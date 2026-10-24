La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.

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La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, organismo público dependiente de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que la suspensión de la obra sobre Federico García Lorca respondió a unas obras inaplazables y a criterios de seguridad, y ha rechazado que la decisión tuviera relación con el contenido político o ideológico del espectáculo.

La función de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, de la compañía Proyecto 43-2, estaba programada para este sábado 24 de octubre en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, dentro del ciclo VI Comunidad a Escena. La compañía denunció esta semana ante la Fiscalía de Valladolid que la cancelación podría vulnerar la libertad de creación artística y expresión.

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En un comunicado difundido este sábado, la Fundación Siglo ha afirmado que la sala está sometida a una intervención que afecta a las condiciones necesarias para acoger propuestas escénicas y de danza. Según el organismo, las obras también prevén la creación de camerinos y espacios de cambio que garanticen la intimidad de los artistas.

La Fundación defiende las obras

La entidad sostiene que los servicios técnicos del centro detectaron esas necesidades y las recogieron en un informe emitido el 31 de julio de 2026. La Fundación Siglo ha adjuntado imágenes del estado de la sala y ha afirmado que los trabajos resultan incompatibles con la representación que había contratado.

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“El organismo público rechaza de forma rotunda las afirmaciones que vinculan esta suspensión a razones ideológicas”, ha señalado en la nota. También ha lamentado lo que ha definido como una “instrumentalización partidista” de las obras y ha señalado que la intervención busca proteger la seguridad de quienes actúan en el recinto.

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la suspensión de la obra sobre Lorca y ofrece una fecha alternativa a la agrupación. (JCYL)

La Fundación ha explicado que optó por ejecutar los trabajos pese a la suspensión de la función. Ha añadido que ya devolvió el importe de las entradas vendidas y que inició el procedimiento de resolución del contrato con la correspondiente indemnización para la compañía.

El comunicado también precisa que las clases de la Escuela Profesional de Danza y del Conservatorio Profesional de Música se han mantenido en la Sala de Cámara. A juicio de la entidad, esas actividades no interfieren con las zonas afectadas ni requieren las mismas condiciones técnicas que un espectáculo abierto al público.

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Proyecto 43-2 había puesto en duda el argumento de las obras porque, según expuso el pasado 22 de octubre, la producción sobre Lorca fue la única retirada de la programación de la Sala Experimental. La agrupación teatral indicó que había vendido más del 70 % de las entradas y que propuso alternativas dentro del Centro Cultural Miguel Delibes.

La compañía cuestiona las alternativas ofrecidas

Entre las opciones planteadas figuraban la Sala de Cámara, la Sala Sinfónica y una nueva fecha durante noviembre o diciembre. La compañía sostuvo que esas posibilidades no prosperaron y que tampoco recibió información completa sobre el cronograma ni sobre todos los trámites administrativos de las obras.

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La denuncia también se apoya en la secuencia de fechas de la contratación. El acuerdo para la representación se formalizó el 20 de julio, mientras que el informe técnico citado por la Fundación Siglo tiene fecha del 31 de julio. Proyecto 43-2 solicitó que se aclare qué información tenía el organismo cuando cerró el contrato.

La compañía relacionó la cancelación con la política cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Vox. En su denuncia recordó unas declaraciones de su titular, Alberto Díaz Pico, quien el 20 de julio afirmó en las Cortes de Castilla y León que se habían acabado las subvenciones para obras que, a su juicio, sirvieran de “propaganda ideológica”.

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Vox está dispuesto a retirar candidaturas de circunscripciones a fin de propiciar una mayoría de derechas en la Cámara Alta.

La obra aborda la desaparición y el asesinato de Federico García Lorca, así como los crímenes cometidos durante el franquismo y las exhumaciones en el Barranco de Víznar, en Granada. El montaje recibió una ayuda de producción de la propia Junta de Castilla y León en 2024.

La Fundación Siglo ha asegurado que mantuvo varias reuniones para buscar una fórmula compatible con el calendario del centro. Según su versión, remitió el viernes una comunicación a Proyecto 43-2 y a la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León (ARTESA) para proponer el traslado de la función al 9 de enero, sin que hubiera recibido respuesta hasta el momento de emitir el comunicado.

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La compañía había anunciado que, pese a la cancelación en el centro público, el espectáculo se celebraría este sábado en la sala Al Norte a la Izquierda de Valladolid. La denuncia ante la Fiscalía de Valladolid continúa abierta a la espera de que se determine si existen elementos para investigar las causas de la suspensión.