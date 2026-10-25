En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.
La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.
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El asfalto del circuito se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.
Quién lidera la tabla de posiciones
El líder al momentode la clasificación está Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 365 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.
En la lista continúa George Russell. Abanderado con la escudería de Mercedes, el piloto británico alcanza los 242 puntos en la Competición de Pilotos.
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El podio lo cierra Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari. El británico registra 241 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.
La clasificación completa de la Fórmula 1
1.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 365
2.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 242
3.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 241
4.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 3
País: Netherlands
Puntos: 236
5.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 233
6.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 1
País: Great Britain
Puntos: 211
7.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 144
8.- Isack Hadjar
Escudería: Red Bull Racing
Número: 6
País: France
Puntos: 105
9.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 77
10.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 42
11.- Arvid Lindblad
Escudería: Racing Bulls
Número: 41
País: Great Britain
Puntos: 38
12.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 27
13.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 23
14.- Nico Hulkenberg
Escudería: Audi
Número: 27
País: Germany
Puntos: 13
15.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Audi
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 10
16.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 7
17.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 7
18.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 7
19.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 5
21.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 0
22.- Valtteri Bottas
Escudería: Cadillac
Número: 77
País: Finland
Puntos: 0
23.- Sergio Perez
Escudería: Cadillac
Número: 11
País: Mexico
Puntos: 0
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