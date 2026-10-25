El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Francisco Martín dimite como delegado del Gobierno en Madrid. (Europa Press)

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Francisco Martín ha dimitido este domingo como delegado del Gobierno en Madrid después de quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado fuentes del partido a las agencias Europa Press y EFE. La renuncia pone fin a su etapa al frente de la representación estatal en la capital, un puesto que asumió en marzo de 2023.

La salida del delegado se ha conocido apenas una semana después de que el PSOE dejara su nombre fuera de las listas para los comicios generales, y llega en un período de tensión política por la acampada de la Puerta del Sol y las críticas de los sindicatos policiales. Martín no figuraba entre los aspirantes socialistas al Congreso ni al Senado.

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El exdelegado había adquirido visibilidad dentro del partido en julio, cuando respaldó a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Enma López en las primarias para encabezar la candidatura socialista al consistorio en 2027. Aquel proceso interno terminó con la victoria de Reyes Maroto. Tras imponerse la exministra de Industria, López fue apartada de la dirección del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. La concejala se refirió a Martín después de conocerse su dimisión. En un mensaje publicado en X, agradeció sus años “de buen trabajo, compromiso y entrega”. López también expresó su valoración sobre la salida del exdelegado: “Madrid pierde a un gran servidor público”, escribió la edil socialista en esa red social.

La acampada de Sol y las protestas por la educación marcaron sus últimas semanas

La renuncia llega cuando Martín estaba en el centro del debate político por la gestión de la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre y las críticas de sindicatos policiales por sus cuestionamientos a las cargas durante las movilizaciones por la educación en Ciudad Universitaria.

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Desde que asumió la Delegación del Gobierno, Martín mantuvo enfrentamientos políticos e institucionales con el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso. También protagonizó disputas con el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez Almeida. Esos choques contribuyeron a definir su perfil público durante su gestión.

Durante la carrera al aire libre, ambos dialogan comparando el ritmo del entrenamiento con la situación del empleo y la economía nacional, al tiempo que comentan la posibilidad de sumar cuatro años más de legislatura al frente del Ejecutivo

Militante del PSOE desde el año 2000, Martín pasó por responsabilidades técnicas y de gestión en el ámbito público y empresarial antes de asumir funciones de mayor relevancia en el partido y en la Presidencia del Gobierno.

Entre 2018 y 2020 fue director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Durante esa etapa también ocupó el cargo de consejero de Paradores. Dirigió el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno entre 2020 y 2021. Y en 2023, Martín sustituyó a Mercedes González al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid.

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Con información de agencias