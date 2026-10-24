España

La lengua española suma 10 millones de hablantes en un año y vive una época dorada en China: ya son 640 millones en el mundo con algún dominio del idioma

El anuario de 2026 del Instituto Cervantes recoge que el volumen de aprendices de español ya supera los 24 millones

Instituto Cervantes en Tetuán, Marruecos. (Ideophagous/Wikimedia Commons)
Instituto Cervantes en Tetuán, Marruecos. (Ideophagous/Wikimedia Commons)
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La lengua española vive un momento de auge, pues en este 2026 su número de hablantes ha crecido en 10 millones, lo que supone un 1,5 % más que el año anterior. Alcanza así los 640 millones de personas con algún dominio de este idioma. Estos son los resultados que se desprenden del anuario El español en el mundo 2026, presentado este sábado por el Instituto Cervantes en el marco del simposio El español en China: evolución y nuevas dinámicas, que conmemora los 20 años de trayectoria del centro en la capital china.

En este país, de hecho, el español está experimentando una época dorada: China reúne aproximadamente 98.000 hablantes potenciales de español —18.497 con dominio nativo y 66.051 aprendices del idioma como lengua extranjera—, con un crecimiento constante de matriculaciones en los últimos años.

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Según los datos del Observatorio Global del Español, entre 2023 y 2025 han aumentado un 12,6 % las matrículas de alumnos de filología, optativas y cursos ELE (Español como Lengua Extranjera) en China. Los programas de este idioma se ofrecen en 31 ciudades y prácticamente en la totalidad de las universidad (un 98 %) ofertan estudios de filología hispánica.

El español como lengua en el mundo. (Instituto Cervantes/Europa Press)
El español como lengua en el mundo. (Instituto Cervantes/Europa Press)

El español crece como lengua de aprendizaje en lugares como China o África

La comunidad de hablantes de español con dominio nativo sigue siendo en la actualidad la tercera mayor del mundo, por detrás del chino mandarín y el hindi. De hecho, según los datos del informe del Instituto Cervantes, se han superado los 520 millones, a lo que se suman más de 95 millones de hablantes con destrezas limitadas, un 3,3 % más que el año pasado.

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Si nos fijamos únicamente en los países hispanohablantes, el número de personas que hablan español con dominio nativo es de 460 millones, mientras que los que tienen competencia o habilidades limitadas superan los 20 millones.

El anuario de 2026 destaca el aumento de la relevancia del español como lengua migratoria, con uno de cada diez hablantes nativos que reside en países no hispanohablantes. Fuera de los países hispánicos, la cifra de hablantes potenciales de español supera lo 137 millones, excluyendo a los aprendices. Además, Estados Unidos es el país del mundo en el que el español no es lengua oficial, nacional, general o vehicular en el que más hablantes potenciales de español hay.

El volumen de aprendices de español ya supera lo 24 millones y este se concentra en América, Europa y África, registrando en los dos últimos años un crecimiento de un 7 %, con la excepción de Brasil, donde la legislación educativa ha producido un descenso drástico de la oferta de español en las escuelas públicas, descendiendo un 46 % el número de aprendices entre 2021 y 2025.

Fachada del Instituto Cervantes en Madrid. (Mentxuwiki/Wikimedia Commons)
Fachada del Instituto Cervantes en Madrid. (Mentxuwiki/Wikimedia Commons)

En África, por el contrario, se observa un crecimiento notable en la comunidad hispanohablante. Tal y como señala el informe del Instituto Cervantes, esto se debe en gran medida al interés que suscita el aprendizaje de español en la enseñanza reglada, especialmente en países como Camerún, Costa de Marfil, Benín, Marruecos o Túnez.

El español es el segundo idioma con más porcentaje de páginas web

El anuario de 2026 recoge, además, que en la plataforma para aprender idiomas Duolingo, el español es la lengua elegida por 72 millones de usuarios, de los cuales dos tercios tienen el inglés como lengua oficial.

El Instituto Cervantes destaca que el porcentaje de páginas web con contenido en español es el segundo más alto del mundo, aunque existe una gran diferencia con respecto al inglés.

*Con información de Europa Press

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