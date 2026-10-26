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Setas: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este alimento destaca por su sabor, su versatilidad en la cocina y su aporte nutricional

Una mujer recoge setas en el bosque (Magnific)
Una mujer recoge setas en el bosque (Magnific)
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Las setas son un alimento habitual en la gastronomía, especialmente durante los meses de otoño, cuando muchas especies silvestres aparecen en bosques y campos. Su sabor, su versatilidad en la cocina y su bajo aporte calórico las convierten en una opción interesante para una alimentación equilibrada. Además, las setas contienen minerales y vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del organismo. Sin embargo, no todas son comestibles y conocer sus características resulta fundamental para consumirlas con seguridad.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las setas contienen una elevada proporción de agua y cantidades reducidas de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Por ello, presentan un bajo contenido energético y pueden incorporarse a numerosos platos, desde salteados y revueltos hasta guisos, cremas y guarniciones.

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Entre sus principales nutrientes destacan el potasio, el fósforo y el selenio, además de vitaminas como la niacina (B3), la riboflavina (B2) y la vitamina A, unos componentes que participan en diferentes funciones del organismo. El potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, mientras que el fósforo interviene en el mantenimiento de los huesos y los dientes. Por su parte, el selenio contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

La FEN señala también que una ración de setas puede aportar alrededor del 20 % de las ingestas recomendadas de fósforo para la población de referencia. No obstante, su composición nutricional puede variar según la especie y las condiciones de cultivo.

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Las variedades más consumidas

Entre las setas más comercializadas se encuentra el pleuroto (Pleurotus ostreatus), conocido por su parecido con una ostra. Esta variedad se cultiva durante todo el año y puede encontrarse habitualmente en los establecimientos de alimentación. En estado silvestre, aparece principalmente en otoño e invierno y crece en grupos sobre troncos muertos de distintas especies de árboles.

Conviene distinguirlo de la seta de cardo (Pleurotus eryngii), con la que a veces se confunde por sus nombres populares. Otra variedad apreciada en la cocina es el boletus (Boletus edulis), conocido por su sabor y su presencia en numerosas recetas tradicionales.

Las setas pueden aportar variedad a la dieta y enriquecer los platos con sabores y texturas diferentes. Sin embargo, no deben considerarse por sí solas un alimento completo, sino una parte más de una alimentación variada.

Setas en el bosque (Magnific)
Setas en el bosque (Magnific)

Contraindicaciones de las setas

El principal riesgo asociado al consumo de setas es la posible intoxicación por especies venenosas. La FEN advierte de que la distinción entre setas comestibles y tóxicas no siempre resulta evidente a simple vista. De hecho, dos especies venenosas no tienen por qué estar más emparentadas entre sí que una venenosa y otra comestible.

Algunas intoxicaciones pueden provocar trastornos graves e incluso la muerte. Por este motivo, no es recomendable recoger setas silvestres sin conocimientos suficientes para identificarlas con certeza. La opción más segura es consumir especies conocidas y adquirir setas frescas cultivadas en establecimientos comerciales.

También es importante no confiar en creencias populares o métodos caseros para determinar si una seta es venenosa, ya que no garantizan su seguridad. Además, cocinar una seta desconocida tampoco permite asegurar que deje de ser tóxica. En caso de sospecha de intoxicación tras ingerir setas silvestres, se debe buscar atención médica urgente, incluso si los síntomas todavía no han aparecido.

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