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FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club azulgrana y el equipo blanco

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Un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid (Europa Press)
Un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid (Europa Press)

El FC Barcelona y el Real Madrid se preparan para protagonizar un nuevo Clásico con mucho más que el orgullo en juego. Los azulgranas afrontan la cita con la posibilidad de asestar un golpe decisivo en LaLiga: ganar les permitiría ampliar hasta los nueve puntos su ventaja sobre el conjunto blanco. Además, mantienen cinco puntos de distancia respecto al Atlético de Madrid, segundo clasificado.

Los de Hansi Flick buscarán dejar atrás la derrota frente al PSG en Champions League, la primera de la temporada, mientras que el equipo madridista llega con confianza gracias a su capacidad goleadora. Un triunfo blanco apretaría la lucha por el campeonato, mientras que una victoria azulgrana reforzaría su posición en lo más alto de la tabla.

En pocas líneas:

17:05 hsHoy

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

El exfutbolista atiende a ‘Infobae’ para poner sobre la mesa los puntos fuertes y débiles de cada uno

Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. (Reuters/Albert Gea)
Un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona. (Reuters/Albert Gea)

Duelo de titanes en este domingo. El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras, con el Camp Nou como escenario. Los pronósticos apuntan a que será el club azulgrana quien se alzará con la victoria y los ansiados tres puntos, pero el equipo blanco, abonado siempre a la épica, espera rascar puntos en la ciudad condal. Será una lucha entre los dos grandes de España, dos plantillas diferentes y dos partituras diseñadas para sintonías totalmente opuestas, pero con un mismo fin: ganar el partido.

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16:40 hsHoy

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

El portero belga es baja para el partido debido a una gripe

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (Europa Press)
El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (Europa Press)

El Real Madrid tendrá que afrontar el Clásico ante el FC Barcelona sin Thibaut Courtois. El guardameta belga, afectado por un proceso gripal, no ha conseguido recuperarse a tiempo y finalmente se quedará fuera del encuentro en el Camp Nou. Aunque durante la mañana del domingo todavía existía la posibilidad de que se incorporase a la expedición si mejoraba su estado físico, esa opción ha quedado descartada. Andriy Lunin asumirá la titularidad en la portería madridista en un partido marcado por la ausencia de uno de los habituales bajo palos.

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16:21 hsHoy

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

El partido más esperado de la temporada ha llegado, con dos equipos en situaciones completamente diferentes

Un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid (Europa Press)
Un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid (Europa Press)

Ha llegado el momento más esperado del año: el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Un duelo que puede decantar el transcurso de LaLiga, dado que si los azulgranas consiguen la victoria podrían escaparse en solitario con una ventaja respecto al eterno rival sería de nueve puntos. El segundo actualmente en la tabla es el Atlético de Madrid, de quien le distancian cinco puntos. La hegemonía azulgrana está cada vez más patente en la tabla. Los blancos llegan a la cita con una saca de goles bajo el brazo y la confianza disparada, mientras que los de Hansi Flick acuden al encuentro tras registrar una derrota ante el PSG en Champions, la primera de la temporada.

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16:18 hsHoy

¡¡Muy buenas tardes!! ¡Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este domingo llega el duelo más esperado de toda la temporada: FC Barcelona - Real Madrid. Un duelo de titanes que podría decantar la temporada o al menos perfilarla. Los azulgranas podrían conseguir una ventaja de nueve puntos ante el eterno rival, mientras los blancos podrían recortar distancias en la tabla.

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