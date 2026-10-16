Receta de crema de castañas: el mejor acompañante para los platos de carne de caza

La salsa de castañas se puede utilizar como acompañante en carnes con mucho sabor como la de jabalí o corzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño llega con un aroma inconfundible a castañas asadas, pero hay una forma aún más sedosa de disfrutarlas. El puré de castañas transforma este fruto típico de la temporada en una crema untuosa con la que acompañar todo tipo de platos, pero si son carnes con mucho sabor, como la de caza, mucho mejor.

Esta receta recupera una elaboración tradicional de la cocina de otoño e invierno. Las castañas, protagonistas de los meses fríos en España, se cocinan con leche y mantequilla para lograr un acompañamiento que realza carnes de caza y aves. Convirtiéndolos en una opción dulce para los más

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Receta de puré de castañas de acompañamiento

Este puré de castañas es una guarnición cremosa elaborada a partir de castañas cocidas, peladas y trituradas con leche y mantequilla. La técnica clave consiste en una doble cocción: primero en agua para ablandar y facilitar el pelado, después en leche para que el fruto absorba cremosidad antes de triturarlo. El resultado es una textura suave, similar a la de un puré de patata, pero con el sabor dulzón característico de la castaña.

Un puñado de castañas (AdobeStock)

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 45 minutos . Preparación: 15 minutos. Cocción: 40 minutos (incluye la cocción en agua y en leche, que se solapan en parte del proceso).



Ingredientes

500 g de castañas

400 ml de leche

25 g de mantequilla

Sal

Agua

Cómo hacer puré de castañas, paso a paso

Ingredientes de la salsa de crema de castañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calienta abundante agua en un cazo hasta que rompa a hervir.

Mientras el agua se calienta, haz un pequeño corte en forma de cruz en la piel de cada castaña. Este paso es clave para pelarlas con facilidad después.

Introduce las castañas en el agua hirviendo. Cuécelas a fuego medio durante 20 minutos, hasta que estén tiernas.

Escúrrelas y deja que templen un poco antes de manipularlas.

Retira con cuidado la cáscara dura y la piel interior de cada castaña.

Coloca las castañas peladas en una cazuela limpia y cúbrelas con la leche.

Cocina a fuego suave durante 20 minutos . Remueve de vez en cuando para que no se peguen al fondo.

Pasa las castañas a un vaso batidor junto con la mitad de la leche de cocción.

Tritura hasta conseguir un puré suave y homogéneo.

Incorpora la mantequilla y sigue triturando hasta que quede totalmente integrada.

Ajusta el punto de sal a tu gusto.

Si buscas una textura aterciopelada, pasa el puré por un tamiz o colador antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 220 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 35 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El puré de castañas se conserva en la nevera hasta 3 días, en un recipiente hermético. Al enfriarse tiende a espesar, así que para recuperar su cremosidad original, recaliéntalo a fuego bajo añadiendo un poco de leche caliente. También puedes congelarlo hasta 2 meses; descongélalo en la nevera antes de calentarlo.

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