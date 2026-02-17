La anguila europea, cada vez más cerca del punto de no retorno por la sobrepesca: ¿es posible salvar a la especie de la extinción?

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

Este martes, en el Comité de Flora y Fauna, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) va a proponer a las comunidades autónomas declarar a la anguila especie “en peligro de extinción” dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

La medida busca frenar el declive y garantizar la recuperación de una de las especies más amenazadas del mundo —se encuentra catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “en peligro crítico de extinción”, el nivel más elevado antes de su desaparición en estado silvestre—. Sin embargo, el gran valor para la pesca y la alta cocina de la angula (la cría de la anguila) ha provocado que, tanto en esta ocasión como en anteriores, la intención del Miteco no haya sido vista con buenos ojos por algunas instituciones y sectores.

Declarar a la anguila “en peligro de extinción” implicaría prohibir su pesca, una actividad que, pese a los cupos y las restricciones, continúa constituyendo gran parte del beneficio económico de algunas cofradías. Esto, sin embargo, resulta necesario según el Miteco, que apunta a la sobrepesca como una de las amenazas más grandes a las que se enfrenta la especie en la actualidad.

“A nuestras costas llegan menos del 10% de las angulas que recibíamos hace apenas unas décadas. La situación es sencillamente insostenible”, señala Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, en una campaña difundida la pasada semana con el objetivo de concienciar sobre esta cuestión. En ella, varios chefs españoles de la organización de cocineros Euro-Toques España muestran su compromiso con la sostenibilidad y la defensa de la especie bajo el lema ‘Angulas, no, gracias’.

Imagen de archivo de angulas a la venta. (Europa Press)

La anguila está fuera de sus límites biológicos de seguridad

“Es un acto de responsabilidad para impedir que este tesoro único de nuestra biodiversidad desaparezca para siempre, porque la supervivencia de la angula no tiene precio”, añadía la ministra en dicha campaña del Miteco.

La puesta en marcha de esta medida no es injustificada. Criterios científicos y recomendaciones de organismos internacionales avalan el serio declive que sufre la anguila europea. En su ficha de la Lista Roja, la UICN señala diversas amenazas naturales y antropogénicas a las que se enfrenta la especie: “Las barreras de migración, el cambio climático, la pérdida/degradación del hábitat, las especies invasoras, el parasitismo, la contaminación, la depredación y la explotación insostenible”.

Diversas organizaciones ambientalistas han apoyado la decisión del Miteco para proteger la especie, como es el caso de WWF, que ha denunciado recientemente que la anguila se encuentra fuera de sus límites biológicos de seguridad: “La situación es crítica y cada temporada perdida acerca la especie a un punto de no retorno”, ha afirmado el secretario general de la organización Juan Carlos del Olmo.

María Ángeles García de Alcaraz, ambientóloga y técnica de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), ha recordado a Infobae que la anguila europea “está mucho más amenazada que otras especies que son comúnmente más conocidas”, como es el caso del lince ibérico. Pese a ello, los esfuerzos por su recuperación no son los mismos en nuestro país.

Ejemplar de anguila europea. (jujurenoult/Wikimedia Commons)

Ambas organizaciones —que a mediados del pasado mes de enero llevaron a cabo el marcaje y liberación de 70 anguilas dentro del proyecto GePescArt-2, que ha permitido marcar más de 1.011 ejemplares en el Mar Menor y los humedales del sur de Alicante con el objetivo de conocer aspectos importantes del ciclo de vida de esta misteriosa especie— apuntan a que, para salvar a la anguila, es necesaria una estrategia integral y transversal.

Tras su nacimiento en el mar de los Sargazos, en el océano Atlántico, las larvas de la anguila europea realizan un viaje de 6.000 kilómetros hasta las costas europeas, donde se transforman en angulas. García de Alcaraz explica que buena parte de su vida la pasa en ramblas, canales y ríos, donde llevará a cabo su proceso de maduración. Una vez se convierten en anguilas y deben reproducirse, regresan al mar de los Sargazos. Por tanto, resulta clave que esta especie tan longeva encuentre “unos ecosistemas y un hábitat de calidad” en nuestro país “donde pueda crecer, aumentar su tamaño y alimentarse para después iniciar su migración al cabo de los 13 o 15 años de edad”. Solo así, cuidando de estos entornos naturales, la anguila podrá volver con éxito al lugar en el que nació, reproducirse y morir tras dejar descendencia.

En este sentido, el trabajo debe venir tanto de las comunidades autónomas como de las confederaciones hidrográficas. Por un lado, las primeras deben establecer planes de gestión; el problema se encuentra, según apunta García de Alcaraz, en que, al menos en su zona de estudio (la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia), estos hay que actualizarlos: “Los datos son de hace tiempo. En el caso de la Región de Murcia, se tiene en cuenta una población de anguila, pero no otra. La especie se encuentra tanto en el río Segura como en los cauces que desembocan en el mar Menor, no solo en el mar Menor. Entonces, el plan de gestión tiene que abarcar todos estos espacios”.

Por otro lado, las confederaciones hidrográficas, según apunta la ambientóloga, tienen también “un papel muy importante”, ya que estas actúan a nivel de cuenca, que puede abarcar varias comunidades autónomas. Establecer planes de gestión también a nivel de cuenca y confederación “es la forma de conseguir la máxima protección para la especie”.

Anguila. (ANSE/Europa Press)

La técnica de ANSE señala a Infobae que, mientras que la migración de la anguila suele hacerse entre los meses de noviembre a febrero o marzo, “nos estamos dando cuenta de que está saliendo más tarde” hacia el mar de los Sargazos. “Tenemos datos de anguilas que están iniciando su proceso de migración casi en abril”. En este sentido, es necesario evaluar los efectos del cambio climático en esta cuestión: “cómo puede afectar a la calidad del agua, la temperatura, las corrientes marinas...”.

Para salvar la anguila no solo hay que prohibir su pesca

Desde WWF apuntan a que algunos de los pilares para conseguir la recuperación de la anguila europea son “la prohibición de su pesca, el control del tráfico ilegal y la demolición de obstáculos en los cursos bajos de los ríos” con el objetivo de facilitar que puedan hacer su migración.

La organización ambientalista también se centra, como García de Alcaraz, en la importancia de restaurar el hábitat de la especie, “con prioridad en la recuperación de humedales costeros”. “Los planes hidrológicos deben garantizar los caudales y la calidad del agua necesarios, identificar y eliminar puntos negros de mortalidad no natural, y reconocer como zonas protegidas las aguas de transición y las áreas de entrada en desembocaduras“.

Además, WWF pide “reforzar la protección internacional en el marco de CITES ante el fraude del etiquetado entre especies, intensificar el control de especies exóticas invasoras que dañan a la anguila (como el cangrejo azul y el siluro) y poner en marcha campañas de sensibilización y educación para reducir la demanda de consumo”.

El Miteco ya intentó declarar la anguila “en peligro de extinción”

La anguila europea fue declarada “en peligro crítico de extinción” por la UICN en 2008. Han pasado 18 años desde entonces y, pese a este grave nivel de amenaza, la angula continúa siendo pescada en buena parte de Europa. También pese a los estudios científicos que durante años han alertado sobre el riesgo de continuar con esta tendencia.

Ejemplares de anguila europea. (CSIC/Europa Press)

En 2021, por ejemplo, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) recomendó “cero capturas” de la especie, es decir, cerrar completamente las pesquerías europeas para todas las temporadas de pesca, tanto comercial como de recreo, en todos los hábitats potenciales y estadios de vida, incluyendo las capturas para repoblación y acuicultura.

Entonces, si se encuentra en peligro crítico de extinción a nivel global y diversos organismos científicos han explicado la seria amenaza sobre la supervivencia de la anguila, ¿por qué no se llevan a cabo más restricciones?, ¿por qué no se ha prohibido ya su pesca y se ha aumentado el nivel de vulnerabilidad de la especie en España?

“La propia escasez de la especie, combinada con el deseo humano de consumir productos exclusivos, genera una espiral de extinción que promueve que la anguila pueda pescarse y ser comercializada hasta su desaparición definitiva”, señaló la Estación Biológica de Doñana del Centro Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC) en un estudio publicado en la revista Conservation Letters. El factor económico y la falta de concienciación juegan un papel importante en esta cuestión.

El MITECO ya ha intentado en dos ocasiones anteriores que se lleve a cabo su propuesta. En 2020 solicitó al Comité Científico un dictamen que resultó favorable para la designación de la anguila europea como “en peligro de extinción”, tras constatar que la especie se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad y mantiene una tendencia regresiva desde las décadas de 1970 y 1980. Tanto el ICES como la UICN reforzaron esta conclusión con nueva información.

En marzo de 2024, el Comité Científico actualizó su valoración y mantuvo su recomendación. Sin embargo, cuando fue el turno de tomar una decisión por parte de las comunidades autónomas, no se obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobada.

Angulas. (Tamorlan/Wikimedia Commons)

Galicia, Asturias, Cantabria y Murcia se oponen a la propuesta

El MITECO vuelva a intentarlo este martes 17 de febrero, ya que, para llevarse a cabo la medida, se requiere la cooperación y el diálogo con las comunidades autónomas. Sin embargo, ya son varias las que, tras conocerse la propuesta del Ministerio de Aagesen, han mostrado su rechazo e intención de votar en contra de la declaración de la anguila como “en peligro de extinción”.

Es el caso de Galicia, el Principado de Asturias y Cantabria, que defienden, por ejemplo, los esfuerzos de adaptación a unas exigencias normativas cada vez más restrictivas o la gestión por parte de la comunidad, que señalan que se hace de forma razonable y sostenible.

“‘No se puede proteger una especie penalizando precisamente a las comunidades que han aplicado modelos de gestión rigurosos con control del esfuerzo pesquero, seguimiento científico y resultados contrastados’, y demonizar un modelo que funciona”, apuntan desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria. “La protección de la anguila no puede convertirse en una coartada para imponer prohibiciones generalizadas que no distinguen entre territorios ni reconocen el trabajo bien hecho”.

También la Región de Murcia, el pasado sábado, mostró su intención de votar en contra de la iniciativa, alegando la falta de “todos los estudios científicos que la avalen“: ”No se puede adoptar una decisión generalizada de máxima protección sin aportar la totalidad de estudios sobre la situación real de la especie y sin valorar los resultados de los modelos de gestión ya implantados”.

Algunas de estas comunidades autónomas también señalan que existen embarcaciones que dependen exclusivamente de la anguila o que la medida carece de sentido si en el resto de la Unión Europea se sigue explotando la pesca de la angula, lo que supondría una “clara desventaja competitiva”, apuntaba la conselleira do Mar de Galicia, Marta Villaverde.

Varios ejemplares de anguila europea. (Dmitriy Konstantinov/Wikimedia Commons)

“El Ejecutivo autonómico considera incoherente que un país adopte de forma unilateral la prohibición de la captura de esta especie mientras que otros limítrofes, como Francia o Portugal, con volúmenes de captura superiores, no lo hagan”, señaló en un comunicado el Principado de Asturias, que, además, apuntó que la declaración que propone el MITECO “supondría desmantelar una actividad tradicional completamente intervenida y abrir la puerta al incremento del furtivismo, que sí representa una amenaza real para la especie”.

Mientras que tanto en España como a nivel global continúa siendo debate la prohibición de pescar una especie en peligro crítico de extinción, la anguila europea nada hacia su desaparición definitiva. Casos anteriores sirven de ejemplo para demostrar que, en múltiples ocasiones, las actuaciones del ser humano para proteger y recuperar una especie llegan demasiado tarde, como ocurrió con el tigre de Tasmania o el pez sierra chino.

Salvar la anguila europea todavía es posible, aunque para ello es necesario que las instituciones remen en la misma dirección. De lo contrario, quizá en un futuro no muy lejano, la anguila pase a formar parte de la funesta lista negra de extinciones de la que ya forman parte especies como el dodo, la paloma migratoria o el bucardo.