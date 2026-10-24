España

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

La compañía Proyecto 43-2 llevó el caso ante la Fiscalía y cuestionó que no se suspendieran otros actos previstos en el Centro Cultural Miguel Delibes

Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.
Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.
Guardar

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, organismo público dependiente de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que la suspensión de la obra sobre Federico García Lorca respondió a unas obras inaplazables y a criterios de seguridad, y ha rechazado que la decisión tuviera relación con el contenido político o ideológico del espectáculo.

La función de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, de la compañía Proyecto 43-2, estaba programada para este sábado 24 de octubre en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, dentro del ciclo VI Comunidad a Escena. La compañía denunció esta semana ante la Fiscalía de Valladolid que la cancelación podría vulnerar la libertad de creación artística y expresión.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido este sábado, la Fundación Siglo ha afirmado que la sala está sometida a una intervención que afecta a las condiciones necesarias para acoger propuestas escénicas y de danza. Según el organismo, las obras también prevén la creación de camerinos y espacios de cambio que garanticen la intimidad de los artistas.

La Fundación defiende las obras

La entidad sostiene que los servicios técnicos del centro detectaron esas necesidades y las recogieron en un informe emitido el 31 de julio de 2026. La Fundación Siglo ha adjuntado imágenes del estado de la sala y ha afirmado que los trabajos resultan incompatibles con la representación que había contratado.

PUBLICIDAD

“El organismo público rechaza de forma rotunda las afirmaciones que vinculan esta suspensión a razones ideológicas”, ha señalado en la nota. También ha lamentado lo que ha definido como una “instrumentalización partidista” de las obras y ha señalado que la intervención busca proteger la seguridad de quienes actúan en el recinto.

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la suspensión de la obra sobre Lorca y ofrece una fecha alternativa a la agrupación. (JCYL)
La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la suspensión de la obra sobre Lorca y ofrece una fecha alternativa a la agrupación. (JCYL)

La Fundación ha explicado que optó por ejecutar los trabajos pese a la suspensión de la función. Ha añadido que ya devolvió el importe de las entradas vendidas y que inició el procedimiento de resolución del contrato con la correspondiente indemnización para la compañía.

El comunicado también precisa que las clases de la Escuela Profesional de Danza y del Conservatorio Profesional de Música se han mantenido en la Sala de Cámara. A juicio de la entidad, esas actividades no interfieren con las zonas afectadas ni requieren las mismas condiciones técnicas que un espectáculo abierto al público.

Proyecto 43-2 había puesto en duda el argumento de las obras porque, según expuso el pasado 22 de octubre, la producción sobre Lorca fue la única retirada de la programación de la Sala Experimental. La agrupación teatral indicó que había vendido más del 70 % de las entradas y que propuso alternativas dentro del Centro Cultural Miguel Delibes.

La compañía cuestiona las alternativas ofrecidas

Entre las opciones planteadas figuraban la Sala de Cámara, la Sala Sinfónica y una nueva fecha durante noviembre o diciembre. La compañía sostuvo que esas posibilidades no prosperaron y que tampoco recibió información completa sobre el cronograma ni sobre todos los trámites administrativos de las obras.

La denuncia también se apoya en la secuencia de fechas de la contratación. El acuerdo para la representación se formalizó el 20 de julio, mientras que el informe técnico citado por la Fundación Siglo tiene fecha del 31 de julio. Proyecto 43-2 solicitó que se aclare qué información tenía el organismo cuando cerró el contrato.

La compañía relacionó la cancelación con la política cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Vox. En su denuncia recordó unas declaraciones de su titular, Alberto Díaz Pico, quien el 20 de julio afirmó en las Cortes de Castilla y León que se habían acabado las subvenciones para obras que, a su juicio, sirvieran de “propaganda ideológica”.

Vox está dispuesto a retirar candidaturas de circunscripciones a fin de propiciar una mayoría de derechas en la Cámara Alta.

La obra aborda la desaparición y el asesinato de Federico García Lorca, así como los crímenes cometidos durante el franquismo y las exhumaciones en el Barranco de Víznar, en Granada. El montaje recibió una ayuda de producción de la propia Junta de Castilla y León en 2024.

La Fundación Siglo ha asegurado que mantuvo varias reuniones para buscar una fórmula compatible con el calendario del centro. Según su versión, remitió el viernes una comunicación a Proyecto 43-2 y a la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León (ARTESA) para proponer el traslado de la función al 9 de enero, sin que hubiera recibido respuesta hasta el momento de emitir el comunicado.

La compañía había anunciado que, pese a la cancelación en el centro público, el espectáculo se celebraría este sábado en la sala Al Norte a la Izquierda de Valladolid. La denuncia ante la Fiscalía de Valladolid continúa abierta a la espera de que se determine si existen elementos para investigar las causas de la suspensión.

Temas Relacionados

TeatroVoxCastilla y LeónCineCine EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

Solo necesitas un mechero para comprobar el sellado de los marcos y poder frenar la entrada de aire frío antes de que llegue el invierno

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Los estafadores se hacen pasar por gestores para obtener tarjetas y claves de sus víctimas

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Ni la sentadilla ni la elíptica: el ejercicio básico que protege tu rodilla si te duele al caminar o subir escaleras

Un especialista detalla cómo la elevación de pierna recta en el suelo reactiva el cuádriceps sin desgastar la articulación

Ni la sentadilla ni la elíptica: el ejercicio básico que protege tu rodilla si te duele al caminar o subir escaleras

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

La coalición de izquierdas ha presentado sus propuestas durante la manifestación convocada en Madrid por COESPE, con un coste estimado de 20.000 millones de euros anuales financiado con impuestos a grandes fortunas y empresas

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Así fue la competencia de patrullaje militar en Gales, la más exigente de la OTAN y con España: “Los soldados deben estar en su mejor forma para disuadir al adversario”

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona) tras reclamarle una vivienda

Sánchez lee un poema de Lorca en Granada y acusa a Feijóo y Abascal de plantear “una involución” con una “lista interminable de recortes”

ECONOMÍA

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”