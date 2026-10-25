FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid (Europa Press)

El FC Barcelona y el Real Madrid se preparan para protagonizar un nuevo Clásico con mucho más que el orgullo en juego. Los azulgranas afrontan la cita con la posibilidad de asestar un golpe decisivo en LaLiga: ganar les permitiría ampliar hasta los nueve puntos su ventaja sobre el conjunto blanco. Además, mantienen cinco puntos de distancia respecto al Atlético de Madrid, segundo clasificado.

Los de Hansi Flick buscarán dejar atrás la derrota frente al PSG en Champions League, la primera de la temporada, mientras que el equipo madridista llega con confianza gracias a su capacidad goleadora. Un triunfo blanco apretaría la lucha por el campeonato, mientras que una victoria azulgrana reforzaría su posición en lo más alto de la tabla.