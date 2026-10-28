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El exjuez Sáenz de Tejada admite que habló de “eliminar” a Beatriz Biedma con Cintia Rocho, pero dice que se refería a “apartarla de una causa judicial”

El exmagistrado, investigado por las presuntas maniobras contra la jueza que instruyó el caso de David Sánchez, niega haber recibido encargos de Leire Díez y reconoce que le facilitó documentación sobre sus denuncias en Badajoz

El exjuez Luis Sáenz de Tejada a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por el 'caso Leire Díez’. (Eduardo Parra / Europa Press)
El exjuez Luis Sáenz de Tejada a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por el 'caso Leire Díez’. (Eduardo Parra / Europa Press)
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Luis Sáenz de Tejada ha admitido este miércoles que pudo utilizar la expresión “eliminar” al referirse a la jueza Beatriz Biedma en una conversación con Cintia Rocho, aunque sostiene que hablaba de “apartarla de un procedimiento judicial” y no de causarle daño. El exmagistrado, que ha comparecido como investigado ante el juez Santiago Pedraz en la causa sobre las presuntas maniobras contra la magistrada que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha ofrecido esa explicación a los periodistas a su salida de los juzgados, al tiempo que ha negado rotundamente todas las acusaciones.

“Ni me acuerdo si está dicho o no, pero en su caso sería en el chat”, ha afirmado cuando le han preguntado por las referencias a eliminar a Biedma. Sáenz de Tejada ha insistido en que la expresión estaría relacionada con su propia causa judicial, en la que, según su relato, su letrada consiguió apartar a la magistrada por enemistad manifiesta y por otras actuaciones que le atribuye.

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“Yo dije eliminar en el proceso judicial”, ha insistido. Posteriormente, ha explicado que se refería a que la jueza fue “eliminada, expulsada, apartada de una causa judicial” y ha sostenido que ese precedente habría dado lugar a represalias contra él. El exmagistrado ha asegurado que la expresión está “totalmente fuera de contexto”.

La Guardia Civil incorporó a sus pesquisas el testimonio de Cintia Rocho, quien atribuyó a Sáenz de Tejada comentarios sobre la necesidad de “eliminar” a Biedma y otras expresiones que interpretó como una posible amenaza física contra la magistrada. El investigado rechaza esa versión y niega haber mantenido contacto con ella.

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Reconoce que entregó documentación a Leire Díez

El exmagistrado también ha reconocido que remitió documentación sobre sus denuncias a Leire Díez, aunque ha negado haberse coordinado con la exmilitante socialista para presentar escritos o actuar contra Biedma. Según ha explicado, lleva desde 2013 denunciando presuntas irregularidades judiciales en Badajoz y ha acudido durante estos años a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo General del Poder Judicial.

La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, a su salida de comparecer ante la Audiencia Nacional. (Matias Chiofalo / Europa Press)
La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, a su salida de comparecer ante la Audiencia Nacional. (Matias Chiofalo / Europa Press)

“Yo le mandé y si ella lo puede mover, como si se lo doy yo a usted, se lo puede hacer llegar al rey”, ha explicado. Sáenz de Tejada sostiene que compartía sus denuncias con periodistas, políticos y otras personas para darles difusión y que los contactos con Díez respondían a esa práctica. También ha negado que ella le indicase acudir a la Fiscalía General.

Preguntado por el origen de su relación con la exmilitante socialista, ha señalado al empresario Joaquín Parra, a quien atribuye la creación del grupo de WhatsApp en el que participaban, entre otros, Díez y Javier Pérez Dolset. “Fue el señor Parra”, ha respondido al ser preguntado por el chat, antes de matizar que era quien tenía interés en conseguir su ayuda.

Sáenz de Tejada ha asegurado que Parra acudía a él para pedirle colaboración por cuestiones relacionadas con el Club Deportivo Badajoz y que fue quien le presentó primero a Dolset y, posteriormente, a Díez. Sobre el empresario, condenado en la causa de los hidrocarburos, ha afirmado que no puede asumir responsabilidad por las actuaciones que este pudiera desarrollar al margen de esos contactos.

El investigado ha rechazado haber recibido un encargo de Díez para actuar contra Biedma, tanto directamente como a través de terceras personas. “Lo niego rotundamente”, ha reiterado.

Niega el seguimiento a la magistrada

Sáenz de Tejada también ha vuelto a negar el supuesto seguimiento en coche denunciado por la jueza, quien manifestó que un vehículo blanco se puso en paralelo al suyo cuando regresaba del aeropuerto de Badajoz el pasado 8 de octubre. El exmagistrado sostiene que se encontraba a unos 450 kilómetros, acompañado de familiares, y asegura que cuenta con tres testigos y pruebas de geolocalización y grabaciones para acreditar su versión.

La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, comparece este jueves en la Audiencia Nacional para denunciar ante el juez maniobras en su contra de la presunta trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

Biedma ha denunciado una campaña de desprestigio y ha trasladado a Pedraz su preocupación por su seguridad y la de sus hijas. El exmagistrado, por su parte, ha calificado la causa de “montaje” y ha sostenido que la investigación busca desacreditar a quienes denuncian presuntos casos de corrupción en Badajoz y vincularlos al PSOE en plena campaña electoral. También ha anunciado nuevas acciones legales contra quienes, a su juicio, han difundido acusaciones falsas.

Sáenz de Tejada ha enmarcado su enfrentamiento con Biedma en las denuncias que mantiene desde hace más de una década contra actuaciones judiciales en Extremadura. Entre ellas, ha mencionado una condena contra una magistrada de Badajoz que, según sostiene, demostraría sus denuncias de prevaricación judicial. Esas afirmaciones forman parte de su versión y no acreditan por sí mismas las acusaciones que dirige contra la jueza.

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