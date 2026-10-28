El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control en el accidente de tren de Toledo: se autorizó la marcha “contra la normativa”

Equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre Mora y Orgaz, cerca de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que el choque entre los dos trenes en Urda (Toledo) se ha producido después de que el centro de control de Adif en Atocha permitiese reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria, según informa Europa Press.

Fuentes del ministerio que dirige Óscar Puente aclaran que la avería en el sistema se produjo en la provincia de Toledo a las 8:32 horas, obligando a detener seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. Ocho minutos después, el operador permitió que todos retomaran la marcha.

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La normativa establece que, ante una incidencia de este tipo, los trenes deben avanzar en régimen de marcha a la vista, con un límite de 40 kilómetros por hora. No obstante, el AVE reanudó el recorrido a velocidad ordinaria y llegó a circular a 200 kilómetros por hora antes de impactar contra un tren de Iryo a las 8:54. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI, entre otros medios.

La investigación, no obstante, acaba de comenzar y aún no es posible establecer cómo se produjo exactamente el accidente. Los investigadores deberán esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si hubo otros factores implicados.

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El tren de Renfe partió de la estación de Atocha alrededor de las 8:00 horas con destino a la estación de Santa Justa, en Sevilla. El convoy, modelo AVE 2080, llevaba a bordo 397 pasajeros, mientras que en el Iryo 6076 viajaban 147, entre ellos un bebé, según ha confirmado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. En total, 544 personas viajaban en ambos trenes.

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

Los fallecidos ascienden a 64

De momento, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, el accidente ha dejado 64 víctimas mortales, convirtiéndose así en uno de los más graves de la historia de España. El ministro Óscar Puente también ha indicado en rueda de prensa que hay más de 50 personas heridas. El siniestro se produce tan solo nueve meses después del que tuvo lugar en Amaduz, Córdoba, que causó 46 fallecidos.

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El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendido hasta nuevo aviso y Adif ha habilitado puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita.

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias también ha publicado los teléfonos de atención a los familiares, el de Renfe, el 900 10 10 20, y el de Iryo, 900 001 403.