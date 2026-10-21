España

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

El entorno de la exalcaldesa y candidata por el Frente Amplio para el 29N denuncia que la totalidad de la entrevista en la embajada estadounidense se centró en este asunto

Imagen de archivo de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a otros activistas antes de que zarpara la Global Sumud Flotilla. (REUTERS/Bruna Casas)
Imagen de archivo de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a otros activistas antes de que zarpara la Global Sumud Flotilla. (REUTERS/Bruna Casas)
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Estados Unidos ha vetado la entrada en su territorio a Ada Colau y le ha impedido viajar a Puerto Rico para asistir al encuentro municipalista Ciudades Valientes, previsto para el 3 y 4 de noviembre. Fuentes de su entorno han vinculado la decisión con su activismo propalestino.

Desde el equipo de la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio han confirmado la decisión a la agencia EFE, adelantada en la mañana de este miércoles por elDiario.es. La denegación definitiva ha alegado que Colau no podía viajar ante la “sospecha de que quiere migrar ilegalmente al país”, según han asegurado las mismas fuentes. Su entorno calificó esa justificación de “obviedad” y sostuvo que la exalcaldesa fue vetada por su activismo y por “motivos ideológicos”.

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La administración de Donald Trump aprobó la autorización digital ESTA para el resto de la comitiva, pero no para la exalcaldesa. Se trata de un permiso necesario para viajar a Puerto Rico, que mantiene el estatus de estado libre asociado a Estados Unidos.

La exalcaldesa de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional (AN) para denunciar a Israel por cometer presuntos "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al retener en aguas internacionales a los miembros de la flota que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

A la candidata se le sugirió acudir a una entrevista personal en la embajada si quería que se revisara la decisión y Colau acudió a la embajada hace 15 días. Las fuentes consultadas por la agencia han asegurado que “la totalidad de la entrevista versó sobre la Global Sumud Flotilla y su activismo propalestino, con mucha insistencia sobre los tres días retenida en Israel”.

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Colau fue deportada tras ser detenida en aguas internacionales

El pasado 1 de octubre de 2025, el barco en el que viajaba Colau fue retenido ilegalmente en aguas internacionales junto al resto de miembros de la flota, entre ellos el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza durante el bloqueo fronterizo israelí.

Colau alegó que varios de sus compañeros sufrieron malos tratos por parte de las autoridades israelíes y fue deportada a España después de permanecer tres días en suelo hebreo. El activista palestino-español Saif Abukeshek, residente en Barcelona, y el activista brasileño Thiago Ávila también estuvieron retenidos. A raíz de este incidente y otras detenciones similares en los posteriores intentos, el 5 de mayo de este mismo año, la exalcaldesa acudió a la Audiencia Nacional para denunciar a Israel por cometer “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

En 2024, la alcaldesa se desplazó junto al eurodiputado Jaume Asens y una delegación internacional hasta los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania para “investigar violaciones de derechos humanos”. Allí fue atacada por el ejército israelí con disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno, según denunció en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Noticia con información de EFE

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