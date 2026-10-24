Luna llena de octubre de 2026: fecha, hora y cómo ver la Luna del Cazador

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El satélite de la Tierra alcanzará su fase llena el lunes 26 de octubre en plena madrugada. Conocida popularmente como Luna del Cazador, esta será la última luna llena del otoño en el hemisferio norte y podrá verse a simple vista desde cualquier punto con el cielo despejado. El instante exacto del plenilunio, según detalla el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se producirá a las 05.11 horas en la España peninsular y Baleares, mientras que en Canarias ocurrirá alrededor de las 04.11 horas. Al tratarse de un momento previo al amanecer, la referencia visual más clara para el público se dará durante la noche del domingo 25 al lunes 26, cuando el disco lunar se mostrará prácticamente redondo.

La llegada del plenilunio se produce un día después de que entre en vigor el horario de invierno en España. El domingo 25 de octubre, a las tres de la madrugada, los relojes deberán atrasarse a las dos tanto en la península como en Baleares; en Canarias, el ajuste se hará de las dos a la una. Esa noche tendrá, por lo tanto, 60 minutos adicionales, una circunstancia que amplía la ventana disponible para quienes busquen observar la Luna antes de su punto máximo de iluminación.

PUBLICIDAD

La denominación de este plenilunio responde a una tradición cultural y no a una categoría astronómica reconocida formalmente. El nombre proviene de The Old Farmer’s Almanac, la publicación estadounidense que recopila los apelativos populares asignados a cada luna llena del año según costumbres agrícolas y estacionales antiguas. La Luna del Cazador corresponde siempre a la primera luna llena posterior a la Luna de la Cosecha, el plenilunio más próximo al equinoccio de otoño del hemisferio norte. Por este motivo, su fecha varía cada año: en 2026, la Luna de la Cosecha se produjo el 26 de septiembre, lo que posiciona al plenilunio del 26 de octubre como la Luna del Cazador correspondiente a este ciclo. En algunos años, este fenómeno puede trasladarse a noviembre.

El origen del nombre se remonta a las prácticas previas al invierno, cuando, tras concluir buena parte de la cosecha, los campos despejados facilitaban las labores de caza para asegurar alimento durante los meses fríos. La claridad adicional que aporta la luna llena en esas noches permitía prolongar esa actividad, según cuenta la agencia espacial estadounidense, NASA, en su boletín de observación astronómica de octubre.

PUBLICIDAD

Cómo ha sido el eclipse solar total de 2026: la Luna tapó el Sol y dejó a oscuras a España durante más de un minuto

Ubicación en el cielo y recomendaciones de observación

De acuerdo con el IGN, la Luna llena de octubre aparecerá situada en la constelación de Tauro, un dato que constituye una referencia puramente astronómica sobre la posición del satélite en el firmamento, sin ninguna connotación adicional.

Para seguir el fenómeno no resulta necesario acudir a un observatorio ni contar con instrumental especializado. Basta con disponer de un cielo despejado y ausencia de obstáculos como edificios o árboles que bloqueen la visión hacia el horizonte este, dirección por la que saldrá el satélite. El uso de prismáticos puede ayudar a distinguir con mayor nitidez las zonas claras y oscuras de la superficie lunar, aunque la fase de luna llena no resulta la más adecuada para apreciar el relieve de los cráteres, ya que en otras fases las sombras permiten diferenciar mejor sus bordes.

PUBLICIDAD

Si el satélite aparenta un tamaño mayor o un tono anaranjado al salir por el horizonte, ese efecto corresponde a fenómenos de percepción visual y a la refracción de la luz a través de la atmósfera, y no implica ninguna variación real en su tamaño o coloración.