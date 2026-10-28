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Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

El resultado ordinario, que excluye la plusvalía por la operación en Polonia, también marcó un récord de 11.176 millones de euros, un 16% más, impulsado por la mejora de la actividad comercial

Una persona pasea frente al escaparate de una sucursal del Banco Santander. (Europa Press)
Una persona pasea frente al escaparate de una sucursal del Banco Santander. (Europa Press)
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Banco Santander registró una ganancia atribuida de 12.405 millones de euros entre enero y septiembre de este año, una cifra que representa un incremento del 20% frente a lo contabilizado en el mismo lapso de 2025. Parte de este monto se explica en las cuentas por la incorporación de una plusvalía neta de 1.895 millones de euros procedente de la venta de su filial polaca, según ha comunicado la entidad financiera este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Al margen de esa partida extraordinaria, Santander alcanzó un resultado ordinario récord de 11.176 millones de euros, con un alza del 16%. El banco atribuye esta mejora al dinamismo comercial con los clientes, a los avances logrados en eficiencia y al incremento de ingresos derivado de la ejecución de su plan ONE Transformation.

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En paralelo, la plusvalía por la venta del negocio polaco quedó parcialmente compensada por unos costes de 666 millones de euros derivados de la integración de TSB y Webster, dos entidades incorporadas recientemente al grupo. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha calificado los resultados de “muy sólidos” y destaca un aumento del 25% del beneficio por acción, además de la incorporación de 17 millones de clientes en los últimos doce meses. “Tengo más confianza que nunca en que cumpliremos nuestros objetivos, tanto en 2026 como en nuestro plan a tres años, gracias a la fortaleza y al compromiso de nuestros equipos en todo el grupo”, afirmó la directiva.

La banca minorista lideró el crecimiento y el mayor beneficio lo aportó España

Entre los distintos negocios globales del grupo, la división de banca minorista obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.445 millones de euros, un 14,4% más, con un alza del 8,7% en sus ingresos, hasta los 26.277 millones de euros. La rama de banca corporativa y de inversión reportó un beneficio de 2.433 millones, un 17% más, tras facturar 6.936 millones de euros. El segmento de gestión patrimonial y seguros incrementó su beneficio un 19,9%, hasta los 1.651 millones, mientras que la unidad de pagos triplicó sus ganancias, hasta los 105 millones de euros.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Por geografías, el negocio de Banco Santander en España generó el mayor beneficio para el grupo, con 3.695 millones de euros, un 14,3% más que un año antes. En Estados Unidos, la entidad ganó 1.514 millones de euros, un 26,8% más, una cifra que ya incorpora la aportación de Webster desde su integración el 20 de agosto. En Brasil, el beneficio fue de 1.596 millones de euros, prácticamente estable con un alza del 0,4%, mientras que en México ascendió a 1.402 millones, un 15,8% más. En Reino Unido, el banco obtuvo 1.282 millones de euros, con el mayor incremento porcentual entre las principales geografías, del 33,8%.

Los ingresos totales crecieron un 8% hasta septiembre

Los ingresos totales del grupo, medidos a través del margen bruto, ascendieron a 46.713 millones de euros entre enero y septiembre, lo que representa una mejora del 8% interanual. El banco atribuyó este avance a una mayor actividad y vinculación de los clientes, además del crecimiento de volúmenes registrado en todos sus negocios globales. Dentro de esa cifra, el margen de intereses se situó en 34.545 millones de euros, con un alza del 9,5%, mientras que las comisiones netas alcanzaron los 10.349 millones, un 8,9% más.

Banco Santander cerró los nueve primeros meses del año con unos gastos de personal de 10.516 millones de euros, un 4,5% más que en el mismo lapso de 2025. El resto de los gastos de administración alcanzó los 6.002 millones de euros, con un incremento del 1%. No obstante, la entidad precisó que los costes totales cayeron un 1% al excluir el impacto de TSB y Webster, un retroceso que se amplía al 2% si se mide en euros constantes, gracias a las mejoras de eficiencia derivadas del programa ONE Transformation.

Al margen del impacto de la venta de la filial polaca, el banco llegó a septiembre con 6.548 oficinas en todo el mundo, lo que supone una reducción de 481 locales respecto a un año antes. La plantilla también disminuyó en 4.495 personas durante el mismo periodo, hasta situarse en 186.151 empleados.

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