José Abellán, cardiólogo: “El mayor esfuerzo que hago para mi alimentación es en el supermercado”

Llevar una dieta saludable comienza en la cesta de la compra (Magnific)

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Comer de forma saludable no siempre empieza en la cocina ni depende únicamente de las recetas que se preparan cada día. Antes de encender los fogones, hay una decisión que puede marcar la diferencia en la alimentación: elegir qué productos entran en casa. La planificación de la compra y la organización de los menús son dos aspectos fundamentales para construir una rutina alimentaria basada en alimentos variados.

Llenar la cesta con vegetales, apostar por cereales integrales y elegir fuentes de proteínas como las legumbres o el pescado son algunas de las pautas que pueden orientar esa planificación. A ello se suma la importancia de tener agua a mano y evitar que los productos ultraprocesados formen parte de las opciones habituales en el hogar. Un planteamiento que pone el foco no tanto en complicar las comidas, sino en facilitar las elecciones cotidianas.

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El doctor José Abellán (@doctorabellan) ha explicado en un vídeo publicado en TikTok cómo organiza su alimentación y cuál es el esfuerzo al que concede más importancia para mantener sus hábitos. Su respuesta sitúa el supermercado en el centro de su estrategia: es allí donde comienza a decidir qué comerá durante la semana. “El mayor esfuerzo que hago para mi alimentación es en el supermercado, donde intento comprar muy verde”, afirma.

En su explicación, el médico insiste en dar protagonismo a los vegetales a la hora de llenar el carro de la compra. “Cuanto más porcentaje de vegetales tenga tu cesta de la compra, mejor para ti”, señala en el vídeo. Así, el cardiólogo destaca la importancia de seleccionar los alimentos antes de llegar a casa, en lugar de dejar toda la responsabilidad en el momento de cocinar o sentarse a la mesa.

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Su planteamiento parte de una idea sencilla: prestar atención a la composición de la compra semanal para favorecer una alimentación en la que las verduras y otros alimentos de origen vegetal tengan una presencia destacada.

Una mujer sostiene una botella de aceite en un supermercado (Shutterstock)

Menús semanales con una base de vegetales

La organización es otro de los puntos que aborda el doctor Abellán. En lugar de improvisar cada comida, explica que prepara sus propios platos y estructura previamente lo que va a comer durante la semana. “Básicamente, yo me hago la comida y me organizo mi menú semanal pensando en una base de vegetales de un plato”, detalla.

A partir de esa base, incorpora otros grupos de alimentos para completar las comidas. Entre las opciones que menciona se encuentran los cereales integrales, como la quinoa y el arroz, además de distintas fuentes de proteínas. En concreto, el doctor señala que estas pueden proceder de “legumbres, pescado o carne blanca”. De este modo, describe una fórmula de planificación que combina una presencia importante de vegetales con alimentos que aportan otros nutrientes y permiten variar los platos a lo largo de la semana.

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La estrategia que comparte el doctor Abellán también incluye dos hábitos más: beber agua y evitar tener ultraprocesados en el hogar. Con estas palabras, el doctor resume los elementos principales de su rutina alimentaria: priorizar los vegetales al hacer la compra, organizar las comidas semanalmente, combinar diferentes fuentes de proteínas y cereales integrales, beber agua y no almacenar ultraprocesados en casa.