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Un estudio vincula dosis altas de vitamina D con mejoras cognitivas en adultos mayores con problemas de sueño y memoria

La vitamina D se relaciona con la atención, razonamiento, memoria y lenguaje, además de ayudar al cuerpo a absorber calcio

Vista desde atrás de una persona de cabello cano sentada en un sillón que sostiene un libro abierto frente a una ventana.
La vitamina D está involucrada en temas como la memoria o el lenguaje, factores clave a la hora de que la longevidad mejore. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tomar vitamina D en dosis altas podría mejorar la memoria y las capacidades cognitivas en personas mayores con problemas de sueño, según un nuevo estudio de la Universidad Emory, en Atlanta. Haciendo así que la longevidad en los mayores tenga más posibilidades de construirse de una manera sana y fuerte. Los participantes que consumieron una cantidad determinada de vitamina obtuvieron puntuaciones más de un 13% superiores en un test de memoria, frente a quienes no tomaron el suplemento.

La investigación, publicada en la revista Sleep Medicine, analizó a 54 adultos con deterioro cognitivo leve y trastornos del sueño, dos condiciones frecuentes en las primeras etapas de enfermedades como el alzhéimer. Los científicos usaron la Escala de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), una prueba estándar para medir memoria, atención y lenguaje, y no hallaron el mismo efecto con dosis inferiores a 5.000 UI al día. Tampoco encontraron diferencias entre la vitamina D2, de origen vegetal, y la D3, que el cuerpo produce tras la exposición solar.

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Una dosis muy por encima de lo que recomienda Sanidad en España

Una mujer con abrigo, gorro y guantes sentada en un banco de madera en un parque soleado rodeada de árboles sin hojas.
Una mujer descansa en un banco de madera de un parque durante el invierno para recibir luz solar y sintetizar vitamina D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 5.000 UI diarios usados en el estudio superan ampliamente las dosis que recomienda el Ministerio de Sanidad en casos de déficit confirmado de vitamina D, que oscilan entre 400 y 2.000 UI al día. El organismo desaconseja la suplementación sin indicación médica y alertó recientemente sobre los riesgos de un consumo excesivo, tras un episodio en Baleares que dejó 16 personas hospitalizadas por intoxicación.

Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra respaldan esa cautela frente al déficit de vitamina D. La doctora Ana Hernández Moreno, responsable del Área de Nutrición del centro, explica que tomar este suplemento sin necesidad real no aporta beneficios y puede provocar efectos adversos. En Europa, entre el 30% y el 50% de la población tiene niveles insuficientes de vitamina D, incluso en países soleados como España, por factores como el uso de protector solar y el tiempo que se pasa en interiores.

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Cápsula con texto Vitamina D en una mitad amarilla y salmón, huevo, un vaso de leche, carne y hongos en su mitad transparente sobre fondo blanco.
Una cápsula amarilla con la inscripción de vitamina D contiene en su interior alimentos como salmón, huevo, carne, leche y hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal del estudio de Emory, Victoria Pak, señaló que la fase en la que aparecen los primeros síntomas de deterioro cognitivo junto a trastornos del sueño podría ser “un período crítico para la intervención” y preservar así la salud cerebral. Los investigadores advierten que se trata de un hallazgo preliminar, con una muestra reducida, que no demuestra una relación de causa y efecto ni respalda la suplementación con vitamina D como medida preventiva en la población general.

La vitamina D también se relaciona con la calidad del sueño en adultos mayores

El vínculo entre vitamina D y sueño cuenta con respaldo científico previo. Un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Sleep Medicine, que analizó a más de 3.000 hombres mayores de 68 años dentro del proyecto MrOS Sleep Study, encontró que los niveles bajos de esta vitamina se asociaban con una mayor probabilidad de dormir menos de cinco horas por noche y con una peor eficiencia del sueño. Los participantes con las concentraciones más bajas del nutriente presentaron más del doble de probabilidades de tener un sueño corto frente a quienes registraban los niveles más altos.

Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

Una revisión sistemática con metaanálisis, publicada en la revista Nutrients, reforzó esa relación al observar que la suplementación con vitamina D produjo una mejora estadísticamente significativa en la calidad del sueño medida con el índice de Pittsburgh, en comparación con placebo. Los propios autores de ese trabajo pidieron cautela, dado el número limitado de ensayos clínicos disponibles y el tamaño reducido de las muestras analizadas hasta el momento.

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