Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

Ilia Topuria. (Amber Searls/Imagn Images)

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Ilia Topuria ha elegido Georgia, la tierra de sus padres, para pasar unos días con familiares y amigos y seguir preparando su vuelta. Allí ha compartido imágenes en las que trabaja el golpeo con manoplas y un mensaje que ha ilusionado a sus seguidores: “Dios conoce tus batallas. Tu corazón conoce tu fuerza. El trabajo hace el resto. Sé un guerrero”.

Han pasado cuatro meses desde aquella noche en la Casa Blanca. Justin Gaethje derrotó al hispanogeorgiano en el combate estelar del UFC Freedom 250, le quitó el cinturón de peso ligero y le arrebató el invicto (17-1).

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Al final del carrusel de fotos, Topuria dejó otra frase: “No olvides la promesa que te hiciste aquella noche”. Eso sí, no ha desvelado quién será su próximo rival ni cuándo volverá a competir.

Ilia Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca. (Europa Press)

Una decisión que se tomó en la esquina

Esa noche tuvo un momento que ahora ha salido a la luz. La UFC ha difundido imágenes inéditas en las que se ve cómo Aleksandre, hermano mayor de Ilia y miembro de su equipo, decidió al acabar el cuarto asalto que no había que seguir.

Ilia había reconocido en el descanso anterior que apenas veía, pero quería continuar. El árbitro, Marc Goddard, respaldó a Aleksandre: “Aleks, gracias, hermano. Buena decisión”.

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El luchador Ilia Topuria (EFE)

¿Cuándo y contra quién?

Todavía no hay fecha. Las previsiones apuntan a un regreso a finales del primer trimestre o principios del segundo de 2027, con la idea de pelear directamente por el cinturón, lo tenga quien lo tenga.

La revancha con Gaethje no está clara. El campeón, de 37 años, se está planteando su futuro, la retirada es una de las opciones y no espera volver a pelear antes de que acabe 2026. Jesús Gallo, preparador de Topuria, sostiene que la UFC “tiene y debe escuchar a Ilia si pide la revancha”.

Según Gallo, Gaethje dice que Ilia tiene que bajar a 145 libras para no repetir “esa pesadilla”, algo que el preparador lee como una estrategia: dejar dudas para que le pongan sobre la mesa una oferta que no puedan rechazar.

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Si Gaethje sigue adelante, el propio campeón ha avisado de que su rival sería Arman Tsarukyan, que se ha colocado como principal aspirante tras su victoria en UFC 331.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Paddy Pimblett pide a Topuria primero

El otro nombre que suena con fuerza es Paddy Pimblett, que llega tras vencer con contundencia a Benoit Saint Denis. Su rivalidad con Topuria viene de 2021 y “The Baddy” ha ido un paso más allá: quiere una temporada de The Ultimate Fighter con los dos como entrenadores.

“Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas. No sabría dónde mirar, qué decir. Lo tendría sintiéndose incómodo constantemente”, dijo en su canal de YouTube. En una entrevista con Kolos MMA aseguró que lo sacaría tanto de quicio que le ganaría “igual de rápido que McGregor a Aldo”.

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La idea ha llegado hasta Dana White, que respondió tras UFC 332: “Me encanta la idea, pero hay muchos factores que determinan cómo se desarrollan las cosas. Ya veremos cómo cuadran los tiempos, pero sería un buen enfrentamiento”.

Pimblett tampoco tiene todavía pelea cerrada. Si no compite antes de que termine el año, su regreso podría llegar en marzo o abril de 2027. “No sé qué está pasando ahora mismo. Tendremos que averiguarlo”, reconoció en All Out Fighting.

Una posibilidad ante la que el británico lanza una seria amenaza al Matador: “Es un muy buen luchador, pero nunca ha peleado contra alguien como yo. ¿Me entiendes? Soy demasiado grande y tengo mucha más envergadura que él. Y se lo demostraré cuando pelee contra él, cuando le dé una paliza. Sí, estoy muy decepcionado de no ser yo quien le quite su récord invicto, pero seré yo quien lo haga bajar de nuevo a la categoría de peso pluma, así que me conformo”, finalizó.

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Cinturón de la UFC. (Amber Searls/Imagn Images)

Volkanoski y otros nombres

Pero no es el único con el que podría volver al octógono. Alexander Volkanovski, campeón del peso pluma, ha propuesto a Gaethje una superpelea por el título ligero: “Hagámoslo. Tengamos una superpelea con el título ligero en juego, y entonces ambos podemos despedirnos de todos”. Antes defenderá su cinturón ante Movsar Evloev en UFC 333.

También aparece Salahdine Parnasse, excampeón de KSW y fichaje reciente de la UFC, que en su primer combate en la compañía superó a Dan Hooker. Todo son suposiciones que deberían ir aclarándose en los próximos meses.