que Montero no ha compartido.
*con información de EFE
El Gobierno confía en entregar hoy al Supremo la lista de los 163.020 afectados por la suspensión de voto
El Gobierno confía en cumplir el plazo fijado por el Tribunal Supremo para entregar, antes de las 15:00 de este miércoles, una lista con la identidad de las 163.020 personas nacionalizadas por la llamada ley de nietos afectadas por la suspensión de su derecho a voto.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
Fuentes del Ejecutivo consultadas dejan claro que el requerimiento se va a cumplir en plazo. Reconocen que, desde el principio, se advirtió de la dificultad de reunir la información en un tiempo tan ajustado, pero subrayan que eso no implicó en ningún momento transmitir el mensaje de que no se iba a cumplir. Las mismas fuentes añaden que el proceso ha sido muy complejo debido a la brevedad del plazo, aunque aseguran que se han adoptado todas las decisiones necesarias para satisfacer la petición del Supremo.
*con información de EFE
La consellera de Interior de la Generalitat comparece en el Parlament por los disturbios de Barcelona
Núria Parlon, consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, comparece este miércoles en la Comisión de Interior del Parlament para dar explicaciones sobre los disturbios registrados el pasado sábado en el centro de Barcelona. La comparecencia está fijada a las 16 horas, según adelanta Europa Press.
Parlon había pedido este lunes a las plataformas de mensajería masiva que cerraran los grupos que, en sus palabras, “incitan” a los jóvenes a delinquir y a actuar con violencia. Este martes, Telegram bloqueó una de las cuentas que precisamente había promovido los disturbios en la capital catalana.
*con información de Europa Press
El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles el listado de candidaturas que partidos, coaliciones y agrupaciones de electores presentaron ante las juntas electorales provinciales antes de la medianoche del lunes. La publicación reproduce las listas exactamente como se registraron, pero ninguna de ellas es firme todavía: las juntas electorales tienen ahora la última palabra sobre quién figurará finalmente en las papeletas del 29 de noviembre.
A partir de hoy arranca un proceso con plazos estrictos. Las juntas electorales cuentan con dos días para detectar y notificar posibles irregularidades en las candidaturas, ya sea por denuncia de otras formaciones o por revisión de oficio. Los partidos afectados dispondrán entonces de 48 horas desde esa notificación para corregir los defectos señalados. Cerrado ese trámite, las juntas tienen de plazo hasta el próximo lunes para proclamar las listas que cumplan los requisitos, y el BOE las publicará ya con carácter definitivo el 3 de noviembre.
Entre los aspectos que las juntas deberán fiscalizar figura el cumplimiento de la paridad de género, exigencia que se aplica por primera vez en unas elecciones al Congreso de los Diputados con el nuevo formato de alternancia estricta entre hombres y mujeres.
Las juntas también tendrán que verificar el sistema de avales que la ley reserva a los partidos, federaciones y coaliciones que no lograron escaño en ninguna de las dos cámaras en las elecciones anteriores. La norma les exige reunir las firmas de, como mínimo, el 0,1 % del censo electoral en cada circunscripción donde pretendan concurrir, con una restricción adicional: ninguna persona puede avalar más de una candidatura con su firma. Las agrupaciones de electores enfrentan, por su parte, un umbral más exigente: necesitan el respaldo de al menos el 1 % del censo de la circunscripción correspondiente para poder presentarse.
A un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tres institutos demoscópicos han hecho públicas sus estimaciones de voto, con el Partido Popular como primera fuerza y la suma con Vox por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños en los tres casos. Las tres encuestas reflejan una ligera caída del PP, una leve subida del PSOE en dos de los tres casos y una posición estable o en ascenso de Vox respecto de las ediciones anteriores.