Setas o champiñones: cuál de los dos alimentos es mejor para la salud

Una tabla de champiñones cortados (Magnific)

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Salteados, a la plancha, en revueltos o como parte de guisos, las setas y los champiñones enriquecen numerosos platos sin aumentar demasiado su contenido calórico. Pero ¿cuál de los dos es mejor para la salud? Según la información nutricional de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), ambos presentan características interesantes para ser incluidas dentro de una dieta variada y equilibrada.

Uno de los principales rasgos que comparten es su elevado contenido en agua. En el caso de las setas, la FEN destaca que contienen cantidades muy reducidas de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, lo que explica su bajo valor energético. Los champiñones también aportan pocas calorías y, después del agua, su principal componente son los hidratos de carbono.

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Esta composición convierte a ambos alimentos en opciones interesantes para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Además, su escaso aporte energético permite incorporarlos a comidas variadas y aumentar la presencia de vegetales en el menú diario.

No obstante, conviene recordar que el valor nutricional del plato final también depende de cómo se preparen. No es lo mismo cocinarlos a la plancha con poco aceite que acompañarlos de salsas grasas, nata o grandes cantidades de queso.

Una ventaja para los champiñones

Al comparar su contenido vitamínico, aparecen algunos matices. Las setas son fuente de vitamina A, riboflavina —también conocida como vitamina B2— y niacina o vitamina B3. Estos nutrientes participan en distintas funciones del organismo, entre ellas el mantenimiento de procesos metabólicos normales.

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Un puñado de setas (Magnific)

Los champiñones, por su parte, destacan especialmente por su contenido en niacina y riboflavina. Según la FEN, se encuentran entre los vegetales con mayor contenido en niacina. Ambas vitaminas contribuyen al metabolismo energético normal, es decir, ayudan al organismo a obtener y utilizar la energía de los nutrientes.

Por otra parte, una ración de champiñones cubre el 27% de las ingestas recomendadas de niacina y riboflavina para los hombres de entre 20 y 39 años con actividad física moderada, según los datos de referencia de la FEN. Esta cifra constituye un argumento a favor de los champiñones en este apartado, aunque corresponde a un grupo de población concreto y no debe extrapolarse a todas las personas.

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Empatan en minerales

En cuanto a los minerales, las dos opciones comparten varios nutrientes relevantes. Tanto las setas como los champiñones aportan potasio, fósforo y selenio, minerales que participan en diferentes funciones fisiológicas.

El potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, mientras que el fósforo interviene en el mantenimiento de los huesos y los dientes y en el metabolismo energético. El selenio, por su parte, contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

En este apartado, las cifras facilitadas por la FEN ofrecen un resultado similar: una ración de setas y una de champiñones cubren el 20% de las ingestas recomendadas de fósforo para la población de estudio. Por tanto, no hay una ventaja clara de uno sobre otro en este indicador.

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¿Qué es mejor para la salud?

La respuesta es que ninguno es claramente superior en todos los aspectos. Los champiñones sobresalen por su contenido en niacina y riboflavina, mientras que las setas también aportan estas vitaminas y destacan por su contenido en vitamina A. Ambos son alimentos de bajo aporte energético y comparten minerales importantes, como el potasio, el fósforo y el selenio.

Por ello, la mejor elección no consiste necesariamente en renunciar a uno para consumir el otro, porque alternarlos en la dieta permite disfrutar de sus distintas características nutricionales y ampliar la variedad de alimentos. Así, tanto las setas como los champiñones pueden formar parte de una alimentación saludable: la clave está en la variedad, las cantidades y la forma de preparación.

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