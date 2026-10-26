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Yola Berrocal se rapa la cabeza, Asraf Beno se queda sin barba y Víctor Janeiro sin cejas: los cambios más radicales de ‘Supervivientes All Stars’

La ‘mesa de las tentaciones’ ha puesto a prueba a las leyendas del concurso, que han aceptado sacrificar sus señas de identidad a cambio de sus platos favoritos

Rosa Benito le ha cortado el pelo a Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)
Rosa Benito le ha cortado el pelo a Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)
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La supervivencia en Honduras no solo exige resistir el hambre, las inclemencias del tiempo y las duras condiciones de los Cayos Cochinos. En Supervivientes All Stars, las leyendas también han tenido que enfrentarse a una prueba capaz de poner en jaque su imagen más reconocible: renunciar a sus rasgos más característicos para disfrutar de los manjares con los que llevan semanas soñando.

La nueva mesa de las tentaciones ha dejado una sucesión de transformaciones que ha provocado sorpresa entre los concursantes, desde el cambio de color de pelo de Ivana Icardi hasta el rapado integral de Yola Berrocal.

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La recompensa, sin embargo, no se limitaba a llenar el estómago. Algunos de los participantes también han podido acercarse a sus familiares o recibir noticias del exterior, una oportunidad especialmente tentadora después de tantos días aislados. Con la peluquería ‘Rosapepi’, dirigida por Rosa Benito, convertida en uno de los escenarios más temidos de la experiencia, las leyendas han tenido que decidir hasta dónde estaban dispuestas a llegar para conseguir lo que más deseaban.

Rosa Benito le ha cortado el pelo a Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)
Rosa Benito le ha cortado el pelo a Yola Berrocal en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)

Omar Sánchez se sacrifica por una lasaña

Uno de los primeros en sentarse en la improvisada peluquería ha sido Omar Sánchez. El canario ha aceptado modificar tanto su barba como su pelo para poder disfrutar de una lasaña de carne y verduras, un premio difícil de rechazar después de tantas semanas de escasez alimentaria. El resultado ha sido una imagen muy distinta de la habitual, con media barba y parte de la cabeza rapadas.

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Omar ha dejado su corte de pelo a medias a cambio de comida. (Mediaset)
Omar ha dejado su corte de pelo a medias a cambio de comida. (Mediaset)

La tentación incluía, además, otras recompensas, como un plato de calamares de su abuela o la posibilidad de recibir un vídeo personal. Pero Omar también ha tenido que asumir una condición añadida: vestir un tanga hasta la gala del jueves. Un precio considerable para saciar el apetito y disfrutar de un contacto con el exterior que los concursantes echan especialmente de menos.

Ivana Icardi también ha sorprendido con una transformación que cambia por completo su aspecto. La concursante ha dejado atrás su característica melena rubia para teñirse de moreno y cortarse el pelo a media melena. Un cambio de imagen que ha alterado uno de sus rasgos más reconocibles y que ha aceptado a cambio de disfrutar de su comida favorita.

Ivanna Icardi ha dejao atrás el tinte rubio 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)
Ivanna Icardi ha dejado atrás el tinte rubio 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)

A la recompensa gastronómica se ha sumado también una oportunidad de comunicación con el exterior. En un concurso en el que el aislamiento pesa tanto como el hambre, la posibilidad de saber de los suyos puede convertirse en un incentivo tan poderoso como cualquier banquete.

Asraf Beno ha protagonizado otro de los cambios más llamativos de la jornada. El concursante ha dicho adiós a su barba, se ha depilado y ha renunciado a parte de sus característicos rizos para lucir una cresta. Todo por un enorme kebab y una conversación en directo con Isa Pantoja.

Asraf Beno ha terminado con una cresta tras su sesión de peluquería en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)
Asraf Beno ha terminado con una cresta tras su sesión de peluquería en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)

Víctor Janeiro también ha aceptado alterar su imagen para conseguir comida. En su caso, la prueba ha incluido raparse las dos cejas y vestirse con un taparrabos. Un sacrificio que demuestra hasta qué punto las tentaciones pueden hacer tambalearse las convicciones de los participantes cuando llevan semanas pasando hambre.

Víctor Janeiro se ha despedido de las cejas a cambio de una buena cena 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)
Víctor Janeiro se ha despedido de las cejas a cambio de una buena cena 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset)

Pero si ha habido una transformación capaz de acaparar todas las miradas, ha sido la de Yola Berrocal. La concursante ha aceptado raparse por completo para conseguir una tarta de chocolate y un plato de chorizos. La decisión no ha sido sencilla: Yola ha roto a llorar mientras hablaba con su hermano y se despedía de su saco personal, en el que guardaba sus pertenencias.

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