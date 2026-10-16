España

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este sábado 17 de octubre.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Tarifa de la energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 107.15 euros por megavatio hora para este sábado, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que el precio más alto del servicio eléctrico será de 204.1 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más bajo de la energía eléctrica en el país llegará a los 1.03 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 204.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 188.28 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 171.89 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 148.26 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 137.7 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.67 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.77 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.27 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 191.39 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 133.73 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 64.23 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.49 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.03 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 3.83 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 49.64 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 110.97 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 143.33 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 146.21 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 151.07 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 142.42 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 126.23 euros por megavatio hora.

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