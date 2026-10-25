Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense. (Montaje Infobae con imágenes de Wikipedia y Canva)

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La apertura de mercados suele asociarse con más comercio, inversión y crecimiento, pero Joseph Stiglitz cuestionó que la globalización reparta sus beneficios de forma automática entre toda la población. El economista estadounidense sostuvo que el proceso puede ampliar la desigualdad dentro de los países y entre economías con distinto nivel de desarrollo si no existen reglas e instituciones que compensen a quienes quedan en peor posición.

Stiglitz, galardonado en 2001 con el Nobel de Economía por sus estudios sobre cómo la información desigual afecta al funcionamiento de los mercados, expuso esta idea durante la presentación de su libro Making Globalization Work, publicado en 2006. En aquel acto, recogido por el blog del Banco Mundial, afirmó que “la globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”.

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El planteamiento parte de una distinción entre el crecimiento de la economía en su conjunto y el reparto de sus resultados. La reducción de barreras comerciales o la llegada de capital extranjero pueden generar riqueza, pero eso no determina por sí mismo qué grupos sociales, empresas o territorios reciben las ganancias. Tampoco garantiza que los sectores perjudicados cuenten con recursos suficientes para afrontar la pérdida de empleos, ingresos o actividad económica.

Los ganadores pueden obtener más ingresos sin que los perdedores sean compensados

El experto no rechazaba que la integración económica internacional produjera ganancias. Su crítica se centraba en que los beneficios que reciben algunos grupos no se trasladan necesariamente a quienes soportan los costes.

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Según explicó, los sectores favorecidos por la apertura comercial pueden obtener ingresos suficientes para compensar a quienes pierden empleo, capacidad de negociación o acceso a determinados mercados. Sin embargo, esa transferencia no suele producirse. En lugar de reforzar las políticas de protección, alertó, la globalización puede convertirse en un argumento para reducir garantías sociales de colectivos que ya se encuentran en una situación más vulnerable.

La cuestión afecta, por ejemplo, a trabajadores de industrias expuestas a la competencia exterior, pequeñas empresas que no disponen de recursos para adaptarse o economías que dependen de pocos productos. Si la transición se produce sin formación, empleo alternativo, prestaciones o inversión pública, una parte de la población puede quedar al margen de las ganancias que generan los intercambios internacionales.

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Los sindicatos piden a la gran banca que “reparta” los 26.000 millones de beneficios obtenidos con sus trabajadores.

La globalización como una corriente que puede arrastrar a los más débiles

Frente a la metáfora habitual de la marea que eleva todos los barcos, Joseph Stiglitz describió la globalización como una corriente capaz de destruir embarcaciones pequeñas que no están preparadas para resistirla.

Con esa imagen, el economista plantea que la globalización no ofrece las mismas oportunidades a todos: los países con infraestructuras, acceso al crédito, instituciones sólidas y capacidad tecnológica tienen más herramientas para aprovechar la apertura comercial. En cambio, las economías con mayor deuda, menor margen presupuestario o dependencia de materias primas pueden afrontar riesgos que no compensan con facilidad.

Stiglitz también cuestionó la idea de que el dinero fluye de forma natural desde los países ricos hacia los más pobres. Durante su intervención, señaló que parte de los recursos se mueve en sentido contrario y que muchos países en desarrollo soportan problemas de deuda y una exposición mayor a los riesgos financieros internacionales.

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Las reglas del comercio no benefician por igual a todos los países

Stiglitz también cuestionó cómo se elaboran las normas del comercio internacional. Consideraba que las negociaciones reflejan la posición de fuerza de los países que participan en ellas y no solo criterios de eficiencia económica.

El economista criticó los resultados de la Ronda Uruguay, concluida en 1994, por considerar que sus asimetrías, sobre todo en materia agrícola, perjudicaron a los países más pobres. Según su planteamiento, abrir mercados puede crear oportunidades para exportar, pero estas son limitadas si los productores compiten con economías que mantienen ayudas públicas o cuentan con mayor poder de negociación.

Stiglitz no proponía frenar la globalización, sino cambiar sus reglas

El autor de Making Globalization Work no planteaba que la globalización fuera necesariamente perjudicial. Defendía que puede beneficiar a países desarrollados y en desarrollo si existen reglas comerciales y financieras más equilibradas, instituciones transparentes y sistemas de protección para quienes asumen sus costes.

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También sostuvo que las políticas internacionales han facilitado más el traslado de dinero e inversiones entre países que el desplazamiento de trabajadores que buscan empleo. A su juicio, permitir una mayor movilidad laboral podría mejorar la asignación de empleo y reducir desigualdades entre economías.