Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

Elecciones generales España 29-N (VisualesIA Scribnews)

Quedan 32 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este miércoles se publican en el BOE las listas al Congreso y al Senado, aunque la proclamación definitiva no llegará hasta el 3 de noviembre. Las encuestas auguran una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, que cerró un pacto de candidaturas al Senado para hacer frente al pacto PSOE-Frente Amplio. Para Podemos, esta concentración de alianzas en dos grandes bloques es “bipartidismo 2.0”.

La precampaña avanza en un clima social marcado por la tensión. El sábado 24 de octubre, una convocatoria difundida por perfiles anónimos vinculados a la plataforma Blocus derivó en saqueos y disturbios sin reivindicación política en el centro de Barcelona. El lunes hubo otra tanda en Bilbao. El Partido Popular y Vox atribuyen la responsabilidad política al Gobierno y a la “extrema izquierda”, y los de Abascal, en la línea de ACOM -que lo llamaba “intifada”-, también al “islamoizquierdismo”. Distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con la plataforma y señalan, a su vez, a la ultraderecha como posible responsable.

Este miércoles, el Parlamento vasco celebra a las 09:30 una sesión plenaria dedicada a la seguridad tras los disturbios de Bilbao. A las 10:00, se publica una entrevista a Pedro Sánchez en el pódcast Keep it Cutre. A las 10:15, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ofrece una rueda de prensa en Murcia. A las 12:00, Alberto Núñez Feijóo visita Barcelona para mostrar su apoyo a los comerciantes afectados por los saqueos, acompañado del cabeza de lista por la provincia, Xavier García Albiol. Por la tarde, a las 18:30, el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, presenta en la capital catalana a los candidatos socialistas al Congreso y al Senado. Santiago Abascal cierra la jornada con un mitin en Valladolid a las 19:00.