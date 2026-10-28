Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

El lío de Mbappé con China y cuánto se juega LaLiga. Composición Infobae)

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Kylian Mbappé se ha metido en un lío. La resaca del Balón de Oro ha ensalzado el fútbol español, con nombres propios como Lamine Yamal, Unai Simón, Alexia Putellas y Vicky López, pero ahora su fútbol corre un serio peligro traducido en 100 millones de euros al año.

En The Bridge, el 10 del Real Madrid no se ha escondido ante los memes que circulan en redes sociales. Su favorito, dijo, fue “ese en el que le comparan con un dictador chino”. Aquella persona era Mao Zedong, quien gobernó China bajo una dictadura comunista entre 1949 y 1976. Sin embargo, ahora esas palabras han tomado una dimensión mayor por las que el país asiático ha roto relación con LaLiga y varias marcas como Dongpeng, Mengniu y Milkground acuerdos con el futbolista.

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E incluso mayor importancia de la que merece tras el comunicado de Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidiendo perdón. “Entendemos el daño ocasionado y no podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones”. El jugador también pidió disculpas rápidamente.

Botellas con bebidas de Dongpeng con la imagen de Kylian Mbappé en un supermercado de Beijing. (AP Foto/Andy Wong)

Los 20 clubes de LaLiga, afectados

“No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”, explica Benito Pérez, doctor en Economía del Deporte, en conversación con Infobae. No obstante, reconoce que el pellizco es grande: “Entre el 5% y el 7% de los ingresos”. Es decir, unos “100 millones de euros al año”. Eso sí, aclara, dependerá de cuánto dure el veto y si se salpica a otros aspectos.

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China no es un mercado menor. Varios clubes de la competición doméstica han hecho pretemporadas en Asia con el objetivo de hacer crecer su marca en Asia. El último, el Atlético de Madrid, aún más con el fichaje de Kang-in Lee. Pero también el club de Florentino Pérez, cuando el año pasado viajó al continente para enfrentarse al Kairat Kazajo, una gira que, según Butragueño, “buscaba transformar al Real Madrid en un equipo universal”.

Según el experto en economía, el 45% de los ingresos por televisión de LaLiga provienen del extranjero. La competición tiene oficina en Shanghái desde hace una década y en septiembre de 2024 cerró un acuerdo con China Media Group para emitir en abierto por unos 400 millones de euros hasta 2030.

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Dichos derechos se reparten de forma centralizada entre los clubes, por lo que el golpe llega a todos. “Es un porcentaje de ingresos que no se repartiría”, señala Pérez. No obstante, resulta imposible calcular cuánto por cada club.

El futbolista Kylian Mbappé se disculpa con el pueblo chino tras una polémica generada por sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong.

¿Un calentón?

La señal no se ha apagado del todo. El contrato con la plataforma china Mobile Migu, renovado el 3 de agosto hasta la temporada 2029-30, permite ver los 380 partidos de cada campaña y no se ha visto afectado. LaLiga pierde la ventana masiva y gratuita de la televisión pública, pero no el acceso digital.

“Puede ser un calentón”, confía el experto. “A China le interesa ver la liga española”. Además, asegura, los verdaderos damnificados “serían los aficionados chinos”. Sin embargo, el antecedente más reciente data de 2019, cuando la televisión china cortó lazos con la NBA después de que Daryl Morey, entonces directivo de los Houston Rockets, apoyara las protestas de Hong Kong.

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No fue hasta 2025 y de manera muy progresiva que la NBA recuperó todos sus contratos en China. Si esto sucediera de igual modo en LaLiga, “podría provocar un estancamiento en el crecimiento de los ingresos”, admite Pérez. “China es un mercado muy importante y explotable, con muchos aficionados potenciales, con cada vez más capacidad económica”, sentencia.

Javier Tebas, y el presidente del Grupo de Medios de China (CMG), Shen Haixiong. (LaLiga/EFE)

¿Por qué el Real Madrid no y Tebas sí?

Otro de los quebraderos de cabeza es la libertad de expresión y la responsabilidad. En este sentido, es Mabppé quien ya se ha disculpado y asumido la culpa; sin embargo, para Pérez, “Tebas ha corrido demasiado”. “No entiendo por qué sale a pedir perdón por una cuestión de responsabilidad individual”, afirma.

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Y aunque sabe que “en el mundo de los negocios hay que ser cauto y respetuoso”, sigue sin comprender por qué el presidente de la competición ha sido “tan complaciente” con ellos. “Ponerse de rodillas ante una dictadura me parece excesivo”, critica, aludiendo a que el Real Madrid todavía no ha dicho nada al respecto, siendo el “club con más aficionados en el mundo”.

“No creo que Mbappé lo haya hecho queriendo minusvalorar al pueblo”. Ejerció su libertad de expresión, y no respetarla “es triste”, razona. Además, entre el 10% y el 15% del merchandising internacional del club procede de China y la camiseta de Mbappé es la más vendida.

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Por su parte, el jugador madridista ha publicado un comunicado en francés, chino e inglés en el que dice sentir “un profundo respeto por el pueblo chino y su historia” y estar “sinceramente arrepentido”. Por ahora, CCTV mantiene su decisión.