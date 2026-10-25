Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 40 heridos y la mitad son de gravedad

El choque en Fogars de Montclús (Barcelona) entre un turismo y un autobús ha dejado al menos 40 heridos, 20 de ellos graves, en la carretera BV-5114. Tras la colisión, el vehículo más grande acabó cayendo por terraplén de 20 metros y provocó la movilización de los servicios de emergencia, que han desplegado un operativo terrestre y aéreo tras el cierre de la vía, según ha comunicado el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación” Bernardos señaló que retrasar la edad de jubilación es la principal vía para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos