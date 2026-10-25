El Real Madrid saca petróleo en el Clásico ante el FC Barcelona y Mbappé se postula al Balón de Oro, mientras Lamine se desespera con Cucurella

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé celebrando un gol (EFE / Enric Fontcuberta)

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El Real Madrid se presentó con honores en el Camp Nou para afrontar el primer Clásico del año. El FC Barcelona, casi intocable en lo que va de temporada, no esperaba la sublevación blanca, pero no se amiló ante la situación. Un tira y afloja que no cesó en todo momento, aunque los de Mourinho golpearon primero. Mbappé firmó el primer gol antes del descanso. La contestación de Raphinha se hizo esperar, pero llegó. El Real Madrid, abonado a la épica, volvió a dejar su toque para llegarse el partido y los tres puntos con un segundo tanto del francés tras la genialidad de Camavinga y Bellingham.

Si algo funciona para que cambiarlo, debió pensar Hansi Flick, que lució el once de gala, el que le ha acompañado prácticamente siempre desde el inicio de la temporada. Su filosofía y estilo de juego tampoco quisieron cambiarlo; trataron de esposarse al balón y mover el juego con calma. En un Clásico, sin embargo, no existe la calma ni la tranquilidad. Fue tensión y nervios lo que se palpó sobre el césped del Camp Nou por parte de los dos equipos. Los blancos, lejos de resignarse a defender como muchos pudieron pensar antes de iniciar el duelo, decidieron poner toda la carne en el asador y lanzarse a luchar por la victoria.

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Mourinho salió a pecho descubierto para afrontar el duelo contra el FC Barcelona. Sabía que se jugaban más de media liga en un solo partido y cómo guerreros afrontaron el partido. El portugués tiró de libreto para instaurar una estrategia con la que anular a los azulgranas: presión alta y no dejar que los dueños del centro del campo (Pedri, Rodri y Fermín). Con Bernardo Silva y Arda Güler como dueños de la batuta, para dar una rápida salida de balón. Diomande, Mbappé y Bellingham se encargaron de poner la velocidad para buscar la portería de Joan García.

Los jugadores del Real Madrid celebrando el segundo gol de Mbappé (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona debió pensar que el duelo sería como todos los de la temporada, cortita y al pie, pero el Real Madrid no bajó la cabeza ni se dejó doblegar, sino todo lo contrario. Un equipo respondón se plantó en el estadio con la bandera de los sublevados. Se postuló para la victoria con las mismas papeletas que los azulgranas desde que el balón comenzó a rodar por el césped. Tira y afloja entre ambos equipos. Ataque de los blancos y contestación de los azulgranas, y viceversa. La volea de Mbappé desató la furia blanca. Se convirtieron en protagonistas del duelo. El francés por el centro, Diomade por la izquierda e incluso Güler tuvo oportunidad de firmar un tanto.

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Lamine Yamal se desesperó con un Cucurella convertido en su sombra y un Pedri anulado por Tchouaméni. Fue Fermín quien subió el balón buscando el remate de Raphinha y de Gordon, pero se encontraron con un Lunin, que defendió la portería blanca con nota ante la ausencia de Courtois por gripe. El primer mazazo llegó para los azulgranas en el minuto 30, cuando Xavi Espart tuvo que ser sustituido por lesión. El segundo susto llegó justo antes del descanso en forma de gol. Fue Mbappé, con la suerte de su lado, quien adelantó a los blancos, tras un despeje de Gerard Martín que rebotó en las piernas del francés. Pudo el Real Madrid ampliar la ventaja, pero no la aprovechó.

La épica blanca se impone a los azulgranas

La segunda mitad, sin embargo, no sonrió tanto a los blancos. Tras el maratón de la primera mitad, las piernas comenzaron a notar el paso de los minutos y ahí fueron los locales quienes decidieron imponer el ritmo del partido y buscar el empate. Achicaron agua todo lo que pudieron los de Mourinho, pero el gol acabó llegando. Raphinha consiguió batir a Lunin y volver a instaurar las tablas en el marcador.

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José Mourinho comparece en rueda de prensa ante los medios de comunicación frente a un panel oficial de la Liga de Campeones. El entrenador viste una chaqueta deportiva verde con el escudo del Real Madrid y sus iniciales, mientras responde preguntas sentado ante los micrófonos.

A partir de ese momento, se vivió un acoso y derribo en el área blanca. El partido parecía azulgrana y los tres puntos también, pero si el Real Madrid se abona a la épica en Champions, esta vez lo hizo también en LaLiga. Incluso las tablas le habrían valido a un FC Barcelona desesperado ante la imposibilidad de acabar con el eterno rival. Y entonces apareció la esencia blanca. Bellingham hizo magia para ceder el balón a Camavinga entre dos rivales. El francés subió por banda y dio un pase a Mbappé y el delantero volvió a batir a Joan García para poner el punto y final al partido y encender la lucha por el Balón de Oro. Unos minutos más tarde, el árbitro pitaba el final del partido y los de Mourinho certificaban los tres puntos para volver a apretar la parte alta de la tabla.