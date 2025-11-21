Cuál es el verdadero riesgo de consumir demasiado atún en lata, según un nutricionista: “El mercurio puede generar daños en el sistema nervioso”

Superar la ingesta recomendada de mercurio por el consumo de atún en lata puede dañar la salud (Montaje Infobae / @saulnutri)

El atún en lata es uno de los alimentos más recurrentes cuando tenemos poco tiempo para cocinar y necesitamos algo rápido. Para unos macarrones poco elaborados, para fajitas, para ensaladas... este alimento nos salva muchas veces por su versatilidad y su sabor, aunque no se trata de un producto inocuo para la salud.

Sobre el atún en lata se ha hablado mucho en los últimos años al descubrirse los efectos negativos que puede tener para la salud en el largo plazo si se consume en grandes cantidades. ¿Hasta qué punto es real este peligro o en qué consiste este riesgo? La respuesta está en su elevado contenido de mercurio.

Saúl Sánchez es nutricionista y alerta que este metal es “un tóxico que se puede acumular en el organismo y que genera daños tanto en el sistema cognitivo o nervioso”. Además, la acumulación de mercurio en nuestro cuerpo afecta a varios órganos, como pueden los riñones o el hígado, aclara el experto en una publicación en sus redes sociales (@saulnutri). La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) añade que una ingesta elevada de mercurio provoca un aumento de peso, así como un perjuicio al sistema inmunitario y sistemas reproductores y de desarrollo.

Lata de atún en conserva (Nikita Gordienko/Shutterstock)

Cuánto atún se puede comer a la semana

A pesar de su contenido en mercurio, el atún aporta múltiples beneficios para la salud si se consume de forma moderada y se le ofrece un lugar equilibrada dentro de una dieta variada. Para ello, es importante definir cuál es la cantidad máxima tolerable de mercurio que se puede consumir a la semana.

En 2012, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) actualizó la ingesta semanal tolerable de metilmercurio, un derivado del mercurio presente en el atún en lata, en 1,3 microgramos por kilogramo de peso corporal. Por tanto, una persona que pese unos setenta kilos podría consumir hasta unos 91 microgramos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los tipos de atún concentran la misma cantidad de mercurio. “El de aleta amarilla es el que menos cantidad tiene, aportando aproximadamente unos 20 microgramos por lata. Si nos vamos al atún claro, que es el más extendido, aquí la dosis asciende a 35 o 40 microgramos por lata. Y el atún rojo sería el que tiene una concentración más elevada, pudiendo llegar a los 50 microgramos”, explica Sánchez.

La conclusión del nutricionista es que el cuerpo podría tolerar en torno a tres latas de atún a la semana, “que vienen a su poner 250 gramos de pescado”. Sin embargo, esto varía según el producto y es importante tener en cuenta a la hora de comprarlo.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Quiénes no deben comer atún en lata

El consumo de atún en lata se vuelve más perjudicial para unos grupos de población concretos, pues “pueden ser más sensibles al tóxico y, por lo tanto, desarrollar mayores efectos secundarios”. Es el caso de las mujeres embarazadas y de los niños menores de tres años, que deben tener más precaución y evitar consumir este producto.

En el caso de los niños de entre tres y 12 años, la AESAN recomienda limitar el atún en lata a 50 gramos a la semana o 100gr en dos semanas. Al mismo tiempo, no se debe consumir ningún otro de los pescados de esta categoría en la misma semana.